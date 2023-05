Bắt trùm ma túy nhiễm HIV giai đoạn cuối luôn thủ súng trong người

Trên đường mang bao tải chứa ma túy từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ, Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn Hữu Hoa chuẩn bị một khẩu súng đã lên nòng để sẵn sàng chống trả cảnh sát.

Ngày 12/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn có vũ khí do Nguyễn Văn Bảy (SN 1984) và Nguyễn Hữu Hoa (SN 1978), cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, cầm đầu.

Bảy và Hoa có tổng số 8 tiền án, cả hai mới mãn hạn tù vào năm 2021. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Bảy bị AIDS (nhiễm HIV giai đoạn cuối) nên sống bất cần đời, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn Hữu Hoa.

Khoảng 7h50 ngày 10/2, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (Km số 7, thuộc thôn 5, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và một số Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) dừng xe taxi có biểu hiện nghi vấn để kiểm tra.

Tổ công tác làm rõ lái xe là Nguyễn Văn Dũng (SN 1978, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng). Ngồi trong xe còn có Nguyễn Hữu Hoa và Nguyễn Văn Bảy. Ở cốp xe ô tô có một bao tải màu vàng, bên trong bao tải này có 3 túi nilon màu đen chứa 5 bánh heroin, 2 gói nilon màu vàng chứa hàng nghìn viên nén màu hồng…

Lúc này, Hoa và Bảy có ý định chống trả bằng súng nhưng đã bị tổ công tác tóm gọn.

Thực hiện khám người, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng K59 có 4 viên đạn (1 viên đã lên nòng, 3 viên còn lại nằm trong hộp tiếp đạn) giấu trong túi áo khoác của Bảy.

Khám xét nơi ở của Bảy, lực lượng tiếp tục thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng cùng 5 viên đạn, khám xét nơi ở của Hoa thu giữ được một túi nilon chứ 0,310g ma túy loại Ketamine cùng nhiều vật dụng khác.

Bảy và Hoa chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chống trả.

Qua điều tra, khoảng tháng 12/2022, Hoa lên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và quen người đàn ông tên Súa. Hoa biết Súa có nguồn ma túy nhập từ bên kia biên giới về Việt Nam với giá rẻ nên nhờ Súa dẫn đường đi mua ma túy mang về Hà Nội bán kiếm lời.

Ngày 9/2, hai đối tượng này hẹn nhau tại địa bàn huyện Mộc Châu để thực hiện giao dịch mua bán trái phép chất ma túy như đã thỏa thuận.

Trước khi lên đường, Hoa và Bảy bàn bạc kỹ lưỡng, đồng thời không quên nhắc Bảy mang theo súng và dao. Hoa gọi taxi do Nguyễn Văn Dũng điều khiển đến một khách sạn tại Nông trường Mộc Châu rồi xuống xe và bảo Dũng, Bảy ngồi trên xe chờ. Một lúc sau xuất hiện người đàn ông đi xe máy đến chở Hoa đi gặp Súa ở cách đó khoảng 40 km.

Số ma túy là tang vật vụ án.

Đến điểm hẹn, Hoa đưa cho Súa 420 triệu đồng và bảo dẫn đi mua ma túy. Trong lúc hai người di chuyển, Hoa nói với Súa, khi gặp chủ hàng nhờ Súa nói giúp cho Hoa mua ma túy nợ và được Súa nhận lời. Lấy được ma túy, lái xe taxi chở Hoa và Bảy cùng số ma túy cất giấu trong bao tải quay về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng chặn giữ.

Qua giám định, vật chứng thu giữ gồm 55 gói nilon chứa ma túy tổng hợp (Methamphetamine), 5 bánh heroin khối lượng 1597,03g, 3 gói nilon màu xanh chứa Ketamine khối lượng 2286,30g, 2 gói nilon màu vàng chứa ma túy loại Methamphetamine khối lượng 1857,30g, 1 khẩu súng K59 cùng 4 viên đạn.

Minh Tuệ