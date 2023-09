'ADN nhà vô địch', Novak Djokovic giành Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp tại US Open 2023

Djokovic lên ngôi vô địch tại US Open 2023 đầy thuyết phục. Trận chung kết US Open 2023 giữa Djokovic và Medvedev đã được dự đoán kịch tích và vô cùng hấp dẫn. Djokovic chạm trán Medvedev là trận tái đấu của chung kết US Open 2021. Hai năm trước, Medvedev đánh bại Djokovic ở trận chung kết US Open sau 3 set và năm nay tay vợt người Serbia đã "rửa hận" thành công khi đã giành chiến thắng sau 3 set để đăng quang. Nole là người khởi đầu trận chung kết 2023 trên sân Arthur Ashe tốt hơn. Trong khi đó, Medvedev lại có chút chệch choạc trong những phút đầu. Tay vợt người Nga để mất break ngay trong game đầu tiên cầm giao bóng. Sẵn lợi thế đó, Djokovic thắng 6-3 trong set khai màn. Hai tay vợt thi đấu chặt chẽ trong set hai, bám đuổi tỷ số quyết liệt. Medvedev đã cứu một break-point thành công, Djokovic cứu hai break-point để bảo vệ toàn bộ các game giao bóng và đẩy set đấu vào loạt tie-break. Hạt giống số 3 sớm giành mini break, vượt lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, Djokovic đã ngược dòng giành chiến thắng 7-5 khi đoạt hai mini break. Djokovic đánh bại Medvedev sau 3 set Sau hai set thi đấu căng thẳng, thể lực của cả hai tay vợt đã bị bào mòn mạnh. Ở set thứ ba, Djokovic vượt lên dẫn trước 3-1 sau khi chơi hay ở game thứ 4. Nhưng ngay game sau đó tay vợt người Serbia có nhiều pha xử lý lỗi, giúp Medvedev đòi break. Đáng tiếc, tay vợt người Nga vẫn chưa tìm được phong độ tốt ở các game giao bóng, anh để Djokovic tiếp tục vượt lên dẫn 4-2 sau game thứ 6. Thời cơ chiến thắng lại một lần nữa mở ra cho Djokovic và tay vợt người Serbia nhanh chóng nắm bắt. Anh chỉ đánh rơi 2 điểm trong 2 game giao bóng tiếp theo, qua đó ấn định kết quả 6-3 và kết thúc trận chung kết sau 3 giờ 16 phút. Đánh bại Medvedev với tỷ số 6-3, 7-6 (7-5) và 6-3 ở trận chung kết US Open 2023, Djokovic lần thứ 4 đăng quang. Đây cũng là Grand Slam thứ 3 trong năm 2023 của Nole gồm Pháp mở rộng, Úc mở rộng và giờ là Mỹ mở rộng. Nole đã có tổng cộng 24 Grand Slam Djokovic hiện sở hữu nhiều hơn Rafael Nadal hai danh hiệu Grand Slam và nhiều hơn Roger Federer bốn danh hiệu. Anh đã leo lên vị trí đầu tiên ở bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin và trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP được công bố vào ngày hôm nay (11/9). Djokovic ăn mừng chiến thắng trước Medvedev Vượt Federer, Djokovic trở thành tay vợt xuất sắc nhất trong các giải Grand Slam Djokovic, người đã vô địch cả 4 giải Grand Slam ít nhất 3 lần, hiện đang ngang bằng với Margaret Court về số danh hiệu Grand Slam đơn nhiều nhất trong lịch sử. Court đã giành được các danh hiệu trong cả thời kỳ tiền chuyên nghiệp và thời kỳ chuyên nghiệp bắt đầu từ năm 1968. Djokovic, vốn là nhà vô địch đơn nam Pháp mở rộng lớn tuổi nhất, đã trở thành nhà vô địch đơn nam Mỹ mở rộng lớn tuổi nhất trong kỷ nguyên chuyên nghiệp. Tay vợt người Serbia có tỉ lệ thắng 27-1 trong các giải đấu chuyên nghiệp năm nay và sẵn sàng bước vào giải đấu ATP finals cuối năm nay. Ngân Hà