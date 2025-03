Lịch chiếu, nội dung phim Bảo Hiểm Ly Hôn (The Divorce Insurance) của Lee Dong Wook

"Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance): Lee Dong Wook hóa thân thành gã đàn ông ba lần đổ vỡ trong một hành trình đầy hài hước, lên sóng từ 31/3 đến 6/5/2025 trên tvN!

Thông tin phim "Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance)

Bộ Phim "Bảo Hiểm Ly Hôn" sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 31/3/2025 đến 6/5/2025, hứa hẹn mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc với những tình huống hài hước nhưng không kém phần sâu sắc. Phim lên sóng vào Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần trên tvN, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích thể loại drama đời sống với nhiều bất ngờ thú vị.

Nội dung, lịch chiếu The Divorce Insurance của Lee Dong Wook (Ảnh: Sưu tầm)

Sẵn sàng đón chờ những tình tiết hấp dẫn và hành trình đầy tréo ngoe của nhân vật chính trong "Bảo Hiểm Ly Hôn"!

Tên gốc: 이혼보험 (Ihon Boheom)

Tên khác: Bảo Hiểm Ly Hôn, Ihon Boheom

Biên kịch: Lee Jae Yoon

Đạo diễn: Lee Won Suk

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Đời sống, Chính kịch

Quốc gia: Hàn Quốc

Số tập: 12

Kênh phát sóng: tvN

Xếp hạng nội dung: 15+ (Phù hợp với khán giả từ 15 tuổi trở lên)

Dàn diễn viên ấn tượng trong "Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance)

Lee Dong Wook trong vai No Gi Jun – Gã đàn ông ba lần đổ vỡ

Trong bộ phim mới "Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance), Lee Dong Wook đảm nhận vai No Gi Jun – một chuyên gia xuất sắc trong nhóm phát triển sản phẩm của công ty bảo hiểm Plus General Insurance. Anh sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, trí tuệ sắc bén và sự nghiệp vững chắc. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, No Gi Jun lại là người đàn ông đã ba lần kết hôn và cũng ba lần ly hôn. Những cuộc hôn nhân đổ vỡ không chỉ khiến anh tổn thương tinh thần mà còn làm ví tiền hao hụt đáng kể.

Lee Dong Wook thủ vai No Gi Jun (Ảnh: Sưu tầm)

Điều đặc biệt là thay vì che giấu quá khứ hôn nhân đầy biến động, No Gi Jun tự tin công khai tất cả, thậm chí còn tận dụng những trải nghiệm "xương máu" để sáng tạo ra một gói bảo hiểm ly hôn độc nhất vô nhị. Anh cùng các đồng nghiệp cá tính của mình bắt tay thực hiện dự án táo bạo này, mang đến những góc nhìn vừa hài hước vừa thấm thía về cuộc sống hôn nhân.

Lee Dong Wook, với khả năng diễn xuất tinh tế và lối thể hiện duyên dáng, hứa hẹn sẽ khiến nhân vật No Gi Jun trở nên sống động, vừa đáng yêu, vừa phức tạp, kéo khán giả vào hành trình đầy tréo ngoe nhưng không kém phần sâu sắc.

Lee Joo Bin trong vai Kang Han Deul – Người phụ nữ tái sinh sau ly hôn

Đồng hành cùng Lee Dong Wook, nữ diễn viên Lee Joo Bin hóa thân thành Kang Han Deul – một nhân viên thẩm định hợp đồng bảo hiểm, từng là người phụ nữ kiên nhẫn, luôn chịu đựng trong hôn nhân. Nhưng sau khi ly hôn, cô quyết định thay đổi hoàn toàn: tự tin hơn, bản lĩnh hơn và dám sống cho chính mình.

