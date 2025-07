Kỷ nguyên mới của Kpop: Khi nghệ sĩ solo trở thành lực đẩy toàn cầu

Kpop đang bước vào một giai đoạn bùng nổ mới nhưng không phải nhờ các nhóm nhạc hùng hậu.

Kpop đang bước vào một giai đoạn bùng nổ mới, không phải nhờ các nhóm nhạc hùng hậu hay những vũ đạo đồng bộ đặc trưng, mà chính bởi các nghệ sĩ solo - những cá nhân biết cách kể chuyện riêng, tạo bản sắc riêng và mở rộng biên giới âm nhạc bằng tư duy toàn cầu. Bảng xếp hạng Global Impact 2025 do Spotify công bố gần đây đã xác lập điều đó một cách rõ ràng rằng kỷ nguyên cá nhân hóa trong Kpop không còn là Xu hướng mà là hiện thực.

Khi cá nhân vượt lên mô hình nhóm

Trong nửa đầu năm 2025, có tới 19/30 ca khúc Kpop được phát trực tuyến nhiều nhất ngoài Hàn Quốc là của nghệ sĩ solo. Đặc biệt, 9/10 vị trí dẫn đầu đều là sản phẩm cá nhân - một minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển thị hiếu của khán giả quốc tế, từ những bản sắc nhóm thống nhất sang những câu chuyện âm nhạc mang tính tự sự, riêng biệt và dễ kết nối hơn với cảm xúc cá nhân.

Jennie (BLACKPINK) là gương mặt nổi bật nhất, với like JENNIE - bản hit chủ đề của album solo đầu tay RUBY. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng, nữ ca sĩ còn đưa 9 ca khúc khác từ album lọt top, khẳng định tầm ảnh hưởng vượt khỏi hình ảnh "một mẩu BLACKPINK". Từ hình tượng Thời trang đến Phong cách âm nhạc, Jennie đang tự định vị mình như một biểu tượng pop toàn cầu theo đúng nghĩa.

BTS - nhóm nhạc từng định nghĩa một thập kỷ Kpop giờ đây lại trở thành bệ phóng cho từng cá nhân tỏa sáng theo cách riêng. Jin chiếm vị trí thứ hai với Don’t Say You Love Me, trong khi J-Hope áp đảo danh sách với loạt ca khúc Mona Lisa, Sweet Dreams, LV Bag và Killin' It Girl. Điều đáng nói là sự thành công này không phải phần mở rộng của hình ảnh BTS, mà là sự tái sinh của từng nghệ sĩ với lối kể chuyện mới, thẩm mỹ âm nhạc mới và khán giả riêng.

G-Dragon - biểu tượng solo đời đầu cũng trở lại trong năm nay với Too Bad, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành trong âm nhạc và chiến lược hợp tác quốc tế. RM, dù đang tại ngũ, vẫn tạo dấu ấn với Stop The Rain, hợp tác cùng Tablo, chứng tỏ Kpop solo không chỉ là cuộc chơi của những idol thời thượng mà còn là không gian của chiều sâu nghệ thuật.

Solo nhưng không đơn độc: Xu hướng hợp tác toàn cầu

Điểm chung nổi bật trong các sản phẩm solo năm 2025 là xu hướng hợp tác xuyên văn hóa, đưa Kpop thoát khỏi "bong bóng châu Á". Jennie hợp tác với hàng loạt nghệ sĩ quốc tế như Dua Lipa, Dominic Fike, Doechii, Childish Gambino và Kali Uchis. Không chỉ là tính thời thượng, đây là chiến lược định vị lại thị trường khi mỗi cú bắt tay là một cánh cổng mở sang thị phần mới, từ Mỹ Latin đến châu Âu và Bắc Mỹ.

J-Hope kết hợp cùng Pharrell Williams, Miguel và GloRilla tạo nên những bản giao hưởng đa thể loại, pha trộn giữa R&B, hip-hop và electro pop. Trong khi đó, G-Dragon bắt tay cùng Anderson .Paak - nghệ sĩ từng đoạt GRAMMY để tạo nên một bản phối "đắt giá" giữa funk, soul và chất swag đặc trưng Hàn Quốc. Sự lan tỏa này không chỉ mang tính âm nhạc, mà còn là biểu tượng cho một cuộc đối thoại Đông - Tây sòng phẳng, khi Kpop không còn đi sau để học hỏi mà đã đủ tầm để đứng ngang hàng, cùng tạo ra giá trị.

Trong khi đó, Rosé (BLACKPINK) góp giọng trong ca khúc Messy, nhạc Phim "F1: The Movie" và bất ngờ lọt top 20 bảng xếp hạng toàn cầu. Điều này cho thấy Kpop đang tiến xa hơn khỏi ranh giới âm nhạc, bước vào địa hạt điện ảnh và truyền thông đại chúng - nơi nghệ sĩ không chỉ là ca sĩ mà còn là biểu tượng văn hóa đa năng.

Từ những số liệu và ví dụ cụ thể, có thể thấy rõ rằng thành công của Kpop solo không đơn thuần là kết quả của tên tuổi sẵn có, mà là kết quả của tư duy chiến lược toàn diện: phát triển cá tính nghệ thuật riêng biệt, làm chủ tư duy toàn cầu, tận dụng sức mạnh hợp tác quốc tế và đa nền tảng truyền thông. Điều này khác hẳn với giai đoạn đầu của Kpop, khi thành công đến từ việc đồng nhất hóa hình ảnh và âm thanh theo mô hình "nhóm nhạc lý tưởng". Giờ đây, khán giả toàn cầu muốn nghe câu chuyện riêng của từng người, muốn kết nối cảm xúc với một con người cụ thể chứ không chỉ là một đội hình đẹp.

Tất nhiên, nhóm nhạc vẫn có chỗ đứng khi TXT, SEVENTEEN, IVE hay LE SSERAFIM vẫn giữ phong độ. Tuy nhiên, nếu không chuyển mình linh hoạt, các nhóm có thể bị lu mờ bởi làn sóng solo đang ngày càng mạnh mẽ. Kỷ nguyên kế tiếp của Kpop có thể sẽ không còn là thời đại của những "Supergroup", mà là "Super Identity" - nơi mỗi nghệ sĩ là một vũ trụ riêng, có thể tự tạo nên cú nổ của chính mình.

