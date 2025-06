Thiếu niên nhập viện vì tò mò tuổi mới lớn

Tự khám phá "cậu nhỏ" của mình, thiếu niên 16 tuổi bị sưng tấy, thắt nghẹn da vùng bao quy đầu.

Tự lộn bao quy đầu có thể xảy ra viêm nhiễm và dẫn đến xơ hẹp bao quy đầu. Ảnh: Freepik.

Nam thiếu niên 16 tuổi tự dùng tay lộn bao quy đầu. Tuy nhiên, do vùng này bị hẹp nên sau khi kéo xuống, bao quy đầu không thể trở lại vị trí ban đầu, gây sưng nề và thắt nghẹt. Đến ngày thứ hai, em mới được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để thăm khám.

Các bác sĩ sau đó đã kịp thời can thiệp, giải phóng chỗ bị nghẹt và theo dõi sát tình trạng tổn thương mô. Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.

Hẹp bao quy đầu là tình trạng bộ phận này không thể kéo tuột xuống khỏi quy đầu dương vật, làm cản trở việc vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nam giới. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hẹp bao quy đầu chia thành sinh lý và bệnh lý.

Về sinh lý, đa phần ở các bé trai, bao quy đầu không thể lộn xuống hoàn toàn và điều này là bình thường. Thông thường, bao quy đầu sẽ tự lộn xuống khi trẻ lớn lên. Nhưng ở một số trẻ, tình trạng này không tự cải thiện, xảy ra viêm nhiễm và dẫn đến xơ hẹp bao quy đầu.

Về bệnh lý, ở người trưởng thành, hẹp bao quy đầu thường do viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần ở vùng bao quy đầu, dẫn đến xơ cứng gây hẹp và không lộn ra được. Ngoài ra, những tổn thương hay sẹo sau chấn thương hoặc phẫu thuật cũng có thể gây hẹp bao quy đầu.

Việc điều trị hẹp bao quy đầu cần có sự thăm khám và tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Nhiều trường hợp có thể điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật đơn giản, hiệu quả và an toàn hơn nhiều so với hành động tự ý can thiệp tại nhà.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, sức khỏe sinh sản là vấn đề quan trọng cần được quan tâm đúng mức ở tuổi vị thành niên. Phụ huynh nên chủ động trò chuyện, hướng dẫn con em về cách chăm sóc cơ thể, đặc biệt là vệ sinh vùng kín, để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc.