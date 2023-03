Bắt giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Sau khi sát hại nữ kế toán tại công ty, nghi phạm là giám đốc người nước ngoài đã trốn đến tỉnh Gia Lai chuẩn bị vượt biên thì bị bắt giữ.

Nguồn tin của PV VietNamNet tối nay (30/3) cho hay, Công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Pleiku bắt giữ đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), là giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Yang Zhong Wu bị công an bắt giữ - Ảnh: T.T

Đối tượng này chính là nghi can sát hại chị L.T.M (30 tuổi, nhân viên kế toán của công ty) vào ngày 29/3 vừa qua.

Theo nguồn tin, sau khi dùng dao đâm chết chị M., Yang Zhong Wu lấy xe bán tải rời khỏi công ty. Tiếp đó, đối tượng này chạy đến tỉnh Gia Lai tìm đường vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường bộ.

Tuy nhiên, vào khoảng 21h tối nay (30/3) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại thời điểm bị bắt, trong người Yang Zhong Wu có hơn 2 tỷ tiền mặt, đối tượng khai nhận chuẩn bị số tiền này để vượt biên.

Hiện cơ quan công an của 2 tỉnh Bình Dương và Gia Lai đang phối hợp di lý đối tượng về Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Như đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị M. tử vong trong nhà vệ sinh công ty, trên bồn rửa mặt có một con dao dính máu nên báo công an.

Sau khi tiến hành công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ án mạng, nghi can chính là giám đốc công ty này.