Mỹ nhân phim 18+ 'Anora' thắng giải Oscar

Với vai vũ công thoát y trong "Anora", Mikey Madison đã vượt qua Demi Moore để thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 diễn ra vào sáng 3/3 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Sự kiện được dẫn dắt bởi danh hài Conan O'Brien, tập trung vinh danh những tác phẩm, đội ngũ làm Phim xuất sắc trong năm qua với 23 hạng mục.

Tại mùa giải nam nay, Emilia Pérez dẫn đầu với 13 đề cử song lại vướng nhiều tranh luận trước giờ G. Trong khi đó, Anora của Sean Baker mới là cái tên được nhiều khán giả dự đoán sẽ ẵm tượng vàng tại nhiều hạng mục quan trọng như Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc hay Kịch bản gốc xuất sắc…

Zoe Saldaña bật khóc nhận giải Nữ phụ xuất sắc

Robert Downey Jr. xuất hiện trên sân khấu để công bố hạng mục Nam phụ xuất sắc. Kết quả, Kieran Culkin được xướng tên nhờ màn trình diễn trong A Real Pain. Kết quả này không gây bất ngờ khi ngay từ đầu, anh đã được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất tại hạng mục này.

Kieran Culkin đoạt tượng vàng Oscar hạng mục Nam phụ. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên sân khấu nhận giải, tài tử không giấu nổi xúc động. Anh cho biết cảm thấy bất ngờ, không nghĩ rằng sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng danh giá. Culkin đồng thời gửi lời cảm ơn tới ê-kíp làm phim, đồng nghiệp, bạn bè và cả gia đình đã ủng hộ anh suốt thời gian qua.

Trong khi đó, tượng vàng Nữ phụ xuất sắc thuộc về Zoe Saldaña, với vai diễn Rita Mora Castro trong Emilia Pérez. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của bộ phim nhiều đề cử nhất tại Oscar lần thứ 97 này. Mỹ nhân Saldaña khiến cả khán phòng xúc động khi cô bật khóc trên sân khấu nhận giải. Chiến thắng của Saldaña được nhận xét xứng đáng, với màn thể hiện đầy cảm xúc trong phim.

Flow giành tượng vàng Phim hoạt hình xuất sắc trong sự ủng hộ của số đông khán giả, vượt qua những đối thủ đáng gờm như The Wild Robot hay Inside Out 2. Bộ phim hoạt hình sở hữu cách kể chuyện kỳ lạ, không có ngôn ngữ của loài người. Tác phẩm mang đến những thước phim cuốn hút với âm nhạc mê hoặc. Chiến thắng vẻ vang của Flow, vốn là một dự án kinh phí nhỏ, trước hai bom tấn từ những xưởng phim khổng lồ như Disney hay Pixar, được khán giả bàn luận sôi nổi trên mạng Xã hội.

Peter Straughan ẵm giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhờ Conclave. Việc Conclave thắng hạng mục kịch bản, vốn có mối liên hệ mật thiết với giải Phim xuất sắc, khiến đường đua cho hạng mục quan trọng nhất trở nên có phần gay cấn, khó đoán. Dù ban đầu ít được kỳ vọng, khả năng Conclave tạo nên bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

The Substance được xướng tên ở hạng mục Trang điểm và Làm tóc xuất sắc. Kết quả này dễ đoán khi ngay từ thời điểm công chiếu, bộ phim kinh dị do Coralie Fargeat cầm trịch đã gây sốc với những tạo hình quái đản, dị hợm tới sởn gai ốc của nữ chính sau khi tiêm loại chất thần dược.

Trong khi, giải Thiết kế phục trang xuất sắc thuộc về Paul Tazewell với Wicked. Ông mang đến hàng loạt thiết kế gây choáng ngợp trong bộ phim âm nhạc ra mắt hồi tháng 11/2024. Tazewell xúc động khi phát biểu trên sân khấu, khi ông là người da đen đầu tiên được xướng tên ở hạng mục này.

Zoe Saldaña giành giải Nữ phụ xuất sắc với Emilia Pérez. Ảnh: Reuters.

