Lisa là ai? Tiểu sử "Búp bê sống" của BlackPink

Lisa, em út của BlackPink, đã chứng tỏ rằng mình không hề kém cạnh bất kỳ thành viên nào trong nhóm với sự nổi tiếng vượt tầm quốc tế.

1. Lisa là ai?

Lisa, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc đình đám BlackPink, là một thần tượng gốc Thái Lan, mặc dù hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Cô là người nước ngoài đầu tiên gia nhập YG Entertainment sau khi vượt qua hơn 4.000 ứng viên trong buổi thử giọng của công ty này tại Thái Lan. Với tài năng và ngoại hình nổi bật, Lisa nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nổi tiếng nhất của nhóm trên toàn thế giới.

Ngoài những thành công âm nhạc cùng BlackPink, Lisa còn có sự nghiệp thời trang lừng lẫy với vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu cao cấp. Cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo toàn cầu và là một trong những idol có khả năng nói nhiều ngôn ngữ, bao gồm Thái Lan, tiếng Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lisa là người nước ngoài đầu tiên gia nhập YG Entertainment

2. Tiểu sử của Lisa

2.1. Tên thật của Lisa là gì?

Tên thật của Lisa là Lalisa Manoban.

2.2. Lisa sinh năm bao nhiêu?

Lisa sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997.

2.3. Lisa quê ở đâu?

Lisa sinh ra tại Buriram, Thái Lan.

3. Sự nghiệp của Lisa

3.1. Sự nghiệp âm nhạc

Trước khi ra mắt với BlackPink, Lisa đã nổi tiếng tại Thái Lan với vai trò thành viên nhóm nhảy W Zaa Cool, cùng với BamBam (Got7). Trong thời gian 5 năm làm thực tập sinh tại YG Entertainment, cô từng xuất hiện trong MV "Ringa Linga" của Taeyang (BigBang).

Năm 2016, Lisa chính thức gia nhập BlackPink với các thành viên Jennie, Rosé và Jisoo. Ngay khi ra mắt, nhóm đã tạo tiếng vang lớn với hai ca khúc "Whistle" và "Boombayah", làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng.

Sau 5 năm ra mắt, BlackPink đã khẳng định vị thế hàng đầu trong làng nhạc Kpop. Nhóm theo đuổi hình tượng "girl crush" và với tài năng và sắc đẹp nổi bật, họ đã giành được nhiều thành công không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. Các sản phẩm âm nhạc của nhóm luôn đạt thành tích cao và phá vỡ nhiều kỷ lục.

Lisa nổi bật với khả năng vũ đạo xuất sắc, thường xuyên được xếp vào top 3 nữ idol có vũ đạo tốt nhất thế hệ thứ 3 của Kpop. Dù chỉ đảm nhận vai trò rap phụ, Lisa vẫn thu hút sự chú ý với cá tính mạnh mẽ và sự quyến rũ không kém cạnh rapper chính Jennie.

Mặc dù gặp khó khăn ban đầu khi bị chỉ trích vì là người Thái Lan, Lisa không để điều đó cản bước mình. Cô đã liên tục gặt hái thành công, cả cá nhân lẫn cùng nhóm.

Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Lisa ra mắt MV solo đầu tay mang tên "Lalisa". MV này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vũ đạo đỉnh cao và âm nhạc độc đáo. Cô cũng khéo léo lồng ghép văn hóa Thái Lan vào sản phẩm đầu tay của mình, tạo nên một phong cách và dấu ấn mới lạ trong thị trường Kpop.

Lisa nổi bật với khả năng vũ đạo xuất sắc

3.2. Sức ảnh hưởng của Lisa

Hiện nay, Lisa là thần tượng Kpop có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 58,9 triệu người. Vào tháng 8 vừa qua, cô đã trở thành idol Kpop đầu tiên đạt mốc 50 triệu người theo dõi trên nền tảng này. Nhờ đó, Lisa thường xuyên thiết lập các kỷ lục mới về tương tác cho mỗi bài đăng của mình. Cô cũng là thành viên BlackPink được yêu mến nhất trên toàn thế giới (ngoài thị trường Hàn Quốc), và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã đưa tên cô vào danh sách 20 "Ca sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất ở nước ngoài" cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Lisa không chỉ là thần tượng Kpop sở hữu nhiều người theo dõi nhất trên Instagram, mà cô còn thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí danh tiếng. Cô là idol Kpop đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của Vogue Nhật Bản, và số lượng bản phát hành đầu tiên của tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan với Lisa trên bìa đã bán hết 120.000 bản ngay trong ngày đầu tiên.

