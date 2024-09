Bão số 3 giật cấp 11 đi vào Biển Đông

Sáng nay (3/9), bão Yagi đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7h, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25 km/h.

Dự báo đường đi và cường độ của bão số 3

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng từ 4-6/9 bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 16 vùng gần tâm bão.

Trong 1-3 ngày tới, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo đến 7h ngày 4/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 740km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 7h ngày 5/9, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7h ngày 6/9, bão số 3 không đổi hướng và tốc độ di chuyển, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ khả năng mạnh thêm.

Ảnh hưởng của bão số 3, từ 3/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 11-12, biển động mạnh.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, từ 4-6/9 có thể tăng lên 5-7m, biển động dữ dội.

Tin mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ

Trên đất liền nước ta, từ đêm qua đến sáng sớm nay (3/9), Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Đông Bắc Bộ mưa rào và dông cục bộ.

Lượng mưa từ 19h ngày 2/9 đến 3h ngày 3/9 có nơi trên 60mm như: Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 67,8mm, Chư Drăng (Gia Lai) 95,4mm, Sa Rài (Đồng Tháp) 112,8mm…

Chiều và tối 3/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 03/9, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 3/9, mưa lớn có Xu hướng giảm xuống tình trạng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguyễn Huệ