Đánh bại The Brutalist, Conclave, Dune: Part Two và Nosferatu, Wicked đã mang về tượng vàng Oscar thứ 2 ở hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc. Ngay sau đó Emilia Pérez cũng san bằng tỷ số với chiếc cúp ở hạng mục Bài hát gốc xuất sắc (El Mal). Người trao giải thưởng này là Mick Jagger, thành viên nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stones.

Dune: Part Two thắng liên tiếp hai giải Âm thanh xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. The Brutalist cuối cùng đã mang về 2 tượng vàng tại hạng mục Nhạc phim gốc xuất sắc và Quay phim xuất sắc.

I'm Still Here cũng có chiến thắng dễ đoán tại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc, vượt qua những đối thủ sừng sỏ như The Girl With The Needle, Emilia Pérez, The Seed of the Sacred Fig và Flow.

'Anora' đại thắng với 5 tượng vàng

Adrien Brody tiếp tục mang về chiến thắng thứ 3 cho The Brutalist tại hạng mục Nam chính xuất sắc. Tài tử vượt qua Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes, Sebastian Stan. Chiến thắng của tài tử 51 tuổi khá dễ đoán khi ngay từ giai đoạn tiền Oscar, anh đã cho thấy mình là ứng viên hàng đầu tại hạng mục này. Màn trình diễn của Brody trong phim gây ấn tượng mạnh bởi sự biến hóa, khi nhập vai nhân vật sống sót khỏi trại tập trung và cuộc diệt chủng người Do Thái, tới nước Mỹ làm lại cuộc đời mới.

Adrien Brody thắng giải Nam chính xuất sắc. Ảnh: Reuters.

Sean Baker được gọi tên ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc, với Anora. Xuất hiện trên sân khấu, cha đẻ Anora gọi đây là khoảnh khắc "điên rồ". Anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, các cộng sự và khan giả đã cho mình cơ hội kể câu chuyện tuyệt vời này.

Vượt qua những ứng viên nặng ký The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez cùng Wicked, Anora tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Biên tập phim xuất sắc. Đây là chiến thắng thứ 2 của Anora tại Oscar năm nay. Sean Baker xuất hiện trên sân khấu với vẻ mặt đầy tự hào. Anh gửi lời tri ân sự hỗ trợ của ê-kíp và các diễn viên để tạo nên bản phim tốt nhất.

Mikey Madison có tượng vàng Oscar đầu tiên nhờ vai diễn trong Anora. Ảnh: Reuters.

Mikey Madison gây bất ngờ khi vượt qua Demi Moore để giành cúp Nữ chính xuất sắc trong sự hò reo của cả khán phòng. Phát biểu nhận giải, nữ diễn viên trẻ cho biết đây là một ngày tuyệt vời trong cuộc đời cô và gửi lời cảm ơn tới toàn bộ ê-kíp, gia đình và khán giả. Mikey Madison trước đó từng thắng giải BAFTA, một giải quan trọng tiền Oscar.

Tượng vàng Oscar tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc cũng gọi tên Sean Baker, với Anora. Vị đạo diễn sinh năm 1971 đã mang đến câu chuyện với góc nhìn cảm thông sâu sắc về những mảnh đời bên lề. Chính khả năng chỉ đạo tài tình của Sean Baker là thứ nâng tầm Anora, đưa một bộ phim có motif quen thuộc trở thành tác phẩm mang đậm tính hiện thực.

Với hai chiến thắng liên tiếp tại hạng mục quan trọng là Đạo diễn và Nữ chính, không ngạc nhiên khi chiếc cúp danh giá Phim xuất sắc của Oscar năm nay cuối cùng cũng thuộc về Anora. Tác phẩm đại thắng mùa giải lần thứ 97 với tổng số 5 tượng vàng.

Đạo diễn Sean Baker phát biểu nhận giải. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng vang dội của Anora không gây nhiều bất ngờ. Bởi ngay từ trước thềm lễ trao giải, giới chuyên môn lẫn khán giải đại chúng đều dự đoán phim sẽ được xướng tên ở các hạng mục quan trọng, dù Emilia Pérez dẫn đầu về số đề cử.