3 ngày diễn show thoát y "sóng gió" của Lisa

Lisa (BLACKPINK) vừa hoàn thành 3 đêm diễn gây tranh cãi bậc nhất trong sự nghiệp.

Lisa (BLACKPINK) đang là tâm điểm truyền thông vì quyết định trình diễn táo bạo tại hộp đêm thoát y Crazy Horse, Paris, Pháp. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng Lisa đã hoàn tất cả 3 đêm trình diễn, trong sự cổ vũ của người thân và bạn bè thân thiết.

Lựa chọn biểu diễn tại hộp đêm thoát y tai tiếng chính là quyết định táo bạo nhất trong sự nghiệp của Lisa. Quyết định của Lisa được cho là bước chuyển mình sang hình tượng sexy và "tấn công" thị trường Âu Mỹ, nhưng cũng tồn tại rủi ro lớn cho sự nghiệp của cô.

Sức nóng truyền thông "không vừa" ngay từ lúc Lisa thông báo diễn

Ngay từ khi mới thông báo biểu diễn tại hộp đêm, Lisa đã làm "nổ tung" mạng xã hội. Dù chưa biết Lisa sẽ biểu diễn gì và mức độ táo bạo đến đâu, nhưng quyết định của em út BLACKPINK đã gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Thậm chí 1 "trạm tỷ" (người đứng đầu và có tiếng nói trong cộng đồng fan, có điều kiện kinh tế ủng hộ mạnh mọi hoạt động của idol) của Lisa ở Trung Quốc quyết định ngừng ủng hộ Lisa, xóa mọi bài đăng về em út BLACKPINK. Đến nay, đến lượt Instagram của nữ idol bị khủng bố, "ngập lụt" trong những lời chỉ trích, ngăn cản Lisa.

Lisa gây bão truyền thông...

... ngay từ lúc mới công bố diễn tại Crazy Horse

Sau đó, Tổng giám đốc hộp đêm Crazy Horse đã xác nhận Lisa sẽ không có tiết mục riêng, mà chỉ tham gia vào các tiết mục sẵn có với dàn vũ công ngực trần. Rất nhiều netizen nổi giận yêu cầu em út BLACKPINK không được sử dụng danh xưng "idol Kpop", cho rằng quyết định của cô gây ảnh hưởng xấu tới nhiều người hâm mộ trẻ tuổi và làm hỏng hình tượng idol, gây ra cái nhìn sai lệch của fan quốc tế về các idol.

Bên cạnh đó bất chấp những phản ứng trái chiều, các buổi biểu diễn của Lisa đều khiến những khán giả có mặt cảm thấy choáng ngợp vì vũ đạo và thần thái mà cô mang lên sân khấu. Không ít những lời khen dành cho Lisa và khẳng định cô không hổ danh là ngôi sao toàn cầu và buổi biểu diễn này xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật.

Màn trình diễn, tạo hình của Lisa gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Màn trình diễn gây bão mạng xã hội

Theo lời kể của những người tham dự, Lisa xuất hiện trong 5 tiết mục bao gồm: Taste Of Champagne, Miss Astra, But I Am Good Girl, Crisis? What Crisis!, Miss Astra Is Back. Trong những lần xuất hiện, Lisa diện các bộ trang phục như đồ cưỡi ngựa với quần bó sát ngắn, boots đen, áo khoác bikini ngắn, chiếc váy đính kim cương giả, áo sơ mi cùng váy chữ A, bikini đen,...

Dù tổng thời lượng xuất hiện của Lisa chỉ khoảng 10 phút nhưng mỗi lần cô hiện diện trên sân khấu là một lần khiến khán giả phải choáng ngợp bởi kỹ năng vũ đạo cùng thần thái biểu diễn. Không những vậy, Lisa đã cởi dải lụa đen buộc ở áo ngực và ném xuống người bạn trai tin đồn khiến cả khán phòng phấn khích, la hét ầm ĩ.

Tấm khăn lụa được cho chính là đạo cụ mà Lisa ném người vào người bạn trai tin đồn

Ngay lập tức, những hình ảnh nóng bỏng được cho là của Lisa đã bị lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng theo 1 khán giả cho biết một số hình ảnh này là giả. Theo đó, Lisa để tóc dài nhưng không phải tóc thẳng, có nhiều người dùng AI chỉnh sửa ảnh nhưng sai kiểu tóc, trang phục, bóng hình so với tạo hình của Lisa. Ngoài ra show diễn được bảo mật chặt chẽ, khán giả đều bị kiểm tra quần áo, túi xách, giày, qua máy dò kim loại 2-3 lần. Đến kính mắt, ví tiền cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng nên khán giả không thể mang điện thoại, camera vào trong để ghi hình Lisa.

1 khán giả kể lại trải nghiệm bị khám xét kỹ càng trước khi bước vào show diễn, xác nhận những hình ảnh Lisa lan truyền trên mạng xã hội là giả

Như vậy loạt ảnh này chỉ là sản phẩm cắt ghép

Khi zoom kỹ lên, netizen nhận ra cô gái trong ảnh không phải Lisa

Fan dựng lại trang phục của Lisa trong đêm diễn qua lời thuật lại của khán giả

Dàn khách mời khủng đến dự nhưng "vạ lây" vì Lisa

Trái ngược với sự phản đối của công chúng, Lisa nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người thân thiết như 3 thành viên BLACKPINK, Rosalía, Austin Butler, Kaia Gerber và gia đình CEO LVMH, Trương Gia Nghê, Angela Baby...

Tuy nhiên, những ngôi sao này đã bị công chúng chỉ trích vì có hành động ủng hộ Lisa. Đa số netizen chỉ trích việc Lisa diễn thoát y là hạ thấp giá trị của phụ nữ, việc các ngôi sao ủng hộ tư tưởng này đã làm hỏng hình tượng của họ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới bộ phận người hâm mộ trẻ tuổi.

Các thành viên BLACKPINK...

... và Angela Baby, Trương Gia Nghê bị phản đối vì đến ủng hộ Lisa

Nguồn ủng hộ lớn nhất của Lisa chính là mẹ ruột và gia đình bạn trai tin đồn Frédéric Arnault. Việc mẹ ruột xuất hiện tại hộp đêm thoát y này để ủng hộ Lisa cho thấy bà hoàn toàn ủng hộ quyết định của con gái. Dù trước đó Lisa từng thừa nhận không dám mặc bikini vì sợ mẹ mắng.

Xuyên suốt các buổi diễn này, Frédéric Arnault ngồi khá bình tĩnh và chỉ đến khi Lisa xuất hiện mới vỗ tay. Đặc biệt, mẹ của bạn trai tin đồn Lisa cũng có mặt trong buổi biểu diễn và dành cho em út BLACKPINK nhiều tình cảm với nụ cười đầy sự yêu thương.

Nguồn ủng hộ lớn nhất của Lisa đến từ mẹ ruột...

... và gia đình bạn trai tin đồn Frédéric Arnault

Nguồn: Twitter