Bế mạc Olympic 2024: Tom Cruise đu mình nhảy từ nóc sân

Hôm nay (12/8), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới. Thanh Hoá - Nghệ An cũng có mưa dông trong hôm nay. Các khu vực khác hôm nay ít mưa.

