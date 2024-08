Bán thứ “nhà nào cũng cần” có giá chưa bằng cốc trà đá, một doanh nghiệp Việt báo lãi gần 6 tỷ đồng/tháng

Đây được coi là sản phẩm “huyền thoại”, gắn bó với nhiều người dân Việt Nam trong hơn 60 năm qua.

Đó là pin con thỏ. Trên Shopee , một vỉ pin con thỏ (gồm 4 viên) có giá 10.000 đồng, tức là 1 cục pin chỉ có giá 2.500 đồng (chưa bằng một cốc trà đá). Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp sản xuất loại pin này lại "ăn nên làm ra" với lãi gần 6 tỷ đồng/ngày.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét của CTCP Pin Hà Nội (Habaco – PHN), doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 219 tỷ đồng, tức tăng 7,4%, do sản lượng bán hàng được cải thiện.

Trong kỳ, do thị trường ngành pin ổn định dẫn tới sản lượng hàng hóa sản xuất cũng như tiêu thụ của công ty tăng. Hơn nữa, nhờ giá nguyên liệu chính đầu vào giảm làm cho giá vốn của công ty giảm so với cùng kỳ năm 2023. Vì giá vốn giảm và doanh thu tăng nên lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của CTCP Pin Hà Nội đạt 60,8 tỷ đồng, tăng 43,9% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Sau khi trừ các chi phí, CTCP Pin Hà Nội có lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng 70% so với nửa đầu năm 2023. Như vậy, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp này có lãi 5,65 tỷ đồng.

Pin Con Thỏ là sản phẩm nổi tiếng và quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Ảnh minh họa

Với kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm, CTCP Pin Hà Nội đã hoàn thành được hơn 61% chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2024. Trên thực tế, trong năm nay, ban lãnh đạo của Pin Hà Nội kỳ vọng sẽ bán được hơn 386 triệu viên pin dựa vào chính sách kích cầu và giảm thuế VAT của Chính phủ, đồng thời môi trường giảm lãi suất và kỳ vọng về nền kinh tế phục hồi, tiêu dùng tăng.

Theo BCTC 6 tháng đầu năm 2024 của CTCP Pin Hà Nội, trong những nhóm chi phí cố định, phần chi cho tài chính đạt là khoảng 3,2 tỷ đồng, tức là giảm hơn 30%. Doanh nghiệp này không vay nợ tài chính.

Chính nhờ kết quả kinh doanh ngày càng được cải thiện nên CTCP Pin Hà Nội đang duy trì chính sách chia cổ tức cao. Công ty đã lên lịch trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông bằng tiền mặt, với tỷ lệ 50%, tương ứng là 36,3 tỷ đồng. Trên thực tế, vào đầu tháng 6/2024, Pin Hà Nội đã tiến hành chia trước một phần cổ tức, với tỷ lệ 30%. Trong những năm qua, công ty này vẫn duy trì chính sách chia cổ tức cao và đều đặn cho các cổ đông.

Trong năm 2024, CTCP Pin Hà Nội đặt mục tiêu sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 353,2 triệu viên pin các loại. Doanh thu dự kiến của công ty đạt 438,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 60,3 tỷ đồng.

Pin Hà Nội – Doanh nghiệp hơn 60 năm tuổi với sản phẩm nổi tiếng.

CTCP Pin Hà Nội được thành lập cách đây hơn 60 năm. Ảnh Habaco

CTCP Pin Hà Nội tiền thân là Nhà máy Pin Văn Điển, được thành lập từ đầu năm 1960. Đây được coi là nhà máy đầu tiên cũng như duy nhất tại miền Bắc lúc đó sản xuất và cung cấp pin phục vụ quốc phòng, an ninh và những mục đích khác của nền kinh tế quốc dân. Thiết kế công suất ban đầu của nhà máy này là 5 triệu chiếc pin/năm và sản xuất chủ yếu pin R20 và R40.

Tuy nhiên, theo chủ trương đổi mới của Đảng và nhà nước, vào cuối năm 2003, Pin Hà Nội tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp. Vào tháng 12/2003, công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đến ngày 2/1/2004, Pin Hà Nội hoạt động theo mô hình CTCP.

Trong các sản phẩm pin của công ty, pin mang nhã hiệu Con Thỏ đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn và từ miền ngược đến miền xuôi.

Kể từ năm 2010, GP Batteries International Limited, nhà sản xuất pin tiêu dùng và pin sạc hàng đầu châu Á, đã trở thành cổ đông chiến lược của Pin Hà Nội, với 30% vốn. Năm 2020, Tập đoàn Pin GP đã nắm 49% sau khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thoái vốn.

Nhờ tiên phong trong việc đầu tư đổi mới Công nghệ và thiết bị tiên tiến hiện đại, tính đến nay, sản lượng sản xuất pin của CTCP Pin Hà Nội đạt hơn 200 triệu pin/năm. Sản phẩm của công ty cũng ngày càng đa dạng, trong khi năng suất lao động được tăng lên nhiều lần. Các sản phẩm của Pin Hà Nội hiện được xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Á, châu Phi, Đông Âu và Nam Mỹ. Ngoài ra, công ty có tuổi đời hơn 60 năm cũng có thị phần tốt tại các thị trường như Lào và Campuchia.