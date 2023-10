Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó - dấu ấn trưởng thành của HIEUTHUHAI

Dẫu vẫn còn 1 số điểm đáng bàn song album mới của HIEUTHUHAI vẫn là một sản phẩm chất lượng.

Nếu ai đã đọc tên album, xem trước visual và nghe qua ca khúc Giờ Thì Ai Cười, hẳn nhiều người sẽ mường tượng về một HIEUTHUHAI gai góc, phong trần, lột xác trong album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Nhưng cuối cùng, album chỉ đơn giản giống như một cuốn tự truyện của nam rapper ở tuổi 24. Dù rất chỉn chu, đầy tâm huyết, nhưng đáng tiếc đó vẫn là một cuốn tự truyện còn chắp vá.

Chân dung HIEUTHUHAI đầy tham vọng

Nếu so sánh với album nổi bật từ đầu năm của những rapper cùng lứa như MCK, tlinh, Obito, album của HIEUTHUHAI khác biệt ngay từ mặt nội dung. Nếu những album kia kể một câu chuyện có cốt truyện rõ ràng theo tiến trình thời gian, thì Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó như một cuốn tự truyện kể về nhiều khía cạnh cuộc sống của chàng trai trong 3 năm nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp rap.

Đó có thể là một HIEUTHUHAI bùng nổ, nhiều tâm sự như trong Intro hay Everything Will Be Okay. Đó cũng có thể là một Hiếu “mỏ hỗn” trong Giờ Thì Ai Cười, Siêu Sao, Không Phải Gu hay Sắp Nổi Tiếng. Ở một khía cạnh khác, khán giả có thể thấy Hiếu trong một hình tượng flexin ở KPI, truyền cảm hứng trong Đi Họp Lớp. Không thể không nhắc đến nội dung đã làm nên tên tuổi của HIEUTHUHAI trong mắt khán giả đại chúng: tình yêu.

Ở đó có một chàng rapper “suy” tình trong Không Thể Say, cố chấp trong Exit Sign, ấm áp trong Cho Em Tình Yêu và nịnh bồ ngọt sớt trong NoLoveNoLife. Đây chính là track nhạc bất ngờ được thêm vào “phút 89” khiến HIEUTHUHAI phải dời ngày phát hành album. Càng đặc biệt hơn khi đó cũng chính là bài hát anh chàng dành tặng cho người yêu hiện tại của mình.

Nếu nhìn vào hành trình của HIEUTHUHAI trong 3 năm qua, bắt đầu từ cột mốc King Of Rap, nhiều khán giả sẽ nghĩ chặng đường ấy trải đầy hoa hồng. Anh không giành ngôi Quán quân nhưng là thí sinh có độ phủ sóng tốt nhất chương trình. 3 năm qua, HIEUTHUHAI ra bài nào là hit bài đó. Không chỉ có thành tích âm nhạc đáng nể, anh còn là một trong số ít những rapper thành công với các chương trình thuần về giải trí như 2 Ngày 1 Đêm. Giá trị thương mại của HIEUTHUHAI không chỉ đến từ âm nhạc, mà anh còn là một gương mặt giải trí đa năng.

Tuy nhiên, thành công đó cũng khiến Hiếu đối mặt với không ít định kiến. Đó có thể là những định kiến về cách làm nhạc của anh: “Đã bao nhiêu lâu tao chỉ nghe một câu là rapper thì chỉ nên tập trung rap/ Hay là bây giờ cần phải sống đa nhân cách và đặt thêm nghệ danh khác mỗi khi tao cầm mic hát”. Hoặc cũng có thể là những định kiến về hình ảnh “sát gái” của anh mỗi khi xuất hiện trong vòng vây của rất nhiều bóng hồng nóng bỏng. Nam rapper đều để lại lời đáp cho những định kiến đó qua album này.

