Bão số 3 tác động mạnh đất liền, miền Bắc sắp mưa rất to

Đại diện cơ quan khí tượng cảnh báo bão số 3 gây mưa rất lớn trong thời gian ngắn; nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng.

Ảnh mây vệ tinh bão số 3 hồi 10 giờ ngày 5.9. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Bão số 3 Yagi đang tiệm cận cấp siêu bão và dự báo sẽ tác động mạnh đến cả thời tiết biển và đất liền. Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 6.9 - khi bão số 3 vẫn còn cách khá xa đất liền Việt Nam (cách khoảng 400 - 500km) thì khu vực Đông Bắc Bộ đã có khả năng xuất hiện mưa dông.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn - cung cấp thông tin về bão số 3.

"Khi bão vượt qua đảo Hải Nam đi vào Vịnh Bắc Bộ thì từ ngày 7.9, toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ có một đợt mưa to đến rất to. Riêng khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Ninh đến Nghệ An ngoài mưa còn xuất hiện kèm theo gió mạnh. Trong đó, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình là các khu vực trọng tâm về mưa to và gió mạnh nhất" - ông Lâm nhận định.

Theo dữ liệu dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng đêm 6.9 đến sáng 9.9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 500mm.

Trong khi đó, thời điểm hiện tại, đất liền của Việt Nam ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết chủ đạo oi nóng, nhiệt độ cao.

"Nhiệt độ cao không tác động gì đến kịch bản bão số 3. Điều chúng tôi lo ngại là điều kiện oi nóng như hiện nay thì khi chuyển sang mưa dông trước bão có thể dễ dẫn đến nguy cơ là dông lốc sét nguy hiểm hơn" - ông Lâm phân tích.

Riêng đối với Thủ đô Hà Nội, ông Đinh Hữu Dương -Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ - cho biết, dự kiến từ ngày 7.9, Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng từ bão số 3. Gió mạnh dần cấp 5, cấp 6 và mạnh nhất là cấp 7, giật cấp 9.

"Một đợt mưa lớn tập trung xuất hiện khoảng ngày 7 - 8.9, nhưng trước đó có thể đã có mưa dông mạnh bất chợt do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão. Mưa cũng tập trung trong thời gian ngắn nhiều khả năng sẽ gây ngập úng nội thành và các vùng trũng thấp ngoại thành" - ông Dương cho hay.

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, thời gian gần đây, khu vực Bắc Bộ mưa tương đối nhiều, đặc biệt là khu vực là trung du và vùng núi.

"Bão số 3 này sẽ gây ra một đợt mưa to trong thời gian trọng tâm chỉ khoảng 24 cho đến 36 tiếng. Lượng mưa lớn và thời gian mưa ngắn sẽ dẫn đến cái nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất đặc biệt cho các tỉnh ở khu vực trung du, vùng núi. Còn đối với khu vực đồng bằng, kể cả ven biển nguy cơ cao ngập úng" - ông Lâm khuyến cáo.