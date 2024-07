2NE1 tái xuất sau bảy năm

Nhóm nhạc 2NE1 trở lại đường đua Kpop, chuẩn bị có tour diễn thế giới vào năm sau.

0h ngày 22/7 (giờ địa phương), ông Yang Hyun Suk - Chủ tịch YG Entertainment thông báo nhóm trở lại sau bảy năm từ đĩa đơn Goodbye. Nhóm cũng tổ chức concert tại Seoul (Hàn Quốc), Tokyo và Osaka (Nhật Bản) trong năm nay và world tour vào năm 2025.

Sau khoảng nửa giờ, bài viết đăng tải trên fanpage công ty nhận hơn 56.000 lượt chia sẻ, 20.000 bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ, vui mừng trước thông tin.

Nhóm 2NE1. Ảnh: Instagram CL

Trước đó, 2NE1 từng có nhiều động thái về việc trở lại. Hôm 17/5, bốn thành viên tổ chức kỷ niệm 15 năm ra mắt, đồng thời chia sẻ loạt ảnh mới cùng nhau trên tài khoản Instagram.

Năm 2020, thành viên Park Bom nói trên show Exlusive Night, Park So-hyun của đài KBS Cool FM rằng nhóm thường gặp gỡ và thu âm cùng nhau. Hồi tháng 4/2022, 2NE1 từng gây sốt khi tái hợp tại lễ hội âm nhạc Coachella với hit I Am The Best.

Trích đoạn màn trình diễn "I Am The Best" của 2NE1. Video: 88rising

2NE1 là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc do YG Entertainment thành lập năm 2009, gồm bốn thành viên CL, Bom, Dara, Minzy. Nhóm nổi tiếng thế giới với loạt tác phẩm như Go Away, Fire, Lonely, I Am The Best, I Love You, Come Back Home. Năm 2017, tạp chí Billboard xếp 2NE1 vào danh sách nhóm nhạc nữ Kpop số một của thập niên. Sau khi Park Bom vướng bê bối chất cấm năm 2014, nhóm ngừng hoạt động, các thành viên chuyển hướng solo. Tháng 11/2016, công ty thông báo nhóm tan rã.