Lịch chiếu, nội dung phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

"Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" không đơn thuần chỉ là một bộ phim, mà còn là một bức thư tri ân đầy cảm xúc dành cho tình yêu thương vô điều kiện của gia đình và sức mạnh kỳ diệu của những trái tim chân thành.

Thông tin phim "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines)

"Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" là một bộ Phim truyền hình Hàn Quốc đầy cảm xúc, khắc họa sâu sắc những thăng trầm trong cuộc sống thường nhật. Với sự hòa quyện tinh tế giữa tình yêu, tình thân và những bài học sâu sắc về cuộc đời, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc lắng đọng và đầy ý nghĩa.

Tên gốc: 폭싹 속았수다

Quốc gia: Hàn Quốc

Số tập: 16

Thời gian phát sóng: 7/3/2025 - 28/3/2025

Lịch chiếu: Thứ Sáu hàng tuần

Nền tảng phát sóng: Netflix

Thời lượng mỗi tập: 1 giờ 10 phút

Giới hạn độ tuổi: 13+ (Phù hợp với thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên)

Đạo diễn: Kim Won Suk

Biên kịch: Im Sang Choon

Thể loại: Tình cảm, đời thường, drama

Bộ phim không chỉ chạm đến trái tim người xem bằng những câu chuyện giản dị nhưng ý nghĩa mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về nghị lực và tình yêu thương trong cuộc sống.

Dàn diễn viên chính trong "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines)

1. IU trong vai Ae Sun

IU – nữ nghệ sĩ tài năng của làng Giải trí Hàn Quốc – đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng với vai diễn Ae Sun trong bộ phim truyền hình cảm động Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô, khi đảm nhận một nhân vật mang nhiều chiều sâu tâm lý và chất chứa những khát vọng lớn lao.

Ae Sun là một cô gái mạnh mẽ, táo bạo và đầy cá tính, sinh ra và lớn lên tại đảo Jeju vào những năm 1950. Dù không có cơ hội được học hành đầy đủ, cô vẫn nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà thơ. Bất chấp số phận nghiệt ngã, Ae Sun luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không ngừng chiến đấu để vươn lên trong cuộc sống. Cô chính là biểu tượng của khát vọng, ánh sáng rực rỡ giữa muôn vàn khó khăn.

IU thủ vai Ae Sun

Với diễn xuất tinh tế, IU đã lột tả hoàn hảo hai mặt đối lập của nhân vật: Một Ae Sun kiên cường, đầy bản lĩnh trước nghịch cảnh, nhưng đồng thời cũng có những khoảnh khắc chông chênh, lo âu trước những lựa chọn mạo hiểm. Lối diễn xuất chân thực của IU khiến Ae Sun trở nên sống động, dễ dàng chạm đến trái tim người xem.

2. Park Bo Gum trong vai Gwan Sik

Nam diễn viên đình đám Park Bo Gum cũng góp mặt trong bộ phim với vai diễn Gwan Sik – một chàng trai trầm lặng nhưng đầy nghị lực. Vai diễn này mang đậm màu sắc nhân văn, khắc họa hình ảnh một người đàn ông ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm nhưng lại có trái tim ấm áp và tấm lòng kiên định.

Gwan Sik không giỏi diễn đạt bằng lời, thay vào đó, anh thể hiện tất cả qua hành động. Dù có vẻ vụng về khi bày tỏ tình cảm với Ae Sun (IU), nhưng tình yêu của anh lại chân thành, sâu sắc và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Anh là kiểu người luôn đứng phía sau, lặng lẽ che chở và hy sinh, sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người con gái anh yêu.

Park Bo Gum thủ vai Gwan Sik

Với diễn xuất đầy cảm xúc, Park Bo Gum đã thổi hồn vào nhân vật Gwan Sik, giúp anh trở thành một hình mẫu của tình yêu thầm lặng nhưng vững bền. Gwan Sik không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho Ae Sun, mà còn là minh chứng cho tình yêu giản dị nhưng bền chặt, vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

Nội dung phim "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines)

Bộ phim như một bức thư tri ân gửi đến những năm tháng thanh xuân rực rỡ của cha mẹ chúng ta—những ngày họ từng say đắm trong mối tình đầu, trải qua những khoảnh khắc huy hoàng của tuổi trẻ, những lần nổi loạn bồng bột hay những kỷ niệm lãng mạn không thể nào quên.

Ở trung tâm câu chuyện là Ae Sun, một cô gái mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng đầy trăn trở. Cô dám nghĩ, dám làm nhưng không tránh khỏi những phút giây băn khoăn khi đưa ra những quyết định táo bạo. Dù không xuất thân từ một gia đình giàu có và không được đến trường đầy đủ, Ae Sun vẫn luôn tỏa sáng bằng nguồn năng lượng tích cực và trái tim cháy bỏng với ước mơ trở thành nhà thơ. Cô sống hết mình, không che giấu cảm xúc, và luôn tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

Trái ngược với Ae Sun, Gwan Sik là một chàng trai lặng lẽ, chăm chỉ và ít bộc lộ cảm xúc. Anh không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, đôi khi bối rối trước những giọt nước mắt hay nụ cười của Ae Sun. Nhưng dù không nói ra, tình yêu anh dành cho cô lại sâu sắc và bền bỉ. Từ khi còn trẻ, Gwan Sik đã luôn dõi theo và âm thầm bảo vệ cô, trở thành một "chiến binh thầm lặng", yêu thương Ae Sun theo cách chân thành nhất.

Lịch chiếu phim "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines)

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) gồm 16 tập, với thời lượng mỗi tập là 70 phút. Lịch chiếu phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt như sau:

Thời gian Tập phim 07/03/2025 Tập 1, 2, 3, 4 14/03/2025 Tập 5, 6, 7, 8 21/03/2025 Tập 9, 10, 11, 12 28/03/2025 Tập 13, 14, 15, 16

Lưu ý: Lịch chiếu có thể thay đổi tùy theo nhà phát hành.