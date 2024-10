6 dấu hiệu điện thoại bị nghe lén, cách kiểm tra và xử lý ngay để bảo vệ bản thân

Làm thế nào để biết điện thoại bị nghe lén?

Công nghệ hiện đại mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng là con dao hai lưỡi, khi tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi hơn. Việc cài đặt Phần mềm nghe lén vào điện thoại của người khác đã trở thành một trong những phương thức phổ biến giúp kẻ xấu thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, và nhiều dữ liệu khác. Do đó, nếu không may điện thoại của bạn bị nghe lén, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, hãy kiểm tra ngay điện thoại của mình nếu có những dấu hiệu sau:

1. Pin giảm nhanh bất thường

Nếu bạn nhận thấy điện thoại của mình hết pin nhanh hơn bình thường mà không sử dụng quá nhiều ứng dụng, thì đó có thể là dấu hiệu của việc bị cài phần mềm nghe lén. Mặc dù điện thoại sẽ tiêu tốn pin khi sử dụng lâu, nhưng nếu tình trạng này xảy ra mà bạn không làm gì đặc biệt, đó là dấu hiệu rõ ràng của việc phần mềm nghe lén đang chiếm dụng tài nguyên và thực hiện các tác vụ ngầm trong máy.

Điện thoại nhanh hết pin là một dấu hiệu khả nghi (Ảnh: Internet)

2. Dữ liệu di động chậm và hết nhanh

Khi bạn nhận thấy dữ liệu di động của mình hết nhanh hơn bình thường và điện thoại tải chậm, đừng vội coi đó là chuyện nhỏ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy điện thoại của bạn đang bị nghe lén. Các phần mềm gián điệp này thường hoạt động ngầm, chiếm dụng dữ liệu di động của bạn để thu thập thông tin. Mặc dù bạn không dùng nhiều, nhưng vẫn thấy dung lượng mạng giảm nhanh vì kẻ xấu đang âm thầm truy cập vào điện thoại của bạn.

3. Điện thoại nóng bất thường

Nếu điện thoại của bạn bỗng dưng nóng lên mà bạn không sử dụng nhiều ứng dụng hay không gọi điện liên tục, đó là một dấu hiệu đáng ngờ. Nhiệt độ cao bất thường mà không có lý do rõ ràng có thể là kết quả của phần mềm nghe lén đang chạy ngầm, khiến điện thoại quá tải và nóng lên. Đặc biệt, nếu pin vẫn bình thường nhưng điện thoại cứ nóng liên tục, thì đó có thể là dấu hiệu điện thoại bị nghe lén.

4. Xuất hiện âm thanh lạ trong cuộc gọi

Một dấu hiệu khác của điện thoại bị nghe lén là khi bạn nghe thấy các âm thanh kỳ lạ trong lúc gọi điện, như tiếng "tít tít", tiếng ồn trắng, hay những âm thanh lạ khác. Nếu trong khi gọi mà xuất hiện những tiếng động này, có thể điện thoại của bạn đang bị theo dõi. Hãy chú ý đến những tín hiệu bất thường khi thực hiện cuộc gọi, vì đó là dấu hiệu của phần mềm nghe lén đang hoạt động.

5. Điện thoại tự bật tắt một cách bất ngờ

Một dấu hiệu rất dễ nhận diện nhưng ít người chú ý là điện thoại tự bật hoặc tắt mà bạn không hề đụng đến. Nếu điện thoại của bạn đột nhiên hoạt động mà không có sự can thiệp của bạn, nhất là khi nó bật lên giữa đêm, khả năng cao là thiết bị của bạn đang bị kiểm soát từ xa. Điều này có thể là dấu hiệu rõ ràng của một phần mềm nghe lén đang hoạt động trên điện thoại của bạn.

6. Nhận tin nhắn lạ không rõ nguồn gốc

Nếu bạn bắt đầu nhận những tin nhắn kỳ lạ, không rõ nguồn gốc, có thể đây là tín hiệu cho thấy điện thoại bị nghe lén. Kẻ xấu có thể đang giao tiếp với điện thoại của bạn thông qua các mã lệnh ẩn, điều khiển thiết bị từ xa mà bạn không hay biết. Nếu thấy những tin nhắn lạ hoặc mã code không rõ ràng, hãy cảnh giác và kiểm tra kỹ thiết bị của mình.