Lee Joo Bin thủ vai Kang Han Deul(Ảnh: Sưu tầm)

Làm việc trong nhóm phát triển bảo hiểm ly hôn, Kang Han Deul sát cánh cùng No Gi Jun, người đàn ông ba lần thất bại trong hôn nhân, và hai đồng nghiệp cá tính khác:

An Jeon Man (Lee Kwang Soo) – một khảo sát viên rủi ro luôn thận trọng nhưng lần này lại dấn thân vào "canh bạc" lớn nhất đời mình.

Jeon Na Rae – một nhà toán học tài chính quyết đoán, dứt khoát ly hôn ngay sau tuần trăng mật và không bao giờ ngoái lại.

Lee Kwang Soo trong vai An Jeon Man

Lee Kwang Soo mang đến màn trình diễn đầy hài hước khi hóa thân thành An Jeon Man trong bộ phim "Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance). Là một chuyên viên khảo sát rủi ro, An Jeon Man luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu, thậm chí có phần ám ảnh với việc kiểm soát mọi biến số trong cuộc sống. Nhưng trớ trêu thay, chính anh lại bị cuốn vào dự án bảo hiểm ly hôn – một lĩnh vực đầy tính bất định mà anh vốn chẳng hề muốn dính dáng đến.

Là bạn thân lâu năm của No Gi Jun (Lee Dong Wook), An Jeon Man đối lập hoàn toàn với người bạn đã ba lần cưới – ba lần ly hôn của mình. Trong khi No Gi Jun không ngại đương đầu với sóng gió tình cảm, An Jeon Man lại tìm cách né tránh mọi tình huống có thể gây ra "tổn thất". Nhưng rồi, sự thận trọng quá mức của anh lại trở thành nguồn cười khi buộc phải đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất cuộc đời – tham gia phát triển bảo hiểm ly hôn.

Lee Kwang Soo thủ vai An Jeon Man (Ảnh: Sưu tầm)

Làm việc cùng Kang Han Deul (Lee Joo Bin) – một phụ nữ mạnh mẽ, dám sống khác sau ly hôn, và Jeon Na Rae – một nhà toán học tài chính lạnh lùng nhưng sắc sảo, An Jeon Man liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Khán giả chắc chắn sẽ được chứng kiến những pha xử lý "tình huống nguy hiểm" của anh chàng khảo sát viên này một cách đầy hài hước và duyên dáng. Với diễn xuất tự nhiên, Lee Kwang Soo sẽ biến An Jeon Man thành một nhân vật vừa đáng yêu, vừa "bất lực" trước sự tréo ngoe của số phận.

Lee Da Hee trong vai Jeon Na Rae

Lee Da Hee mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho Jeon Na Rae, nhân vật sắc sảo và thực tế nhất trong bộ tứ chính của "Bảo Hiểm Ly Hôn". Là một nhà toán học tài chính, cô nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính số liệu và đầu tư, kể cả… hôn nhân. Với cô, ly hôn cũng giống như một thương vụ lỗ – không thể chấp nhận được nếu đã có sự tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu. Đó cũng là lý do Jeon Na Rae không hề hối tiếc khi ly hôn ngay sau tuần trăng mật, bởi cô nhận ra "thương vụ tình cảm" này không mang lại lợi nhuận lâu dài.

Tham gia đội phát triển bảo hiểm ly hôn, Jeon Na Rae đóng vai trò cố vấn tài chính, giúp nhóm xây dựng gói bảo hiểm hợp lý nhất – ít rủi ro nhất – và có lợi nhất cho công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng chính những cuộc tranh luận với đồng nghiệp, đặc biệt là với No Gi Jun (Lee Dong Wook), người đàn ông ba lần ly hôn nhưng vẫn lạc quan yêu đời, lại khiến cô phải xem xét lại quan điểm của mình về tình yêu và hôn nhân.