Trong xã hội này, mỗi người lại có một nơi bắt đầu. Những xuất phát điểm khác nhau lại ảnh hưởng nhiều tới mặt cuộc sống. HIEUTHUHAI có một background tương đối “đẹp”. Tốt nghiệp một trường đại học danh giá, sớm có bản hit, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nhưng điều đó không có nghĩa câu chuyện của Hiếu cứ tàng tàng. “Nó” cũng có những áp lực, có sự đấu tranh, và cả đánh đổi để có được một rapstar như ngày hôm nay. Nam rapper chia sẻ câu lyric khiến anh tâm đắc nhất là: “Cố gắng sống hai cuộc đời, chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó”. Đó cũng chính là câu rap thể hiện rõ nhất tham vọng ngút trời của HIEUTHUHAI qua album này.

Chất lượng âm nhạc chưa đồng đều, còn nhiều chắp vá

Nếu nghe trọn vẹn album với 13 track nhạc trong gần 40 phút, Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó chưa đem lại một trải nghiệm liền mạch. Nếu nhìn vào visual với 2 màu xanh - đỏ được xen lẫn thì khán giả cũng có thể hình dung về màu nhạc được chủ động sắp xếp trong album này. Đó là màu nhạc gai góc, cực “cháy” trong phần đầu tiên, là lời phản biện của nam rapper với những định kiến. Tiếp đến là những phút trải lòng về tình yêu thời trai trẻ khi phải đấu tranh, lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Khi đã vượt qua được những chấp niệm đó, anh bứt phá mạnh mẽ hơn trong sự nghiệp, tin tưởng tuyệt đối vào những điều mình đang làm. Cuối cùng là không gian ngập tràn hạnh phúc khi anh cảm nhận được những thành công của mình, được sống trong tình yêu của những người quan trọng nhất.

Có thể cảm nhận được chủ đích của Hiếu khi sắp xếp bố cục như vậy cho cả album, nhưng nếu là một khán giả mới nghe 1-2 lần, không dễ để họ có thể nhận ra được trình tự đó. Vấn đề nằm ở những bước chuyển trong album này chưa được mượt mà. Nếu coi album là cuốn tự truyện của HIEUTHUHAI, thì cái kết ở mỗi chương còn khá cụt ngủn. Track Intro chỉ mới thể hiện được vai trò cho phần đầu tiên của album chứ chưa mang tính dẫn dắt, hé lộ câu chuyện của cả album. Không có những thủ thuật để tạo sự kết nối giữa các track nhạc đơn lẻ lẫn các phần của album. Chỉ có 1 Interlude duy nhất xuất hiện trong album, nhưng nó chỉ mang tính gợi mở về nội dung một cách mơ hồ cho giai đoạn bứt phá của HIEUTHUHAI, còn về tính nhạc thì chưa có sự liên kết với phần trước đó, cũng như chưa tạo được sự bất ngờ trong cách thể hiện.

Đồng hành cùng với HIEUTHUHAI trong album này là producer “ruột” Kewtiie - người đã làm nên rất nhiều bản hit suốt 3 năm qua cho nam rapper. Thế nhưng khi đặt vào vai trò nhà sản xuất của một album, Kewtiie chưa làm xuất sắc. Vẫn có những bài hát anh thể hiện khả năng phối khí rất tốt, rất có màu riêng như Giờ Thì Ai Cười, Không Phải Gu, NoLoveNoLife… nhưng xét về tính liên kết hay không gian âm nhạc trong tổng thể cả album thì vẫn còn thiếu. Những bản phối cũng chỉ dừng lại ở mức chỉn chu, sạch sẽ chứ chưa có nhiều dấu ấn khiến người nghe phải bất ngờ.

Bản thân HIEUTHUHAI cũng chưa thực sự xuất sắc trong tất cả các track nhạc. Có một số bài Hiếu thể hiện mình là một lyrical rapper với những kĩ năng storytelling, realtalk rất tốt như Không Có Gu, Exit Sign. NoLoveNoLife cũng là một bài rất “dễ nghe” bởi những câu thả thính đơn giản nhưng hiệu quả và hài hước của anh chàng. Nhưng cũng có một số bài nam rapper đi flow tương đối dễ đoán, chơi vần còn hơi gượng ép. Thậm chí một số câu còn khá lãng xẹt như khi so sánh mình với cầu thủ Piqué, kiếm người đẹp như Shakira (dù hai người đã có vụ chia tay tốn đầy ồn ào từ giữa năm 2022).

