Lộ nguyên nhân gây sốc khiến G-Dragon hủy concert tại Thái Lan

G-Dragon đã xác nhận nguyên nhân chính khiến anh phải hủy bỏ concert tại Thái Lan.

Vào ngày 10/7 vừa qua, G-Dragon cập nhật thông báo trên nền tảng B.Stage về việc chính thức hủy bỏ concert Übermensch diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 2/8 tới đây. Trước đó, phía “ông hoàng Kpop” liên tiếp đưa ra thông báo hoãn và sau đó xác nhận hủy concert mà không đưa ra lý do cụ thể khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

Vào chiều ngày 11/7, trang tin Newsen của truyền thông Hàn Quốc đã có bài đăng chính thức về nguyên nhân khiến G-Dragon hủy bỏ concert tại Thái Lan. Theo đó, nguyên nhân được đưa ra đó chính là: Do nắng nóng và các vấn đề về sức khỏe, an toàn cho người hâm mộ.

Phía G-Dragon lên tiếng chính thức về nguyên nhân phải hủy bỏ concert ở Thái Lan vì tình hình thời tiết nắng nóng bất thường

Cụ thể hơn, công ty quản lý Galaxy Corporation của G-Dragon cho biết: "Chúng tôi rất tiếc khi buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Übermancy dự kiến diễn ra vào ngày 2/8 đã bị hủy do những tình huống không lường trước được. Việc hủy concert lần này là quyết định dựa trên tình hình nắng nóng khắc nghiệt và bất thường hiện tại, khi số ca bệnh do sốc nhiệt đang gia tăng. Vì địa điểm tổ chức là sân vận động ngoài trời Rajamangala nên chúng tôi buộc phải đưa ra biện pháp này nhằm đặt sức khỏe và sự an toàn của người hâm mộ lên hàng đầu”.

Phía G-Dragon nói thêm: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và mong mọi người hiểu rằng mọi quyết định đều được đưa ra với ưu tiên cao nhất là sự an toàn của các bạn. Địa điểm và thời gian tổ chức thay thế sẽ được thông báo sớm nhất có thể sau khi cân nhắc để tránh nắng nóng và mùa mưa.

Hiện tại, vì vé vẫn chưa được mở bán nên không cần tiến hành hoàn tiền hay xử lý vé”.

Cuối cùng, phía công ty chia sẻ: "Nghệ sĩ và ekip đang nỗ lực hết mình để mang đến một sân khấu xứng đáng với kỳ vọng của các bạn và biến khoảnh khắc đó trở thành kỷ niệm đặc biệt, khó quên."

G-Dragon và ekip đang cân nhắc về địa điểm và thời gian tổ chức thay thế tại Thái Lan

Với thông báo mới nhất từ G-Dragon, người hâm mộ có thể thở phào nhẹ nhõm khi rất có thể concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN BANGKOK vẫn có khả năng được diễn ra bình thường sau khi phía “ông hoàng Kpop” và ekip cân nhắc về địa điểm cũng như thời gian tổ chức để bảo đảm an toàn nhất cho sức khỏe của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, nguyên nhân G-Dragon phải hủy show do thời tiết nắng nóng khiến người hâm mộ không biết nên buồn hay nên vui. Trên thực tế, việc ekip G-Dragon buộc đưa ra quyết định hủy show nhằm đặt sự an toàn của người hâm mộ trên toàn cầu. Tuy nhiên vào thời điểm này những năm trước đó, thủ đô Bangkok, Thái Lan vẫn đón nhận show diễn của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Điển hình như nhóm nhạc Kpop ENHYPEN đã tổ chức thành công concert Walk The Line tại SVĐ Rajamangala vào ngày 21/6 vừa qua.

Dẫu vậy, trong thời gian sắp tới, nhiều show diễn của các nghệ sĩ Kpop tổ chức tại Thái Lan đều được tổ chức tại địa điểm trong nhà. Có thể nói tới như concert EASY CRAZY HOT của LE SSERAFIM diễn ra vào ngày 10/8 được tổ chức tại Thunder Dome ở Muang Thong Thani - một sân khấu trong nhà có sức chứa khoảng 3.500 chỗ. Hay B.I cũng chọn địa điểm tương tự cho concert The Last Parade Tou r vào ngày 16/8.

Với sức ảnh hưởng của G-Dragon, SVĐ ngoài trời Rajamangala có sức chứa hơn 50 nghìn chỗ ngồi mới đủ đáp ứng cho khán giả tại Thái Lan cũng như quốc tế. Vì vậy, việc G-Dragon và ekip cần tạm hủy concert và thay thế một địa điểm khác phù hợp hơn cần thời gian cân nhắc kỹ lưỡng.

Concert của LE SSERAFIM và B.I tổ chức vào tháng 8/2025 đều được lựa chọn địa điểm ở trong nhà

Sau phase 3 của concert, người hâm mộ Việt Nam đang rất trông chờ vào việc G-Dragon xác nhận mang concert Übermensch đến với đất nước hình chữ S. Nếu như điều này trở thành sự thật và concert tại Bangkok được diễn ra bình thường, các fan có thể thêm phần yên tâm vào việc tỷ lệ “chọi” vé sẽ giảm để có thể thưởng thức concert của “ông hoàng” G-Dragon. Dẫu vậy tính đến thời điểm hiện tại, mọi thông tin về concert của G-Dragon ở Việt Nam vẫn là thông tin một chiều, cộng đồng VIP và FAM cần tỉnh táo để tránh bị trục lợi, lừa đảo.