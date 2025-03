Lịch chiếu, nội dung phim Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông của Ngu Thư Hân và Lâm Nhất

"Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông" là một bộ phim giàu cảm xúc và đậm chất lãng mạn, đưa khán giả vào hành trình tìm kiếm bản ngã của hai người trẻ giữa những biến cố, thử thách và những góc khuất của số phận.

Thông tin phim "Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông"

(Ảnh: Sưu tầm)

Tên gốc: 嘘,国王在冬眠

Tên quốc tế: Ski into Love

Tên khác: Shh, the King Is Hibernating, Hush, the King Is Hibernating, Xu Guo Wang Zai Dong Mian

Quốc gia: Trung Quốc

Số tập: 23

Ngày phát sóng: 11/03/2025

Lịch chiếu: Mỗi ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật

Nền tảng phát sóng: Youku

Thời lượng: 45 phút/tập

Thể loại: Lãng mạn, Thể thao

Bộ Phim hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc, kết hợp giữa câu chuyện tình yêu sâu lắng và tinh thần thể thao mãnh liệt.

(Ảnh: Sưu tầm)

Dàn diễn viên chính trong phim "Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông"

1. Ngu Thư Hân trong vai Vệ Chi

Ngu Thư Hân – nữ diễn viên đầy tài năng với khả năng diễn xuất chân thật, sẽ hóa thân thành Vệ Chi, một họa sĩ truyện tranh từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng bỗng chốc đánh mất tất cả. Khi công ty đột ngột thu hồi bút danh và bản quyền tác phẩm, cô rơi vào khủng hoảng, mất phương hướng.

Đúng lúc tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ, Vệ Chi tình cờ bắt gặp một video về những vận động viên trượt tuyết và ngay lập tức bị cuốn hút. Cô quyết định dấn thân vào thế giới của môn thể thao đầy thử thách này, tìm kiếm nguồn cảm hứng mới để tái sinh chính mình.

(Ảnh: Sưu tầm)

Với lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế, Ngu Thư Hân không chỉ khắc họa hình ảnh một Vệ Chi mạnh mẽ, kiên cường mà còn thể hiện chiều sâu cảm xúc của nhân vật – một cô gái nhạy cảm nhưng luôn sẵn sàng đứng dậy sau vấp ngã. Hành trình của Vệ Chi không chỉ là hành trình theo đuổi đam mê mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và ý chí phi thường.

2. Lâm Nhất trong vai Đan Sùng

Lâm Nhất, nam diễn viên sở hữu khí chất điềm đạm và khả năng nhập vai đa dạng, sẽ đảm nhận vai Đan Sùng – một cựu vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp với quá khứ đầy biến động.

Từng là một tài năng sáng giá, Đan Sùng buộc phải từ bỏ sự nghiệp vì bi kịch gia đình và chấn thương nghiêm trọng. Anh sống khép kín, chôn vùi đam mê, cho đến khi gặp Vệ Chi – cô gái với khát vọng mãnh liệt và tinh thần không bỏ cuộc. Sự xuất hiện của cô không chỉ khơi dậy ký ức về những ngày tháng huy hoàng mà còn thắp lên trong anh niềm tin vào chính mình.

(Ảnh: Sưu tầm)

Từ một người đàn ông trầm lặng, Đan Sùng dần mở lòng, quyết tâm quay lại sân trượt để chiến đấu vì giấc mơ dang dở. Song hành cùng Vệ Chi, anh không chỉ trở thành người hướng dẫn mà còn là một tri kỷ, một nguồn động lực giúp cô tìm lại chính mình.

Với nét diễn nội tâm sâu sắc, Lâm Nhất đã mang đến một Đan Sùng lạnh lùng bên ngoài nhưng lại ấm áp, tận tâm, làm nổi bật những giằng xé, đấu tranh nội tại của nhân vật. Sự kết hợp giữa anh và Ngu Thư Hân hứa hẹn tạo nên một chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy thử thách, chạm đến trái tim người xem.

Nội dung phim "Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông"

Sự sáng tạo đôi khi không chỉ được thắp lên từ những khoảnh khắc yên bình mà còn từ chính những đổ vỡ, mất mát và cả những giọt nước mắt. "Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông" là một câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình vượt qua nghịch cảnh, tìm lại chính mình và theo đuổi đam mê đến cùng.