HIEUTHUHAI cũng nên nhìn nhận rõ ràng về việc anh có nên hát nữa không. Dù có khả năng viết melody tốt, nhưng giọng hát của anh chàng không thực sự hay. Giọng hát ấn tượng nhất album chính là của Marzuz - xuất hiện trong track Exit Sign. Màu giọng đặc trưng, cách xử lí tinh tế của một ca sĩ chuyên nghiệp đã giúp bài hát được nâng lên một tầm cao mới. Các khách mời trong album đều để lại những dấu ấn. Bên cạnh Marzuz, B Ray thể hiện sự xéo sắc, đanh đá đã làm nên thương hiệu, còn Tage ghi điểm với chất giọng khàn đặc trưng, cùng lối đi flow cực kì khó lường.

Nhìn chung, trong Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó vẫn có những bài hát đơn lẻ rất đáng nghe, có thể kể đến Giờ Thì Ai Cười, Không Phải Gu, Exit Sign, NoLoveNoLife… Nhưng nếu xét về trải nghiệm nghe trọn vẹn album thì nó chưa đạt sự liền mạch, xuyên suốt - thứ mà nhiều người đã thấy trong những album của tlinh, Obito thời gian gần đây.

Toan tính của HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI chắc chắn là một trong những rapper có chiến lược hoạt động bài bản nhất trong lứa rapper gen Z mới nổi khoảng 3 năm trở lại đây. Anh có khả năng tự định hướng cho bản thân, thậm chí là cho cả các anh em trong GERDNANG để cùng nhau đạt được những thành tựu đáng nể.

Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó tiếp tục cho thấy khả năng hoạt động độc lập trong định hướng âm nhạc của HIEUTHUHAI. Anh kết hợp với producer thân thuộc, mời những cái tên chất lượng để hợp tác, sẵn sàng dời ngày ra mắt album để thêm vào một bài hát nhiều ý nghĩa với bản thân mình. Điều đó thể hiện rằng dù Hiếu là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng không công nghiệp, anh vẫn còn chỗ cho sự ngẫu hứng, cho nghệ sĩ tính của mình trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật.

Với album lần này, HIEUTHUHAI cũng đã khẳng định được nhiều điều. Đầu tiên, anh sẽ có một sản phẩm tầm cỡ, đủ để thể hiện vị thế rapper có sức hút hàng đầu trên thị trường Việt Nam hiện tại. Thứ hai, album là một cách để khán giả có thể hiểu thêm nhiều khía cạnh ở phía nam rapper. Không chỉ đóng khung với hình ảnh lãng tử điển trai, HIEUTHUHAI trong Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó có phần mộc mạc, thẳng thắn và có cả những cuồng nộ bên trong. Thứ ba, album này sẽ mở đường cho những thể nghiệm táo bạo, mới mẻ hơn nữa trong âm nhạc của anh chàng. Sau cuốn tự truyện về bản thân, có thể anh chàng sẽ khai thác những câu chuyện, chủ đề khác trong cuộc sống trong những sản phẩm tiếp theo.

Là đại diện nổi bật tiếp theo ra mắt album trong năm nay, HIEUTHUHAI khẳng định sức ảnh hưởng tích cực của thế hệ rapper trẻ đối với thị trường hiện tại. Sự hay dở có thể còn nằm ở cảm nhận riêng của mỗi khán giả, nhưng sự nghiêm túc, bài bản trong việc ra mắt các album phòng thu là một tín hiệu rất đáng mừng. Ở vị thế hiện tại của mình, đó mới chính là điều đáng khen nhất mà HIEUTHUHAI đã khẳng định được ở album này.

Trọng Hiếu