Lee Da Hee thủ vai Jeon Na Rae (Ảnh: Sưu tầm)

Bên cạnh sự lạnh lùng và logic sắt đá, Jeon Na Rae cũng là nhân tố mang đến những màn tung hứng thú vị khi va chạm với những cá tính trái ngược như An Jeon Man (Lee Kwang Soo) – người luôn sợ rủi ro nhưng lại bị cuốn vào bảo hiểm ly hôn, hay Kang Han Deul (Lee Joo Bin) – người đã từng tin vào tình yêu nhưng quyết định thay đổi sau ly hôn. Với Phong cách diễn xuất cuốn hút và mạnh mẽ, Lee Da Hee hứa hẹn biến Jeon Na Rae thành một nhân vật sắc sảo, quyến rũ nhưng cũng đầy bất ngờ trong cách tiếp cận cuộc sống.

Nội dung phim "Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance)

"Bảo Hiểm Ly Hôn" là một bộ phim Hàn Quốc kết hợp giữa hài hước, lãng mạn và những góc nhìn sâu sắc về đời sống hôn nhân, theo chân bốn con người đầy cá tính trong hành trình phát triển một sản phẩm bảo hiểm ly hôn chưa từng có.

Nhân vật trung tâm của câu chuyện là No Gi Jun (Lee Dong Wook) – một nhân viên xuất sắc trong đội ngũ phát triển sản phẩm của công ty bảo hiểm Plus General Insurance. Với ngoại hình lý tưởng và sự nghiệp ổn định, anh dường như là hình mẫu hoàn hảo – cho đến khi người ta biết rằng anh đã ly hôn… ba lần. Dù trái tim và ví tiền đều "tổn thương" sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, No Gi Jun vẫn không ngại công khai quá khứ, thậm chí còn dùng chính những trải nghiệm ấy để tạo ra một sản phẩm bảo hiểm đặc biệt.

Nội dung phim Bảo Hiểm Ly Hôn (The Divorce Insurance) (Ảnh: Sưu tầm)

Đồng hành cùng anh trong dự án táo bạo này là:

- Kang Han Deul (Lee Joo Bin) – Một nhân viên thẩm định hợp đồng từng cam chịu trong cuộc hôn nhân cũ, nhưng sau khi ly hôn, cô quyết định sống khác: mạnh mẽ hơn, phóng khoáng hơn.

- An Jeon Man (Lee Kwang Soo) – Một khảo sát viên rủi ro với tư duy cẩn trọng, luôn coi trọng sự an toàn. Nhưng trớ trêu thay, chính anh lại bị cuốn vào dự án bảo hiểm ly hôn – lĩnh vực đầy bất ổn nhất mà anh từng gặp phải.

- Jeon Na Rae (Lee Da Hee) – Một nhà toán học tài chính sắc sảo, người không hối tiếc khi ly hôn ngay sau tuần trăng mật vì nhận ra mình và chồng cũ không cùng giá trị sống.

Bốn con người, bốn cá tính, bốn góc nhìn khác biệt về hôn nhân cùng hợp sức tại Plus General Insurance, tạo ra vô số tình huống dở khóc dở cười, khi vừa tìm cách hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm ly hôn, vừa phải đối diện với chính những tổn thương và bài học từ quá khứ.

Lịch chiếu 12 tập phim Bảo Hiểm Ly Hôn (The Divorce Insurance)

Bảo Hiểm Ly Hôn (The Divorce Insurance) gồm 12 tập, lịch chiếu cụ thể của Bảo Hiểm Ly Hôn như sau:

Thời gian Tập phim 31/03/2025 (Thứ Hai) Tập 1 01/04/2025 (Thứ Ba) Tập 2 07/04/2025 (Thứ Hai) Tập 3 08/04/2025 (Thứ Ba) Tập 4 14/04/2025 (Thứ Hai) Tập 5 15/04/2025 (Thứ Ba) Tập 6 21/04/2025 (Thứ Hai) Tập 7 22/04/2025 (Thứ Ba) Tập 8 28/04/2025 (Thứ Hai) Tập 9 29/04/2025 (Thứ Ba) Tập 10 05/05/2025 (Thứ Hai) Tập 11 06/05/2025 (Thứ Ba) Tập 12

Lưu ý: Lịch chiếu có thể thay đổi tùy theo nhà phát hành.