Cách xử lý khi điện thoại bị nghe lén - Những bước cần thiết để bảo vệ

Điện thoại của bạn là nơi chứa đựng nhiều thông tin cá nhân quan trọng, từ tin nhắn, cuộc gọi cho đến các giao dịch tài chính. Khi điện thoại bị nghe lén, các dữ liệu này có thể bị xâm phạm bất cứ lúc nào, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc nhận diện và xử lý kịp thời phần mềm nghe lén là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là một số cách bạn có thể thực hiện để loại bỏ phần mềm nghe lén khỏi điện thoại của mình.

1. Kiểm tra xem điện thoại đã bị jailbreak (iPhone) hoặc root (Android) chưa

Nếu điện thoại của bạn đã bị jailbreak (đối với iPhone) hoặc root (Android), khả năng điện thoại bị cài phần mềm nghe lén là rất cao. Phần mềm nghe lén có thể được cài đặt từ bên ngoài mà không thông qua các cửa hàng ứng dụng như Google Play hoặc App Store. Bạn nên kiểm tra các ứng dụng như Cydia, Icy, Installer, Installous, SBSettings trên điện thoại. Nếu có những ứng dụng này, chắc chắn điện thoại của bạn đã bị tấn công và phần mềm nghe lén có thể đang hoạt động âm thầm.

Làm thế nào loại bỏ phần mềm nghe lén (Ảnh: Internet)

2. Tìm phần mềm nghe lén bằng cách kiểm tra thủ công

Các phần mềm nghe lén thường ngụy trang dưới tên của những ứng dụng bình thường để tránh bị phát hiện. Vì vậy, bạn cần phải vào Cài đặt, chọn Ứng dụng và kiểm tra kỹ từng ứng dụng có trong điện thoại. Nếu phát hiện một ứng dụng lạ, không rõ nguồn gốc hoặc bạn không nhớ đã cài đặt, hãy gỡ bỏ ngay lập tức.

3. Khôi phục điện thoại về cài đặt gốc

Nếu bạn nghi ngờ điện thoại bị nghe lén, cách nhanh và hiệu quả nhất là đưa điện thoại về trạng thái cài đặt gốc. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, hãy chắc chắn sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng như ảnh, video, tin nhắn, vì khi khôi phục, tất cả dữ liệu trên điện thoại sẽ bị xóa sạch. Sau khi khôi phục, phần mềm nghe lén và bất kỳ ứng dụng độc hại nào sẽ bị xóa hoàn toàn.

4. Cài đặt phần mềm diệt virus cho điện thoại

Một giải pháp hiệu quả khác là sử dụng phần mềm diệt virus uy tín. Các ứng dụng diệt virus sẽ giúp phát hiện và loại bỏ các phần mềm độc hại, bao gồm cả phần mềm nghe lén, khỏi điện thoại của bạn. Hãy lựa chọn một phần mềm bảo mật đáng tin cậy và thực hiện quét điện thoại định kỳ để bảo vệ thiết bị của mình.

5. Bảo mật điện thoại tốt hơn

Ngoài việc gỡ bỏ phần mềm nghe lén, bạn cũng nên tăng cường bảo mật cho điện thoại của mình. Đặt mật khẩu, sử dụng mã PIN hoặc mở khóa vân tay để ngăn chặn người khác truy cập vào điện thoại. Hạn chế cho người khác mượn điện thoại, đặc biệt là khi bạn không rõ về mức độ bảo mật của họ. Đồng thời, hãy kiểm tra kỹ càng các ứng dụng trước khi tải và cài đặt từ các nguồn không rõ ràng.

Điện thoại bị nghe lén có thể mang lại nhiều nguy cơ, từ việc đánh cắp thông tin cá nhân đến các mối đe dọa về tài chính. Vì vậy, nếu bạn nhận thấy dấu hiệu của phần mềm nghe lén, hãy hành động ngay lập tức. Việc bảo vệ điện thoại không chỉ giúp bạn giữ gìn sự riêng tư mà còn đảm bảo an toàn cho các giao dịch và thông tin quan trọng.