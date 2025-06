Đây là giao diện mới của iPhone, iPad

Không chỉ tính năng mới, những thay đổi trong phần mềm của Apple còn đến từ ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass.

Hội nghị lập trình viên WWDC 2025 của Apple vừa diễn ra rạng sáng 10/6 (giờ Việt Nam). Tại đây, Táo khuyết mang đến nhiều cải tiến quan trọng về giao diện, tính năng của iPhone và iPad.

Dù không có sản phẩm phần cứng mới, WWDC 2025 vẫn thu hút sự chú ý. Đây là những chi tiết nổi bật được Apple giới thiệu tại sự kiện đêm qua.

Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass

Mở đầu sự kiện, Apple giới thiệu thiết kế mới cho toàn bộ hệ điều hành mang tên Liquid Glass. Phong cách chủ đạo của Liquid Glass tập trung hiệu ứng trong suốt, đổ bóng và mô phỏng kính.

“Đây là thay đổi thiết kế lớn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên chúng tôi áp dụng giao diện chung xuyên suốt mọi nền tảng”, Alan Dye, Phó chủ tịch thiết kế giao diện người dùng của Apple, cho biết.

Theo The Verge, Liquid Glass lấy cảm hứng từ visionOS, có thể thay đổi hiệu ứng theo thời gian thực. Ví dụ, khi vuốt để mở khóa, màn hình khóa sẽ lấp lánh tương tự vuốt tấm kính. Viền bao quanh ứng dụng, nút bấm cũng có hiệu ứng trong suốt.

macOS Tahoe 26 với giao diện Liquid Glass. Ảnh: Apple.

Các thành phần giao diện của Liquid Glass chuyển động theo thời gian thực, áp dụng cho toàn bộ nút bấm, thanh trượt, văn bản... Ngoài ứng dụng mặc định, Apple cũng phát hành API để nhà phát triển cập nhật app cho giao diện mới.

Trên macOS 26, Liquid Glass áp dụng cho thanh dock, menu bar và các thanh công cụ, tạo cảm giác lớn và liền mạch hơn.

Lần gần nhất Apple thay đổi giao diện iOS vào 2013. Sau 12 năm, phong cách của iOS 7 vẫn ảnh hưởng đến các phiên bản mới. Trong khi đó, Liquid Glass là sự thay đổi hoàn toàn, yêu cầu nhà phát triển cập nhật ứng dụng để phù hợp thiết kế mới.

iOS 26

Đúng như đồn đoán, Apple quyết định đánh số hệ điều hành theo năm thay cho thứ tự phát hành. Không còn iOS 19, phiên bản Phần mềm tiếp theo cho iPhone mang tên iOS 26.

Với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass, những yếu tố giao diện quen thuộc trên iOS 26 được đổi mới. Trên màn hình khóa, đồng hồ có thể thay đổi kích thước theo chủ thể. Ứng dụng Camera có bố cục hợp lý và đơn giản hơn, trong khi thanh địa chỉ và nút điều hướng của Safari có hiệu ứng nổi lên khỏi màn hình.

Ứng dụng điện thoại trên iOS 26 có một số cải tiến, gồm chế độ gộp danh bạ ưa thích, lịch sử cuộc gọi và thư thoại vào cùng màn hình, tính năng trả lời hoặc nghe cuộc gọi thay mặt người dùng khi bận việc, mang tên Hold Assist và Call Screening.

Ứng dụng nhắn tin bổ sung tính năng chỉnh hình nền. Người dùng có thể chọn ảnh có sẵn, ảnh tự chụp hoặc tạo ảnh bằng AI. Đoạn chat nhóm có thêm công cụ tạo bình chọn và thông báo thành viên đang nhập tin nhắn.

Giao diện mới của iOS 26. Ảnh: Apple.

Để tạo emoji mới, Apple cho phép người dùng kết hợp 2 emoji khác nhau, thay vì chỉ nhập mô tả văn bản như trước đây. Image Playground giờ đây còn hỗ trợ tạo ảnh bằng ChatGPT.

Apple cũng bổ sung công cụ dịch thuật trực tiếp (Live Translation). Sử dụng mô hình AI hoạt động trên thiết bị, tính năng hỗ trợ dịch tin nhắn, cuộc gọi thoại và FaceTime, cho phép dịch nội dung dưới dạng giọng nói hoặc văn bản. Nhà phát triển có thể tích hợp Live Translation thông qua API do Táo khuyết cung cấp.

