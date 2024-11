Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chuẩn bị bán vé

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chuẩn bị các hoạt động thu hút khách tham quan sau khi mở cửa miễn phí đến hết tháng 12 năm nay.

Chính thức mở cửa từ đầu tháng 11, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam gây chú ý khi đón hàng chục nghìn người dân, du khách tham quan mỗi ngày. Đặc biệt, chủ nhật tuần qua (17.11), bảo tàng ghi nhận 60.000 lượt khách - con số kỷ lục về lượng khách trong một ngày tại các bảo tàng ở Việt Nam.

Trả lời Lao Động, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, đối tượng khách tham quan rất đa dạng. Vào những ngày thường, phần lớn du khách là sinh viên, thanh niên. Khách đi theo gia đình, các cựu chiến binh, nhân dân, học sinh các cấp thường đến vào cuối tuần. Ngoài ra còn có khách của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, khách quốc tế.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mở cửa miễn phí đến hết tháng 12. Ảnh: Thanh Hải

Ông Dũng nhận định, việc bảo tàng thu hút lượng lớn khach tham quan tạo ra “hiện tượng văn hóa” trong bối cảnh lâu nay thiết chế bảo tàng nói chung chưa được công chúng quan tâm. Đây là niềm vui của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói riêng và của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Theo đó, việc một lượng lớn công chúng tham quan bảo tàng trong thời gian qua có nhiều lý do.

“Thứ nhất, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có quy mô lớn, thiết kế độc đáo, trưng bày hiện đại, nhiều Công nghệ mới được ứng dụng trong trưng bày mang lại những trải nghiệm thú vị cho công chúng.

Thứ hai, nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam rất hấp dẫn, phản ánh có hệ thống về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ thời Hùng Vương – An Dương Vương đến ngày nay. Đặc biệt, Bảo tàng trưng bày nhiều loại vũ khí, trang bị lớn của quân dân Việt Nam sử dụng trong kháng chiến và những chiến lợi phẩm thu được của địch”, ông Dũng nói.

Du khách trong nước và quốc tế tham quan bảo tàng. Ảnh: Chí Long

Bên cạnh đó, nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ luôn có tinh thần yêu nước, yêu lịch sử truyền thống dân tộc, tự hào về truyền thống chống ngoại bang. Khi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được đầu tư xây mới, mở cửa đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ai cũng muốn qua thăm Bảo tàng để được tận mắt thấy lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông.

Cuối cùng, ông Dũng cho rằng việc bảo tàng đang mở cửa miễn phí cũng góp phần thu hút nhiều du khách đến thăm hơn trong thời gian này.

Theo kế hoạch, bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí đến hết tháng 12 năm nay. Sau đó, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ thực hiện bán vé tham quan như một số bảo tàng khác trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin chi tiết về giá vé tham quan sẽ được công bố trong thời gian tới. Trước đó, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở địa chỉ cũ thu vé 10.000-20.000 đồng/lượt đối với công dân Việt Nam, và 40.000 đồng/lượt khách nước ngoài.

Ông Dũng khẳng định, thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ vận hành tốt hơn công tác đón, phục vụ khách tham quan.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan công an trên địa bàn đóng quân; phối hợp với các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng để sắp xếp, bổ sung lực lượng điều tiết giao thông trong và ngoài Bảo tàng, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách tham quan.

Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng bảo tàng đẩy nhanh hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của dự án nhằm khai thác tốt công năng công trình, bổ sung các hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động đón và phục vụ khách”, ông Dũng cho biết.

Ứng dụng công nghệ số trong trưng bày hiện vật giúp trải nghiệm tham quan bảo tàng sống động, trực quan. Ảnh: Chí Long

Đối với các công ty Du lịch và các trường học, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ khá chặt chẽ trong thời gian vừa qua. Hàng năm, bảo tàng tổ chức hội nghị gặp mặt các công ty du lịch, các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, các cơ quan đơn vị để trao đổi về các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

“Khi Bảo tàng hoạt động tại địa điểm mới, với khuôn viên rộng lớn, nhiều không gian trưng bày sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các lữ hành và các trường học. Chúng tôi sẽ có các cuộc tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu các sản phẩm chương trình Giáo dục, công tác tổ chức, phối hợp phục vụ khách tham quan. Sự gắn kết này sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan”, Phó Giám đốc Bảo tàng nói.

Về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số tại bảo tàng, ông Dũng thông tin: “Hiện nay, hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã ứng dụng khá nhiều công nghệ, như Mapping, Phim 3D, phim 2D, cộng nghệ thực tế ảo, trải nghiệm tương tác, muti-media, tái tạo không gian lịch sử… đã tạo nên sự hấp dẫn đối với khách tham quan, nhất là đối tượng thanh thiếu niên”.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu của công chúng, Bảo tàng sẽ xây dựng xây dựng các chương trình tham quan thực tế ảo trên internet, xây dựng các tour tham quan 3D cho các hiện vật khối lớn, các bảo vật quốc gia để công chúng được trải nghiệm tốt hơn khi tham quan Bảo tàng.