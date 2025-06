Ai bị lu mờ ở Em xinh

Sau 2 tập của Em xinh "say hi", Tiên Tiên và Bích Phương nằm trong nhóm nghệ sĩ bứt phá mạnh mẽ về mặt tạo hiệu ứng. Trong khi đó, một số em xinh khác có phần thể hiện mờ nhạt.

Hai tập liên tiếp, Tiên Tiên với vai trò thủ lĩnh âm nhạc cùng đội của mình giành chiến thắng. Giọng ca sinh năm 1991 đang phát huy triệt để lợi thế của người có kinh nghiệm sáng tác và sản xuất âm nhạc trội hơn so với mặt bằng "em xinh". Cũng từ nền tảng là sự đa năng trong âm nhạc, Pháo, Lyhan, Orange và Phương Mỹ Chi tạo cho mình những phân đoạn có dấu ấn trong 6 tiết mục ở tập 2.

Tính đến hiện tại, những "em xinh" nổi bật và được săn đón đã dần lộ diện. Trong đó, Tiên Tiên được xem như phiên bản nữ của Quang Hùng MasterD - người sẽ tự mình đảm nhận và chịu trách nhiệm cho nhiều khâu khác nhau. Lyhan đang là nhân tố mới nổi lên như cách Dương Domic đã từng. Miu Lê, Bích Phương “chiếm sóng” trong những phân đoạn giao lưu, "tung miếng" hài hước để thu hút khán giả.

Tiên Tiên tỏa sáng

Trong 2 tập lên sóng, các “em xinh” đã đua nhau xuất hiện theo cách lộng lẫy nhất có thể, từ chuyện chỉn chu make-up, tạo kiểu tóc, chọn trang phục, kết hợp phụ kiện. Tiên Tiên đi ngược số đông với Phong cách của một “tomboy” cá tính, kiệm lời và không tham gia quá nhiều vào các phần giao lưu ồn ào hay khiêu khích đối thủ như nhiều “em xinh” khác.

Sự tỏa sáng của Tiên Tiên sau 2 màn trình diễn, đơn thuần đến từ yếu tố âm nhạc. Tập đầu tiên, Tiên Tiên giữ vai trò đội trưởng, dẫn dắt tập thể 15 “em xinh” remake (làm mới) ca khúc chủ đề của game show. Dấu ấn âm nhạc của Liên quân 2 được thể hiện rõ ràng, giàu cá tính và catchy (bắt tai) hơn hẳn Liên quân 1, từ đó chiến thắng ở tập một, thắng trên đường đua âm nhạc thịnh hành.

Tiên Tiên đang là nhân tố tỏa sáng ở Em xinh "say hi" sau hai tập đầu tiên.

Tiên Tiên đã làm gì ở tiết mục của Liên quân 2 và đội Kim cương, đó vẫn là ẩn số. Ấn tượng của khán giả khi nghe những sản phẩm này, với sự hiện diện của Tiên Tiên, là ở bố cục chia cho các thành viên trong đội hài hòa. Tiên Tiên hát không nhiều, nhưng từng đoạn cất giọng đều để lại ấn tượng. Với màu giọng đặc trưng và vai trò thủ lĩnh, có lẽ Tiên Tiên cũng nắm trong tay lợi thế để đặt bản thân ở vị trí tốt nhất.

Các “em xinh” tỏa sáng trong tập 2 còn có Bích Phương và Phương Mỹ Chi, những người được đặt vào sở trường khi hát nhạc âm hưởng dân gian đương đại. Bên cạnh đó, một đồng đội khác của Tiên Tiên là Hằng Lamoon gây bất ngờ khi tự sáng tác một verse rap và thể hiện đoạn melodic rap khá bắt tai.

Với các đội còn lại, khán giả được chứng kiến màn “lật kèo” giúp Lâm Bảo Ngọc chiếm thế thượng phong trong ca khúc ballad của đội Tấm khiên. Trong vai trò đội trưởng, LyLy đã dẫn dắt đội remake ca khúc Từng sang city pop với tiết tấu sôi động hơn. Tuy nhiên, Lâm Bảo Ngọc chiến thắng trong việc giữ ca khúc Từng ở lại với ballad.

