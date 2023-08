Ahn Bo Hyun bị 'ném đá' vì yêu Jisoo (Blackpink)

Nhiều fan cho rằng Jisoo đã 'chọn sai người', cô nên chọn đối tượng phù hợp hơn vì Ahn Bo Hyun không xứng.

Sau khi Jisoo công khai yêu Ahn Bo Hyun, nhiều người bày tỏ không ưa nam diễn viên. Một số người hâm mộ Jisoo và nhóm Blackpink cho rằng Jisoo có thể chọn một người tốt hơn. Các bình luận tràn ngập trên mạng xã hội Hàn Quốc, bao gồm: "Jisoo, bạn có thể làm tốt hơn nhiều", "Tiêu chuẩn đàn ông của Jisoo quá thấp" hay "Tôi thất vọng vì cô ấy hẹn hò với Ahn Bo Hyun".

Vì ghét Ahn Bo Hyun, nhiều người đào lại những chuyện không hay của anh trong quá khứ, ví dụ từng theo dõi những kênh có nội dung phản cảm, mắc bệnh ngôi sao hoặc dùng ngôn từ không thích hợp. Trước những ồn ào, Ahn Bo Hyun chỉ im lặng.

Nam diễn viên Ahn Bo Hyun và Jisoo. Ảnh: All

Nhiều fan của Ahn Bo Hyun lo lắng cho anh, nói anh gặp khó khăn vì những bình phẩm ác ý.

Kim Jisoo là thành viên của nhóm Blackpink và đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Ahn Bo Hyun là gương mặt tên tuổi trên màn ảnh Hàn, được yêu mến với những bộ phim như Hậu duệ mặt trời, See You At My 19th Life, Itaewon Class, Her Private Life, My Name... Anh có gương mặt đẹp, yêu thích quyền anh. Tài tử có đời tư rất kín tiếng. Ahn Bo Hyun gần đây vừa hoàn tất một phim truyền hình.

Hôm 3/8, công ty quản lý YG Entertainment của Jisoo và công ty quản lý Ahn Bo Hyun - FN Entertainment - xác nhận cặp nghệ sĩ đang tìm hiểu nhau.

Nguyễn Hương