Tính năng dịch và phiên âm lời bài hát cũng xuất hiện trong Apple Music bên cạnh AutoMix, tự động kết hợp bản nhạc và chuyển đổi liền mạch tương tự DJ chơi nhạc. Người dùng còn có thể ghim nghệ sĩ và playlist yêu thích lên đầu ứng dụng.

Ứng dụng Apple Maps giờ đây có thể học hỏi các tuyến đường, điểm đến ưa thích để đưa ra lịch trình tối ưu, cảnh báo chậm trễ hoặc kẹt xe. Ngoài ra, mục Visited Places cho phép thêm địa điểm từng đến để lưu trữ, chia sẻ với bạn bè.

Màn hình chính của iOS 26 với chế độ sáng, tối hoặc trong suốt. Ảnh: Apple.

Kể từ iOS 26, Apple bổ sung ứng dụng Games, tập trung vào chơi game và tương tác với bạn bè. Theo The Verge, người dùng có thể truy cập kho game tải từ App Store, các game trong gói Apple Arcade, xem game bạn bè đang chơi và tạo thử thách để thi đấu.

Không chỉ phân tích ảnh từ camera, Visual Intelligence trên iOS 26 hỗ trợ ảnh chụp màn hình. Ví dụ, nếu lướt mạng Xã hội và nhìn thấy áo khoác đẹp, chỉ cần kích hoạt Visual Intelligence bằng cách chụp màn hình, sau đó tìm thông tin sản phẩm trên Google. Tính năng còn cho phép chụp giấy hẹn rồi thêm vào lịch, hoặc hỏi ChatGPT về bất kỳ thông tin trên màn hình.

iOS 26 là bản nâng cấp lớn thứ 2 sau khi Apple Intelligence phát hành trên iOS 18 năm ngoái. Hiện tại, một số tính năng cơ bản như Genmoji, Writing Tools và tích hợp ChatGPT đã phát hành rộng rãi, nhưng vài công cụ quan trọng như Siri phiên bản mới vẫn chưa xuất hiện đến năm sau.

iPadOS 26

Không chỉ giao diện Liquid Glass, iPadOS 26 sở hữu nhiều nâng cấp như hệ thống đa nhiệm cửa sổ, ứng dụng Files và Preview hoàn toàn mới để chỉnh sửa file PDF.

Theo Apple, hệ thống cửa sổ trên iPadOS 26 cho phép “thay đổi kích thước cửa sổ một cách linh hoạt” và đặt tại bất kỳ đâu trên màn hình. Người dùng có thể thêm cửa sổ vào chế độ Stage Manager, kéo thả nếu sử dụng nhiều màn hình.

iPad luôn được xếp vào giữa iPhone và máy tính Mac. Thời gian gần đây, nhiều người cho rằng sức mạnh của iPad hoàn toàn đủ hoạt động như máy tính thực thụ. Với iPadOS 26, Apple chọn cách nghiêng về macOS khi bổ sung thanh menu, có thể vuốt từ trên xuống để hiển thị các tùy chọn khác nhau cho ứng dụng đang mở.

Giao diện của iPadOS 26. Ảnh: Apple.

Ứng dụng Preview cũng được mang từ macOS lên iPadOS 26, cho phép xem và đánh dấu file PDF. Trong khi đó, ứng dụng Files hỗ trợ chế độ xem file dạng danh sách chi tiết tương tự máy Mac. Live Activities được tích hợp lên iPadOS để cập nhật thông tin về các app chạy nền.

Sau iPhone, ứng dụng Journal cũng được mang lên iPadOS 26, bên cạnh ứng dụng Games và chế độ Game Overlay, cho phép truy cập các tính năng của Game Center như trò chuyện, cài đặt game mà không cần thoát ra ngoài.

macOS 26 Tahoe

Thay đổi lớn nhất của macOS 26 đến từ giao diện Liquid Glass, áp dụng cho thanh dock, thanh công cụ, menu bar, biểu tượng ứng dụng... Tương tự iPhone, người dùng có thể thay đổi nền biểu tượng theo chủ đề sáng, tối hoặc màu yêu thích.