Sau một ngày, tiết mục Run của đội Mặt trăng ôm mặt trời tạm thời vượt Cầm kỳ thi họa để giữ thứ hạng cao nhất ở danh sách âm nhạc thịnh hành, trong 6 tiết mục trình diễn của tập 2. Các thành viên gồm Châu Bùi, Yeolan, Lyhan, 52Hz và Ánh Sáng AZA xây dựng tổng thể tiết mục như một nhóm nhạc nữ Kpop, với âm nhạc đậm chất điện tử và tập trung nhiều về vũ đạo.

Lyhan đang khẳng định vị thế tân binh sáng nhất Em xinh “say hi”. Ở tập đầu tiên, Lyhan được nhắc đến nhiều bằng những động tác vũ đạo dứt khoát. Đến tập 2, Lyhan bừng sáng trong cả phần hát và vũ đạo. Sau Lyhan, 52Hz, Yeolan, Đào Tử A1J là những tên tuổi mới liên tục có màn trình diễn tốt.

Những “em xinh” mờ nhạt

Tương tự Anh trai "say hi", sự tỏa sáng của các “em xinh” nhanh chóng chia thành 2 thái cực đối lập, khi bước vào cuộc đấu khắc nghiệt đầu tiên ở tập 2. Theo luật chơi, các “em xinh” biểu diễn theo nhóm nhưng tính điểm cá nhân. Và với đội hình gồm 4 hoặc năm “em xinh” cho một bài biểu diễn, rất khó cân đối để tất cả cùng tỏa sáng.

Bảo Anh, Hoàng Duyên, Danmy, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My là những “em xinh” đang mờ nhạt so với phần còn lại.

Một số Em xinh như Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ chưa thể hiện quá nhiều ở show.

Bảo Anh nằm trong nhóm nghệ sĩ kinh nghiệm dày dặn của chương trình. Song, khác Tiên Tiên, Bích Phương và Miu Lê, Bảo Anh chưa để lại nhiều dấu ấn. Giọng ca sinh năm 1992 không tham gia quá nhiều vào công đoạn sản xuất nhạc như Tiên Tiên, Bích Phương. Bảo Anh cũng không hoạt ngôn, giỏi pha trò như Miu Lê.

Chi Xê là tân binh được chờ đợi bậc nhất tại Em xinh “say hi”. Trước đó, Chi Xê nổi lên bằng việc tạo nhiều “trend” gây sốt trên TikTok. Cá tính âm nhạc của Chi Xê cũng độc đáo, năng lượng và nhiều màu sắc. Khi hiện diện trong đội Vô cực với tiết mục Em xinh em bling, Chi Xê chưa thể hiện quá nhiều. Một thành viên khác của Vô cực là Hoàng Duyên cũng chưa để lại dấu ấn nào.

Vũ Thảo My là vocalist hàng đầu của Em xinh “say hi” nhưng khả năng viết nhạc, vũ đạo, trình diễn sân khấu không quá nổi trội. Trong đội hình Đôi cánh, trình diễn ca khúc Đồng dao xinh gái với màu nhạc afro, trap và EDM, Vũ Thảo My không có đất để phát huy thế mạnh giọng hát. Để bừng sáng ở Em xinh, Vũ Thảo My cần được đặt vào những sản phẩm có sức nặng vocal như cách Lâm Bảo Ngọc được tỏa sáng.

Trong khi đó, Ngô Lan Hương tham gia Em xinh với nền tảng là cái tên hot từ sau ca khúc hiện tượng Đi giữa trời rực rỡ. Từ đầu game show, Ngô Lan Hương tích cực tham gia vào các tiết mục với vai trò sáng tác. Song, giọng hát và kỹ năng trình diễn của Ngô Lan Hương đang lạc lõng so với các đồng đội.