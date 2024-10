Bão Trà Mi gây mưa lớn hơn bão YAGI

Tính đến sáng nay (29/10), lượng mưa do bão Trà Mi gây ra ở một số nơi tại Quảng Bình - Quảng Trị lên tới 700-900mm, riêng hồ Sông Thai (Quảng Bình) trên 1000mm, cao hơn nhiều so với lượng mưa do bão YAGI gây ra tại Hà Giang, Yên Bái và Hoà Bình.

Bão Trà Mi đổ bộ đất liền nước ta trưa 27/10. Tuy nhiên, do đĩa mây rộng, ngay chiều 26/10, mưa lớn đã trút xuống các tỉnh miền Trung, trọng tâm là Quảng Bình đến Huế. Bão Trà Mi có hướng đi khá kỳ dị, sau khi đổ bộ đất liền nước ta, bão di chuyển rất chậm, có thời gian gần như đứng yên, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi đổi hướng ra biển. Do thời gian bão lưu đất liền khá lâu, vùng áp thấp sau khi ra biển tiếp tục gây mưa lớn nên miền Trung hứng chịu một đợt mưa dữ dội dài ngày. Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lượng mưa hơn ba ngày (tính từ 19h ngày 25/10 đến 7h sáng 29/10) ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và Tây Nguyên phổ biến từ 200-400mm. Một số trạm ghi nhận được lượng mưa từ 700-900mm như Hồ An Mã (Quảng Bình) 866mm, Lệ Ninh (Quảng Bình) 798mm, Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 771mm, Tà Long (Quảng Trị) 771mm, riêng Hồ Sông Thai (Quảng Bình) ghi nhận lượng mưa tới 1.142mm. Ngập lụt diễn ra tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Báo Quảng Bình. Tuy nhiên, mưa lớn chưa dừng ở đó, dự báo ngày và đêm 29/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 30/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Như vậy, so với bão YAGI, bão Trà Mi gây ra lượng mưa lớn hơn nhiều dù cường độ bão yếu hơn. Thời điểm đổ bộ, bão YAGI gây gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 tại Quảng Ninh, trong khi Trà Mi gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 11-12. Tuy nhiên, lượng mưa lớn nhất do bão YAGI gây ra ở Hà Giang là hơn 700mm, ở Yên Bái và Hoà Bình từ 600-700mm. Điều này cho thấy sự nguy hiểm, dị thường của bão Trà Mi. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ đã lên trên báo động 3 là 1,44m vào sáng 29/10, chỉ kém mức lũ lịch sử 0,74m. Trên sông Thạch Hãn cũng xuất hiện lũ trên báo động 1. Dự báo ngày và đêm nay, lũ trên sông Kiến Giang xuống chậm và giữ trên báo động 3. Lũ trên sông Thạch Hãn ngày hôm nay dao động ở báo động 1- báo động 2. Từ đêm nay, có thể xuống báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại vùng hạ lưu sông Kiến Giang, đặc biệt là các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình. Một số khu vực hạ lưu, ven sông ở Quảng Trị cũng xảy ra tình trạng ngập úng. Ngoài ra, vùng núi Quảng Bình, Quảng Trị đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét , sạt lở đất . Đây là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất hiện nay do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm. Theo Nguyễn Hoài