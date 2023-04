Bắt người đàn ông cướp 190 tờ vé số

Bám theo người phụ nữ bán vé số dạo, người đàn ông cướp giỏ xách có chứa 190 tờ vé số rồi đem đi bán lại.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Văn Phúc (55 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) để làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Cao Văn Phúc có hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, hai tuần trước, bà L.T.C (58 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa) đạp xe đi bán vé số dạo. Người phụ nữ 58 tuổi để giỏ xách phía trước đầu xe đạp, bên trong có 190 tờ vé số và 200 nghìn đồng.

Khi bà C. đi qua tuyến đường thuộc xã Tân Long, huyện Thủ Thừa thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy áp sát cướp lấy túi xách. Nạn nhân hô hoán cướp nhưng đối tượng nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà C. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thủ Thừa đã trích xuất camera quanh khu vực và các tuyến đường để truy tìm đối tượng cướp.

Công an nhanh chóng xác định và bắt nghi phạm Cao Văn Phúc. Tại cơ quan công an, đối tượng Phúc khai cũng hành nghề bán vé số dạo và thừa nhận đã thực hiện vụ cướp.

Đối tượng cho biết sau khi cướp được túi xách đã chạy về huyện Thạnh Hóa và bán lại số vé số đã cướp được.