Nếu đồng bộ với iPhone, macOS 26 sẽ có ứng dụng Phone độc lập, hỗ trợ nghe thư thoại, xem danh bạ ưa thích và các tính năng nghe cuộc gọi tương tự phiên bản iPhone. Ngoài ra, Live Activities từ iPhone cũng được hiển thị trên máy Mac, cho phép cập nhật thông tin nhanh chóng mà không cần dùng điện thoại.

Nâng cấp lớn khác trên macOS 26 đến từ công cụ Spotlight. Người dùng có thể thực hiện trực tiếp một số hành động như viết ghi chú, gửi email, chạy phím tắt... Công cụ còn hiển thị danh sách ứng dụng để kích hoạt, hỗ trợ tìm thao tác cụ thể trong ứng dụng.

Giao diện của macOS 26. Ảnh: Apple.

Những tính năng thuộc Apple Intelligence như Live Translation, Genmoji, Image Playground cũng xuất hiện trên macOS 26. Với Live Translation, tin nhắn trong ứng dụng Messages được phiên dịch liên tục ở 2 phía, cuộc gọi FaceTime cũng được dịch thành văn bản.

Apple còn đưa ứng dụng Games và chế độ Game Overlay lên macOS 26. Với nhà phát triển game, Táo khuyết công bố API đồ họa Metal 4 mới nhất, tích hợp công cụ MetalFX Frame Interpolation và Denoising để cải thiện tốc độ khung hình.

macOS 26 dự kiến phát hành rộng rãi từ mùa thu. Theo Apple, phiên bản này tương thích toàn bộ máy Mac dùng chip M, và máy Mac chip Intel + T2.

visionOS 26 và watchOS 26

Bản cập nhật tiếp theo cho kính thông minh Vision Pro bổ sung hệ thống widget, có thể “treo” lên không gian xung quanh giống khung tranh. Người dùng có thể tùy chỉnh chiều rộng, màu sắc và chiều sâu widget. Một số widget mặc định như đồng hồ, dự báo thời tiết, nhạc và hình ảnh.

Tiếp theo, visionOS 26 hỗ trợ tay cầm PlayStation VR2 Sense. So với tay cầm chơi game thông thường, PSVR2 Sense hỗ trợ chơi game VR hoặc AR tốt hơn, điều khiển an toàn và ổn định so với hệ thống theo dõi mắt/cử chỉ của Apple.

Cải tiến quan trọng khác là chế độ cuộn rảnh tay. Trước đây, người dùng Vision Pro phải chụm ngón cái và ngón trỏ để chọn nội dung rồi cuộn bằng cách kéo thả. Trên visionOS 26, tính năng Look to Scroll cho phép dùng mắt để cuộn nội dung nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Tính năng widget của visionOS 26. Ảnh: Apple.

Với người dùng iPhone, visionOS 26.3 sẽ hỗ trợ mở khóa điện thoại ngay trong môi trường ảo, cũng như nhận cuộc gọi từ iPhone. Tính năng Personas còn được cải tiến, mang đến “cảm giác thật và quen thuộc hơn” bằng cách tăng chi tiết tóc, lông mi và nước da của avatar ảo.

Bản cập nhật mới cho phép nhiều người dùng Vision Pro cùng trải nghiệm nội dung 360 độ trong phòng, mở rộng ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật…

Apple cũng giới thiệu watchOS 26 với giao diện Liquid Glass. Trên Apple Watch Series 9 trở về sau, người dùng có thể xoay cổ tay để tắt thông báo hoặc báo thức. Hệ điều hành có thể theo dõi tiếng ồn xung quanh, tự điều chỉnh âm lượng thông báo và cuộc gọi đến.

Giao diện Liquid Glass trên watchOS 26. Ảnh: Apple.

watchOS 26 cũng bổ sung tính năng thể dục Workout Buddy. Tận dụng Apple Intelligence và dữ liệu tập luyện, công cụ có thể phân tích thông tin và đưa ra khuyến nghị bài tập phù hợp. Ứng dụng Workout được thiết kế lại với các phím tắt ở 4 góc, trong khi Apple Music sử dụng thuật toán đề xuất nhạc dựa trên bài tập.

Những tính năng mới khác trên watchOS 26 gồm ứng dụng Notes để ghim và tạo ghi chú, các công cụ hỗ trợ cuộc gọi tương tự iPhone như Hold Assist, Call Screening...