(Ảnh: Sưu tầm)

1. Hành trình tái sinh của một họa sĩ tài năng

Vệ Chi, một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bất ngờ rơi xuống vực thẳm. Một vụ bê bối bất ngờ ập đến, khiến cô bị công ty thu hồi bút danh và bản quyền tác phẩm. Đối mặt với sự sụp đổ của mọi thứ mà cô đã từng xây dựng, Vệ Chi hoàn toàn mất phương hướng, không biết nên tiếp tục hay từ bỏ.

Giữa những ngày tháng tuyệt vọng, cô tình cờ xem được một đoạn video về những vận động viên trượt tuyết lao mình xuống những con dốc tuyết trắng, chấp nhận thất bại để vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới. Hình ảnh ấy khơi dậy trong cô một nguồn cảm hứng mãnh liệt. Quyết tâm tìm lại chính mình, Vệ Chi lên đường đến khu trượt tuyết Bắc Sơn, nơi cô hy vọng sẽ có thể viết nên một câu chuyện mới – không chỉ trên những trang truyện, mà còn trong chính cuộc đời mình.

(Ảnh: Sưu tầm)

2. Cuộc gặp gỡ định mệnh tại Bắc Sơn

Tại Bắc Sơn, Vệ Chi gặp Đan Sùng, một huấn luyện viên trượt tuyết từng là vận động viên chuyên nghiệp. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh là một quá khứ đầy tổn thương: một chấn thương nghiêm trọng đã buộc anh phải từ bỏ đam mê, trong khi áp lực gia đình càng khiến anh chôn chặt tình yêu với môn thể thao này.

Vệ Chi bắt đầu hành trình tập luyện từ con số 0, với quyết tâm không chỉ chinh phục bộ môn trượt tuyết mà còn tìm lại chính mình. Những cú ngã liên tiếp, những vết bầm tím không làm cô chùn bước. Ngược lại, mỗi lần đứng dậy là một lần cô trở nên mạnh mẽ hơn. Chứng kiến tinh thần bền bỉ ấy, Đan Sùng dần tìm lại được đam mê tưởng như đã lụi tàn trong anh.

(Ảnh: Sưu tầm)

Cùng nhau, họ đối mặt với thử thách, vượt qua những giới hạn của bản thân. Vệ Chi chiến đấu để giành lại danh dự và quyền sở hữu tác phẩm của mình, còn Đan Sùng quyết tâm trở lại thi đấu, tìm lại hào quang đã mất.

Hơn cả thể thao, đó là hành trình tìm lại chính mình

"Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông" không chỉ là câu chuyện về thể thao, mà còn là một bức tranh đầy cảm xúc về những con người dám đấu tranh cho ước mơ. Vệ Chi từ một cô gái tuyệt vọng đã mạnh mẽ vươn lên, biến nỗi đau thành động lực để viết tiếp câu chuyện đời mình. Đan Sùng từ một người đã từ bỏ tất cả lại một lần nữa dám đứng trên vạch xuất phát, chiến đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho niềm tin và tình yêu mà anh đã tìm thấy.

(Ảnh: Sưu tầm)

Và trong hành trình ấy, giữa những ngày đông lạnh giá và những cung đường tuyết trắng, tình yêu cũng nảy nở. Không phải là sự cứu rỗi, mà là sự đồng hành. Họ không chỉ là bạn đồng hành trên sân trượt mà còn trong cả cuộc đời, tiếp sức cho nhau trên hành trình chinh phục những giấc mơ.

Bộ phim kết thúc với hình ảnh Vệ Chi và Đan Sùng cùng nhau đứng trên đỉnh núi tuyết, phóng tầm mắt về phía chân trời rộng lớn – nơi những giấc mơ không còn là điều viển vông mà đã trở thành hiện thực.

(Ảnh: Sưu tầm)

Lịch chiếu của phim Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông

Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông gồm 23 tập, với thời lượng mỗi tập là 45 phút. Lịch chiếu Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông như sau:

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật Tuần 1 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 Tập phim 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13, 14 Tuần 2 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 Tập phim 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22 23

Lưu ý: Lịch chiếu có thể thay đổi tùy theo nhà phát hành.