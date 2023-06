3 lý do nên tậu ngay Tivi LG tại Điện máy Mạnh Nguyễn

Siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn có quy mô lớn, cung cấp trên 3000 mặt hàng thuộc chủng loại điện tử, điện lạnh, gia dụng, kỹ thuật số, thiết bị tin học, thiết bị giải trí, viễn thông. Được sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất nổi tiếng như LG, Samsung, Sony,... các sản phẩm tại siêu thị là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Với chiến lược tiết kiệm tối đa và tạo môi trường an tâm mua sắm, Mạnh Nguyễn chú trọng xây dựng lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng hiện nay.

1. Cung cấp sản phẩm với giá “thật” theo mô hình bán tại kho

Mô hình bán hàng tại kho của Mạnh Nguyễn cho phép khách hàng đến kho và mua hàng trực tiếp nhà phân phối thay vì bán hàng tại cửa hàng truyền thống. Với mô hình này, siêu đơn vị đã mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng 03 lợi ích vượt trội, cụ thể như sau:

1 - Giá bán cạnh tranh: Bằng cách bán trực tiếp tại kho, Mạnh Nguyễn không tốn chi phí môi giới, quảng cáo hay phí thuê mặt bằng như các cửa hàng truyền thống khác. Điều này cho phép Mạnh Nguyễn chuyển giao sự tiết kiệm đó đến người tiêu dùng thông qua giá bán hợp lý và cạnh tranh trên thị trường.

2 - Quy trình mua hàng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian: Khách hàng có thể đến kho của Mạnh Nguyễn, chọn mua và thanh toán ngay tại chỗ mà không cần đợi hoặc đặt hàng trước. Đồng thời, Mạnh Nguyễn luôn sẵn kho tất cả các sản phẩm phổ biến và mới ra mắt, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dùng.

3 - Minh bạch, rõ ràng, gia tăng trải nghiệm của người dùng: Mạnh Nguyễn luôn nêu cao phương châm “Nói không với giá ảo” , giá niêm yết trên website cũng chính là giá bán thực tế, cam kết không phát sinh các chi phí khác.

Với mô hình bán hàng tại kho, Mạnh Nguyễn giúp người dùng tối ưu chi phí mua hàng

Tại Mạnh Nguyễn, Tivi LG đang là dòng Tivi được ưa chuộng và có doanh số bán ra cao nhất. Khi mua Tivi LG tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, người dùng không chỉ nhận được sản phẩm chất lượng mà còn tối ưu ngân sách mua hàng nhờ các chính sách chiết khấu hấp dẫn, ưu đãi lên đến 30%. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng và giá trị, không có gì ngạc nhiên khi Tivi LG trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng tại Mạnh Nguyễn.

2. Hoàn toàn yên tâm vào chất lượng sản phẩm

Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm vào chất lượng sản phẩm khi mua hàng tại siêu thị điện máy Mạnh Nguyễn, do đây là đối tác kinh doanh lâu năm của LG. Ngoài ra, các sản phẩm Tivi LG tại Mạnh Nguyễn trước khi giao đến tay người tiêu dùng đều sẽ trải qua đầy đủ các quá trình kiểm tra và thử nghiệm. Cụ thể, Mạnh Nguyễn sẽ thực hiện 2 quá trình kiểm tra bao gồm:

1 - Kiểm tra kỹ thuật: Các sản phẩm được đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện và loại bỏ các lỗi kỹ thuật bao gồm: các chức năng, hiệu suất và tính năng nhằm đảm bảo hoạt động tốt trước khi đến tay khách hàng.

2 - Kiểm tra an toàn: Các sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng đều được kiểm tra đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn cần thiết bao gồm: kiểm tra về điện áp, an toàn điện, chống cháy nổ và các yếu tố liên quan đến an toàn sử dụng.

Ngoài quy trình kiểm tra tại kho, khi sản phẩm được giao đến tay người dùng, Mạnh Nguyễn và khách hàng sẽ cùng nhau kiểm tra sản phẩm thêm 1 lần nữa

3. “An tâm mua sắm” với hàng loạt chính sách bảo vệ khách hàng

Mạnh Nguyễn đã cho thấy sự tận tâm đối với khách hàng thông qua hàng loạt chính sách hấp dẫn như đổi trả sản phẩm 1:1 trong 7 ngày, nếu sản phẩm gặp bất kỳ sự cố kỹ thuật do lỗi sản xuất. Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm mua tại Mạnh Nguyễn sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 100% tại hãng.

Đồng thời, Mạnh Nguyễn cũng cung cấp chính sách miễn phí lắp đặt, đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, thực hiện quy trình lắp đặt nhanh chóng và chuẩn sát. Ngoài ra, khách hàng còn thêm được chính sách miễn phí vận chuyển, thời gian giao nhanh chóng và linh hoạt kể từ khi đặt hàng.

Khi mua các dòng Tivi LG 65 inch tại Mạnh Nguyễn, ngoài các chính sách ưu đãi như chiết khấu hấp dẫn lên đến 30%, đổi trả 1-1 trong vòng 7 ngày, bảo hành chính hãng hay miễn phí vận chuyển thì người dùng còn được hỗ trợ mua sản phẩm trả góp lãi suất 0%. Với chính sách trả góp hấp dẫn này, người dùng sẽ dễ dàng sở hữu Tivi LG 65 inch với hàng loạt công nghệ thông minh mà không phải lo khi ngân sách có hạn.

Các sản phẩm Tivi LG khi mua tại Mạnh Nguyễn đều sẽ được miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt tận nơi

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Mạnh Nguyễn đã và đang từng bước cải thiện, mang đến cho người dùng sản phẩm có chất lượng tốt với giá thành rẻ nhất. Ngoài ra, Mạnh Nguyễn còn tập trung làm gia tăng sự hài lòng và an tâm khách hàng thông qua các chương trình trả góp 0%, ưu đãi dành cho hội viên,...

Để biết thêm về Tivi LG 65 inch và các chương trình ưu đãi hiện có tại Mạnh Nguyễn, khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

