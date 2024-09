7 cách đuổi chuột vĩnh viễn ra khỏi nhà hiệu quả, không cần hóa chất

Với một vài mẹo nhỏ, đơn giản dưới đây giúp bạn đuổi chuột ra khỏi nhà vĩnh viễn mà không cần sử dụng các chất hóa học độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Chuột không chỉ gây ra sự khó chịu mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe và hư hại cho tài sản trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về việc sử dụng hóa chất để tiêu diệt chuột do những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe và môi trường. May mắn thay, có nhiều cách đuổi chuột vĩnh viễn, hiệu quả mà không cần phải sử dụng hóa chất độc hại. Dưới đây là 7 phương pháp an toàn và hiệu quả giúp bạn giữ chuột xa khỏi nhà.

1. Sử dụng bã cà phê

Cà phê không chỉ là một thức uống phổ biến mà còn là một công cụ đuổi chuột tuyệt vời. Chuột không thích mùi cà phê và có thể bị kích thích bởi nó. Để sử dụng phương pháp này, bạn chỉ cần đặt một số hạt cà phê xay hoặc bã cà phê vào những khu vực mà chuột thường xuyên xuất hiện. Mùi cà phê sẽ làm chuột cảm thấy không thoải mái và giúp đuổi chúng ra khỏi nhà.

Dùng bã cà phê để đuổi chuột là một phương pháp nhanh chóng, dễ kiếm tại nhà (Ảnh: Internet)

Cách thực hiện:

Rải bã cà phê hoặc hạt cà phê xay vào các góc nhà, gần ổ chuột hoặc các lối vào.

Thay bã cà phê thường xuyên để đảm bảo hiệu quả.

2. Cách đuổi chuột bằng bột ớt cay

Nhiều người thường sử dụng bẫy và keo dính chuột để đuổi chúng, nhưng các phương pháp này đôi khi không hiệu quả như mong muốn. Một giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn là sử dụng bột ớt. Bạn chỉ cần rải một chút bột ớt vào những khu vực mà chuột thường xuyên lui tới. Mùi cay nồng của bột ớt khiến chuột rất sợ hãi, vì vậy chỉ cần thực hiện một lần, chúng sẽ nhanh chóng tránh xa và ít có khả năng quay lại.

Mùi ớt cay nồng khiến chuột sợ hãi và biến mất vĩnh viễn khỏi nhà bạn (Ảnh: Internet)

3. Dùng tinh dầu nồng để đuổi chuột

Tinh dầu là một phương pháp hiệu quả để đuổi chuột, cũng như các loài bò sát và côn trùng khác. Để tận dụng lợi ích của tinh dầu, bạn có thể trang bị cho mình máy phun hơi tinh dầu và các loại tinh dầu như bạc hà, sả, quế, hoặc oải hương. Những loại tinh dầu này khi được khuếch tán trong không khí sẽ tạo ra một hương thơm mạnh mẽ, giúp xua đuổi chuột khỏi nhà.

Nếu bạn tìm kiếm một giải pháp đơn giản hơn, hãy thấm tinh dầu vào những miếng bông và đặt chúng ở các khu vực chuột thường xuyên xuất hiện, chẳng hạn như gần hang ổ của chúng hoặc các lối vào. Mùi tinh dầu sẽ khiến chuột cảm thấy khó chịu và buộc chúng phải rời khỏi khu vực đó. Bạn cũng có thể pha dầu bạc hà với nước và xịt vào các khu vực dễ xuất hiện chuột.

4. Đuổi chuột vĩnh viễn bằng lá bạc hà

Mùi bạc hà có thể là một yếu tố hấp dẫn đối với con người, nhưng đối với chuột, đó lại là cơn ác mộng. Khi hít phải các phân tử mùi cay nồng từ bạc hà, thần kinh của chuột bị kích thích và tê liệt, làm chúng cảm thấy choáng váng. Vì lý do này, cây bạc hà và các loại cây có mùi hương mạnh mẽ, cay cay rất hiệu quả trong việc xua đuổi chuột. Mùi hương nồng nàn của bạc hà khiến chuột không dám lại gần và tránh xa những khu vực được xử lý bằng loại cây này.

5. Cách đuổi chuột ra khỏi nhà bằng bột xà phòng

Giống như bạc hà, xà phòng có mùi hương mà chuột cực kỳ ghét. Để sử dụng phương pháp này, bạn chỉ cần kết hợp vài muỗng canh tương ớt với xà phòng giặt và nước vào một bình xịt. Lắc nhẹ để các thành phần hòa quyện và xịt hỗn hợp này vào những khu vực chuột thường xuyên lui tới. Xà phòng hoạt động như một chất keo, giúp ớt bám dính lâu hơn, làm cho chuột cảm thấy không thoải mái và tránh xa nhà bạn.

Xịt dung dịch xà phòng vào nơi chuột thường xuyên luôn tới khiến chuột ngay lập tức tránh xa nhà bạn (Ảnh: Internet)

6. Đuổi chuột bằng quế thơm

Quế là một giải pháp tuyệt vời để đuổi chuột nhờ vào mùi hương mạnh mẽ của nó. Bạn chỉ cần đặt một ít quế vào các vị trí trong nhà, bao gồm cả những nơi chứa nhiều đồ như nhà bếp. Mùi quế mạnh mẽ sẽ khiến chuột không dám lại gần. Đây cũng là cách hiệu quả để giữ cho chuột, gián, bọ, và thậm chí cả ruồi tránh xa căn bếp của bạn mà không cần nhiều công sức.

7. Sử dụng bẫy chuột an toàn

Nếu chuột đã vào nhà và các biện pháp tự nhiên không đủ hiệu quả, bạn có thể sử dụng bẫy chuột. Có nhiều loại bẫy chuột an toàn và nhân đạo trên thị trường không sử dụng hóa chất độc hại. Những bẫy này giúp bắt giữ chuột mà không gây đau đớn cho chúng và bạn có thể thả chúng ra xa khỏi nhà.

Chỉ cần 1 chút mồi, bạn có thể bắt chuột ngồi ngoan trong lồng (Ảnh: Internet)

Cách thực hiện:

Đặt bẫy chuột ở những khu vực chuột thường xuyên xuất hiện.

Sử dụng mồi tự nhiên như bơ đậu phộng hoặc trái cây khô để thu hút chuột vào bẫy.

Sau khi bắt được chuột, hãy thả chúng ở một khu vực xa khỏi nhà.

Cách đuổi chuột vĩnh viễn khỏi nhà mà không cần dùng đến hóa chất là hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện với những nguyên liệu đơn giản và dễ kiếm. Sử dụng các phương pháp tự nhiên như cà phê, giấm, ớt cay, dầu xả, hương thảo, và việc giữ nhà sạch sẽ sẽ giúp bạn giữ chuột xa khỏi không gian sống của mình một cách hiệu quả và an toàn.