Bạn gái Đoàn Văn Hậu thích đeo túi hiệu, sở hữu nhiều chiếc hơn cả 100 triệu đồng

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu công khai hẹn hò vào tháng 8/2020. Ngày 15/8, cặp đôi kỷ niệm 3 năm gắn bó bằng buổi hẹn hò thân mật. Bên cạnh chuyện tình cảm với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My còn được biết đến với thành tích top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngoài đời, Doãn Hải My theo đuổi phong cách trẻ trung, nữ tính. Cô cũng là tín đồ túi xách hàng hiệu. Bộ sưu tập túi của Doãn Hải My không thiếu những thiết kế đến từ các nhà mốt cao cấp như Chanel, Dior, Louis Vuitton…

Một trong những mẫu túi Doãn Hải My yêu thích và sử dụng nhiều nhất là Louis Vuitton Mini Dauphine (3.400 USD, khoảng 81,4 triệu đồng). Túi có kiểu dáng hình chữ nhật cổ điển, phối họa tiết monogram đặc trưng của thương hiệu (Ảnh: @_doanhaimy).

Doãn Hải My thường xuyên phối đồ cùng túi Mini Dauphine. Ngoài dạo phố, cô còn mang theo túi khi đi du lịch (Ảnh: @_doanhaimy).

Một thiết kế xa xỉ khác trong bộ sưu tập túi xách hàng hiệu của Doãn Hải My là Louis Vuitton OnTheGo, họa tiết monogram màu nâu (3.100-3.250 USD, khoảng 74,2-77,8 triệu đồng, tùy kích cỡ). Túi có kiểu dáng hình chữ nhật, bên trong rộng rãi cho phép cất trữ nhiều vật dụng (Ảnh: @_doanhaimy).

Doãn Hải My đeo trên vai mẫu túi Mini Pochette Accessories On Chain (860 USD, khoảng 20,6 triệu đồng) (Ảnh: @_doanhaimy).

Doãn Hải My sở hữu một trong những chiếc túi mang tính biểu tượng mọi thời đại - Lady Dior. Túi có tên gọi ban đầu lúc ra mắt vào năm 1994 là "Chouchou". Công nương Diana rất thích chiếc túi này khi đó. Bà đã đặt hàng nhiều màu sắc khác nhau. Xuất hiện thường xuyên trên cánh tay Công nương Diana giúp thiết kế trở nên nổi tiếng. Nhằm thể hiện lòng tôn kính với công nương, Dior đã đổi tên túi thành "Lady" (Ảnh: @_doanhaimy).

Bộ sưu tập túi hàng hiệu của Doãn Hải My không thể thiếu Chanel Classic Flap - một trong các mẫu túi không bao giờ lỗi mốt. Chanel Classic Flap nằm trong nhóm "It bag" (những chiếc túi cao cấp, đặc trưng của thương hiệu, có thể nhận ra ngay lập tức). Khóa gài hình hai chữ C lồng vào nhau, kết hợp bề mặt chần bông cùng dây đeo kim loại đan da tạo nên vẻ ngoài không thể nhầm lẫn (Ảnh: @_doanhaimy).