Với vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, Lisa thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo và sự kiện thời trang. Cô là thần tượng Kpop đầu tiên xuất hiện trên Vogue Nhật Bản và cũng là người mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng lớn như Celine, MAC, và Bvlgari. Lisa đã giúp tăng cường sự chú ý và doanh số của các thương hiệu này, như việc từ khóa tìm kiếm liên quan đến túi Triomphe của Celine tăng 66% sau khi cô chia sẻ hình ảnh trên Instagram.

3.3. Sự nghiệp thời trang và quảng cáo

Trước khi gia nhập BlackPink, Lisa đã bắt đầu sự nghiệp người mẫu với vai trò đại diện cho thương hiệu thời trang đường phố Nona9on và mỹ phẩm Moonshot. Sau khi ra mắt cùng BlackPink, sự nghiệp quảng cáo của cô đã bùng nổ. Năm 2019, Lisa trở thành đại sứ cho thương hiệu Celine của Pháp, và một năm sau đó, cô được công bố là đại sứ toàn cầu của thương hiệu này. Sự ảnh hưởng của Lisa đối với Celine là rất lớn, thể hiện qua việc doanh số và sự quan tâm đến các sản phẩm của hãng đã tăng lên rõ rệt.

Vào tháng 10 năm 2020, Lisa được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho dòng mỹ phẩm MAC, và chỉ riêng bài đăng thông báo trên Instagram đã nhận được hơn 5,8 triệu lượt thích và 74.000 bình luận. Cô cũng gia nhập Bvlgari với vai trò đại sứ và tham gia các chiến dịch quảng bá cho thương hiệu trang sức nổi tiếng này.

Cùng với các hợp đồng quốc tế, Lisa còn ký kết hợp tác với nhà điều hành điện thoại di động AIS Thái Lan và Samsung Galaxy S10 tại Thái Lan. Cô cũng là người mẫu quảng cáo cho Adidas và các thương hiệu lớn như D&G Downy và Chân Qua Lạp.

Lisa là đại diện cho nhiều thương hiệu dình đám

3.4. Chương trình truyền hình và sự kiện

Lisa bắt đầu xuất hiện trên các chương trình truyền hình vào năm 2018 với vai trò thành viên chính của chương trình tạp kỹ quân sự "Real Man 300", nơi cô giành giải "Nhân vật của năm" tại MBC Entertainment Awards 2018. Vào tháng 3 năm 2020, cô đã gây ấn tượng mạnh khi trở thành cố vấn vũ đạo cho chương trình "Thanh xuân có bạn" mùa 2 và tiếp tục đảm nhận vai trò này trong mùa 3. Lisa cũng tham gia vai trò giám khảo khách mời cho giải thưởng thời trang Pháp Andam, khẳng định sự ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang.

3.5. Nhiếp ảnh

Ngoài vai trò thần tượng Kpop, Lisa còn được biết đến với tài năng nhiếp ảnh. Cô thường chụp ảnh cho các thành viên trong nhóm và sở hữu nhiều máy ảnh chuyên nghiệp. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, cô phát hành cuốn sách ảnh phiên bản giới hạn mang tên "0327", bao gồm những bức ảnh do chính cô chụp bằng máy ảnh phim. Cuốn sách này được phát hành đúng vào sinh nhật của cô.

3.6. YouTube

Lisa là thành viên đầu tiên của BlackPink mở kênh YouTube vào năm 2018 với tên gọi Lilifilm Official. Trái ngược với các thần tượng Kpop khác, cô thường đăng tải những video vũ đạo được đầu tư công phu và chuyên nghiệp. Kênh của cô hiện có hơn 8 triệu người theo dõi và 314 triệu lượt xem, cùng với nút Vàng YouTube. Một trong những video vũ đạo của Lisa đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, với nhiều người nổi tiếng như Luke Evans, Lil Nas X, và James Corden tham gia vào trào lưu "Did it work?" do cô khởi xướng.

4. Một số hình ảnh đẹp của Lisa Blackpink

Min Hy (t/h)