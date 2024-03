Apple 'chê' iPhone cũ để người dùng nâng cấp máy mới

Apple mới bổ sung mục “Lý do nâng cấp” vào trang web của mình, nhằm nêu bật ưu điểm của iPhone 15 so với các mẫu iPhone cũ.

Doanh số bán iPhone 15 liên tục đi xuống, khiến Apple không khỏi lo lắng. Ảnh: MrWhosetheboss.

Doanh số bán iPhone 15 tiếp tục kém khả quan, khiến Apple phải thực hiện các động thái như giảm giá lớn tại Trung Quốc, đồng thời tích cực quảng cáo về dung lượng bộ nhớ của sản phẩm.

Tại Việt Nam, giá bán của iPhone 15 Pro Max hiện đã giảm đáng kể, lên tới 4 triệu đồng. Mức giá khởi điểm của chúng chỉ còn 30,99 triệu đồng cho bản 256 GB.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, công ty này gần đây đã bổ sung mục "Lý do nâng cấp" (Reasons to Upgrade) vào trang web của mình, nhằm nêu bật những ưu điểm của iPhone 15 so với các dòng iPhone cũ.

Theo MacRumors, mục “Lý do nâng cấp” là công cụ toàn diện nhất hiện nay giúp người mua so sánh các mẫu khác nhau trong cùng một danh mục sản phẩm của Apple.

Mục 'Reasons to Upgrade' được thêm vào trang web của Apple. Ảnh: Apple.

Tuy nhiên, hiện mục này chỉ cho phép khách hàng so sánh dòng iPhone 15 với iPhone 11 và iPhone 12. Điều này là do iPhone 13 và 14 ra mắt chưa lâu, trong khi trung bình một người Mỹ sẽ nâng cấp điện thoại trong vòng 2,5 năm.

Apple đã làm nổi bật sự khác biệt lớn giữa iPhone 15 so với iPhone 11 và 12. Chẳng hạn, hãng cho biết "iPhone 15 chụp được độ phân giải cao hơn gấp 4 lần và GPU của thiết bị nhanh hơn 60% so với iPhone 11”.

iPhone 15 còn có Dynamic Island và cổng USB-C, cả hai tính năng này đều không có trên iPhone 11 và 12. Các mẫu điện thoại mới nhất của Apple cũng đi kèm với các tính năng như Chế độ Hành Động và Chế độ Điện Ảnh cho camera, giúp dòng iPhone 15 lọt top những điện thoại có camera tốt nhất năm 2024.

Dòng iPhone 15 lọt top những điện thoại có camera tốt nhất năm 2024. Ảnh: Reuters.

Apple cũng nhấn mạnh việc người mua có thể tiết kiệm từ 180-630 USD khi đổi các mẫu iPhone từ 11 trở lên sang các mẫu mới hơn.

Trong bối cảnh điện thoại Pixel của Google đang dần có được chỗ đứng ở Mỹ và dòng Galaxy S24 giúp Samsung phục hồi sau cuộc suy thoái vì đại dịch, Apple có vẻ đang lo lắng, dù hãng này hiện là nhà cung cấp hàng đầu về doanh số.

Với dòng iPhone 16 sắp ra mắt, Apple được cho là sẽ dựa vào các tính năng AI và iOS 18 để thu hút khách hàng.