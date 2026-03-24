Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Thiết bị

ATPro cung cấp cảm biến gió công nghiệp chính hãng uy tín tại Việt Nam

14:33 24/03/2026
Bạn đang tìm kiếm giải pháp đo lường gió chuẩn xác cho hệ thống của mình? ATPro Corp là địa điểm đáng tin cậy, chuyên nhập khẩu và cung cấp các dòng cảm biến gió công nghiệp chính hãng uy tín tại Việt Nam. Mang đến những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Tối ưu hóa chi phí đầu tư và nâng cao hiệu suất hoạt động cho mọi dự án quan trắc môi trường và tự động hóa sản xuất.

Giới thiệu cảm biến gió công nghiệp là gì? 

Cảm biến gió (anemometer) là thiết bị đo lường chuyên dụng giúp xác định chính xác tốc độ và hướng di chuyển của luồng không khí trong môi trường. Trong lĩnh vực công nghiệp, thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu đầu vào phục vụ cho các hệ thống điều khiển tự động như tuabin điện gió, HVAC, hoặc các trạm quan trắc môi trường.

Cảm biến gió 

Với sự phát triển của Công nghệ, cảm biến gió ngày nay thường được tích hợp khả năng kết nối IoT, cho phép truyền dữ liệu liên tục về hệ thống trung tâm như PLC hoặc SCADA. Nhờ đó, doanh nghiệp giám sát điều kiện môi trường theo thời gian thực, đưa ra quyết định vận hành chính xác hơn.

Các loại cảm biến gió phổ biến trên thị trường 

Các loại cảm biến gió hãng Rika 

Cảm biến gió dạng cốc (Cup Anemometer)

Đây là loại cảm biến được sử dụng rộng rãi nhất trong các hệ thống đo gió nhờ thiết kế đơn giản, độ bền cao và chi phí hợp lý.

Cấu tạo: Gồm 3 hoặc 4 cốc hình bán cầu gắn đối xứng trên một trục quay thẳng đứng, liên kết với bộ mã hóa tín hiệu.

Nguyên lý hoạt động: Khi gió tác động, sự chênh lệch áp suất giữa mặt lõm và mặt lồi của các cốc tạo lực làm trục quay. Tốc độ quay được chuyển đổi thành tín hiệu điện, tỷ lệ thuận với vận tốc gió.

Ưu điểm:

  • Kết cấu đơn giản, dễ lắp đặt và bảo trì
  • Hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
  • Đo tốt trong dải tốc độ gió rộng

Nhược điểm:

  • Có độ trễ do quán tính cơ học
  • Độ chính xác kém hơn với các cơn gió thay đổi nhanh hoặc gió giật

Cảm biến hướng gió (Wind Vane)

Thiết bị này thường được kết hợp với cảm biến tốc độ gió để cung cấp dữ liệu đầy đủ về điều kiện gió.

Cấu tạo: Dạng mũi tên hoặc đuôi cá, gắn trên trục quay tự do, tích hợp cảm biến góc (encoder hoặc biến trở).

Nguyên lý hoạt động: Phần đuôi sẽ xoay theo chiều gió, giúp mũi tên luôn hướng về phía nguồn gió. Góc quay được chuyển đổi thành tín hiệu điện (analog hoặc số như 4–20mA, RS485).

Ưu điểm:

  • Độ tin cậy cao, hoạt động ổn định ngoài trời
  • Thiết kế đơn giản, ít hỏng hóc

Cảm biến gió siêu âm (Ultrasonic Anemometer)

Đây là dòng cảm biến hiện đại, được sử dụng trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao và phản hồi nhanh.

Nguyên lý hoạt động: Sử dụng sóng siêu âm truyền qua lại giữa các đầu dò. Sự thay đổi thời gian truyền sóng (Time of Flight) do ảnh hưởng của gió sẽ được phân tích để xác định cả tốc độ và hướng gió.

Ưu điểm:

  • Không có bộ phận cơ khí → không mài mòn
  • Phản hồi tức thời với gió giật
  • Đo được cả gió tốc độ rất thấp
  • Độ chính xác cao, ít sai số

Nhược điểm: Chi phí đầu tư cao hơn so với loại cơ học

ATPro Corp- Địa chỉ phân phối cảm biến gió công nghiệp uy tín 

Ứng dụng trong hệ thống quan trắc môi trường 

  • Nhập khẩu trực tiếp & Chính hãng: ATPro nhập khẩu chính ngạch và phân phối các dòng cảm biến gió từ những thương hiệu công nghệ hàng đầu, đảm bảo thiết bị mới 100%.
  • Uy tín và Pháp lý đầy đủ: Sản phẩm cung cấp luôn đi kèm đầy đủ giấy tờ chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ), giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi đưa vào dự án.
  • Đa dạng chủng loại: cảm biến gió dạng cốc, cảm biến hướng gió và đặc biệt là các dòng cảm biến gió siêu âm hiện đại không bộ phận chuyển động.
  • Giải pháp tích hợp toàn diện: Không chỉ bán thiết bị rời, ATPro hỗ trợ kết nối cảm biến với hệ thống PLC, Phần mềm SCADA, hoặc Cloud để giám sát dữ liệu từ xa qua điện thoại/máy tính.
  • Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn giải pháp tối ưu, hướng dẫn lắp đặt và cấu hình hệ thống theo nhu cầu riêng của từng nhà máy, trang trại.
  • Chế độ hậu mãi chu đáo: Chính sách bảo hành chính hãng dài hạn, hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng, đảm bảo hệ thống quan trắc của khách hàng vận hành liên tục.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Ấn Tượng

Địa chỉ: 60 Đường số 1, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028.3842.5001

Email: [email protected]

Website: www.atpro.com.vn

