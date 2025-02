'Na Tra 2' là phim hoạt hình ăn khách, đạt doanh thu cao nhất thế giới

"Na Tra: Ma đồng náo hải" hiện đã cán mốc 1,7 tỷ USD, chính thức vượt qua "Inside Out 2" của Walt Disney để trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới.

Theo Reuters, tối ngày 18/2, bộ Phim của đạo diễn Sủi Cảo (Trung Quốc) chính thức vượt qua cột mốc 1,68 tỷ USD mà Inside Out 2 của đạo diễn Kelsey Mann từng đạt được. Với thành tích ấn tượng này, Na Tra 2 trở thành tác phẩm châu Á duy nhất góp mặt trong top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại trên toàn cầu. Đáng chú ý, hơn 99% tổng doanh thu phòng vé đến từ thị trường nội địa Trung Quốc, khác biệt rõ rệt so với các siêu phẩm Hollywood, vốn phụ thuộc nhiều vào chiến lược phát hành rộng rãi trên toàn thế giới.

Sự thành công của bộ phim chưa dừng lại ở đó, khi sắp tới đây, Na Tra 2 sẽ tiếp tục ra mắt tại nhiều thị trường quốc tế, hứa hẹn nâng tổng doanh thu lên tầm cao mới. Tối 18/2, nam tài tử Hong Kong Châu Tinh Trì thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh ông hóa thân thành Na Tra, kèm theo dòng trạng thái đầy hào hứng: "Thứ bảy này, Na Tra 2 chính thức công chiếu tại Hong Kong, tôi đã sẵn sàng ra rạp!". Không giấu nổi sự phấn khích, Châu Tinh Trì còn nhấn mạnh đến 10 lần câu nói: "Tôi nhất định phải xem Na Tra 2".

Trên trang Mtime, đạo diễn Sủi Cảo từng tiết lộ rằng ông là một người hâm mộ trung thành của phim Châu Tinh Trì. Thậm chí, một số chi tiết trong cả hai phần phim Na Tra đều lấy cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển của "Vua hài Hong Kong", như Quan xẩm lốc cốc hay Đội bóng Thiếu Lâm.

Theo phân tích từ trang Securities Times, thành công vang dội của Na Tra 2 không chỉ phản ánh tiềm năng khổng lồ của thị trường điện ảnh Trung Quốc mà còn chứng minh sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng phim hoạt hình nội địa trên đấu trường quốc tế. Đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu đã dành lời khen ngợi cho bộ phim và khẳng định: "Trời cao biển rộng, tương lai phía trước vô cùng tươi sáng. Tiểu Na Tra giờ đây đã sẵn sàng vươn ra thế giới!".

Tạo hình Na Tra, nhân vật đọc thơ: "Xưa nay sinh tử coi chuyện nhỏ. Ông đây chuyên làm ngược ý trời. Mệnh ta do ta không do trời. Ông đây thành ma không làm tiên".

Cả hai phần phim Na Tra đều do đạo diễn Sủi Cảo chỉ đạo, truyền tải thông điệp sâu sắc về tinh thần tự do và khát vọng phá vỡ định kiến. Bộ phim nhấn mạnh rằng "Ta là ai" không phải do những quy tắc hay quan niệm cũ kỹ quyết định, mà chính bản thân mỗi người mới có quyền định đoạt số phận của mình. Đặc biệt, phần hai được giới phê bình đánh giá cao vì đã mở rộng thế giới quan của truyền thuyết Na Tra đại náo đại dương, đưa khán giả đến những giới hạn vượt xa tưởng tượng.

Kết thúc phần hai, Na Tra có cuộc đối thoại đầy ẩn ý với Ngao Bính:

"Ta biết chắc chắn anh sẽ quay lại."

"Vì sao?" - Ngao Bính thắc mắc.

"Vì chúng ta còn trẻ, chẳng sợ trời cao đất dày."

Câu nói này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và ngầm báo hiệu một cuộc hành trình mới đầy kịch tính sẽ được mở ra trong phần ba. Trên Sina, đạo diễn Sủi Cảo chia sẻ rằng hiện tại ông muốn tập trung hoàn toàn vào sáng tạo, song cũng không giấu được áp lực khi biết rằng khán giả đang đặt kỳ vọng rất lớn vào dự án tiếp theo. Ông thừa nhận rằng việc tái lập kỳ tích như phần hai sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.