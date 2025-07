Giải cứu nữ sinh ở TP.HCM bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an TP.HCM vừa giải cứu một nữ sinh 18 tuổi, nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online" tinh vi. Các đối tượng lừa đảo đã giả danh công an, thao túng nạn nhân tự cách ly trong khách sạn, sau đó dùng chính tình huống này để đe dọa, tống tiền gia đình.

Ngày 25/7, Công an TP.HCM đã kịp thời làm rõ và giải cứu thành công nữ sinh Nguyễn Ngọc Diễm Q. (18 tuổi).

Mọi việc bắt đầu vào lúc 10h30 phút cùng ngày, khi em Q. đang ngồi tại quán cà phê Nhâm (số 91/1 Hòa Hưng, phường Hòa Hưng, TP.HCM) thì nhận được một cuộc điện thoại và rời đi không rõ lý do.

Khi mẹ của em là bà Phùng Phan Thụy Bảo Tr. (50 tuổi, quê Khánh Hòa) liên lạc, Q. chỉ nói rằng đi giải quyết việc liên quan đến học tập tại trường đại học, sau đó thì mất liên lạc hoàn toàn.

Thực chất, Q. đã bị một nhóm đối tượng lừa đảo gọi điện, tự xưng là công an. Chúng bịa ra câu chuyện thông tin cá nhân của Q. bị lộ và bị dùng để tạo tài khoản rửa tiền. Để chứng minh mình trong sạch, Q. bị yêu cầu phải chuyển 150 triệu đồng, giữ bí mật tuyệt đối và phải di chuyển đến khách sạn ở một mình theo hướng dẫn của chúng. Do quá sợ hãi, Q. đã chuyển trước 10 triệu đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Dịch vụ QD do chúng cung cấp.

Bé Q tự nhốt mình trong khách sạn theo lời của những kẻ tống tiền. Ảnh: CACC

Lợi dụng việc Q. đã bị cô lập, vào khoảng 13h30 phút, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo của em để liên lạc với bà Tr., thông báo đã bắt cóc Q., dọa đưa sang Campuchia và yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Theo yêu cầu, lúc 13h48 phút, bà Tr. đã chuyển 17 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng MB Bank số 07965838xx của chính con gái mình.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để yêu cầu bà Tr. chuyển thêm tiền. Nhận thấy chúng không giữ lời, bà Tr. đã đến Công an phường Hòa Hưng trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) - Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Tổ công tác địa bàn và Công an phường Hòa Hưng nhanh chóng rà soát, truy tìm.

Đến 19h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phối hợp đã kiểm tra hành chính một khách sạn tại số 237/38 Trần Văn Đang (phường 11, Quận 3) và phát hiện em Q. đang tự nhốt mình bên trong.

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực điều tra về đường dây mạo danh công an lừa đảo này.