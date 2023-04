Bài hát SEA Games 32 cán mốc kỷ lục hơn 50 triệu lượt xem trên Youtube

Trong lịch sử, chưa một bài hát chính thức của SEA Games nào đạt được số lượt xem lớn như vậy trên Youtube. Đây có thể coi là thành công bước đầu của Campuchia trong công tác truyền thông cho SEA Games.

Theo Báo Tin tức, tính đến ngày 20/4, bài hát chính thức của SEA Games đã đạt hơn 50 triệu lượt xem trên Youtube. Trong lịch sử, chưa bài hát chính thức nào của SEA Games lại đạt được số lượt xem nhiều như vậy trên Youtube.

Con số này vượt xa những bài hát chính thức của các kỳ SEA Games trước như "Unbreakable" (SEA Games 28 với 1,1 triệu lượt xem), "We win as one" (SEA Games 30 với 424.000 lượt xem), "Let’s shine" (SEA Games 31 với 430.000 lượt xem).

Campuchia tung MV ca nhạc chính thức của SEA Games 32.

Với độ dài 4 phút 17 giây, MV Cambodian Pride có sự quy tụ của rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng ở Campuchia, như Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khem và Ton Chanseyma, thể hiện những điệu múa truyền thống và giai điệu đậm chất Campuchia.

Trong số này còn có sự góp mặt của nữ ca sỹ Ton Chanseyma, chính là chủ nhân của ca khúc "Are you ok?" từng gây "sốt" mạng xã hội vào năm 2021. Đây được xem là một trong những bài hát của Campuchia được nhiều người yêu thích nhất thế giới.

Thông qua MV này, chủ nhà Campuchia đã giới thiệu tới khán giả Đông Nam Á những địa điểm nổi tiếng của đất nước và những môn thể thao của giải đấu, trong đó nổi bật là môn võ truyền thống của Campuchia mang tên Kun Khmer.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 32 được tổ chức vào ngày 5/5 tại sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh. Đây là sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, với khoản kinh phí xây dựng lên đến 160 triệu USD. Trước đó, bóng đá nam sẽ là môn khởi tranh sớm nhất khi bắt đầu thi đấu từ ngày 29/4. Lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào ngày 17/5, theo báo Vietnamplus.

Phương Linh (T/h)