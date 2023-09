"BigCityBoi" của Binz sẽ xuất hiện trong bom tấn hành động Hollywood “Biệt Đội Đánh Thuê 4”

Bản hit đình đám của rapper Binz năm 2020 “BigCityBoi” sẽ được sử dụng trong bom tấn toàn cầu tháng 9 - Expend4bles (tựa Việt: Biệt Đội Đánh Thuê 4).

Ngày 12/09, phía nhà phát hành CJ CGV Việt Nam và SpaceSpeakers Group xác nhận bản hit “BigCityBoi” do rapper Binz thể hiện sẽ được sử dụng chính thức trong bom tấn hành động Biệt Đội Đánh Thuê 4. Đây là lần đầu tiên một ca khúc tiếng Việt được sử dụng trong loạt phim đình đám của Hollywood.

Chia sẻ về màn hợp tác đáng mong đợi này, rapper Binz cho biết anh rất vui khi BigCityBoi được ekip làm phim Hollywood chọn sử dụng trong Biệt Đội Đánh Thuê 4. Sự kiện này như một món quà quý báu cho quá trình làm việc miệt mài trong phòng thu của Binz và tập thể nghệ sĩ SpaceSpeakers. Có thể nói, lần hợp tác này giữa Binz và ekip phim Biệt Đội Đánh Thuê góp phần mở ra cơ hội mới cho những người theo đuổi con đường làm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Biệt Đội Đánh Thuê 4 là phần phim mới nhất thuộc loạt phim Biệt Đội Đánh Thuê, kể về một nhóm gồm các chiến binh tinh nhuệ thực hiện các nhiệm vụ khó khăn và truy bắt các tội phạm nguy hiểm.

Trong phần 4, biệt đội sẽ cùng nhau săn lùng Rahmat - một tay buôn vũ khí xảo quyệt với âm mưu chiếm đoạt kíp nổ hạt nhân cho khách hàng bí ẩn Ocelot. Nếu như Ocelot đoạt được kíp nổ, chiến tranh thế giới sẽ một lần nữa nổ ra. Biệt Đội Đánh Thuê sẽ đổ bộ con tàu Jantara, chiến đấu cùng băng đảng khát máu của Rahmat và lật mở những bí mật về thân phận thật của Ocelot…

Biệt Đội Đánh Thuê 4 vẫn sẽ quy tụ dàn sao hành động nổi danh đã trở thành biểu tượng của loạt phim như Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren hay Randy Couture. Bên cạnh đó, phim có sự bổ sung các gương mặt chất lượng mới như rapper 50 Cent, mỹ nhân nóng bỏng Megan Fox hay hai siêu sao hành động châu Á Tony Jaa, Iko Uwais, diễn viên gốc Việt Levy Tran và tài tử “Bố Già” Andy Garcia.

Trong khi đó, BigCityBoi là bản hit ra mắt năm 2020 của Binz, bắt tay cùng nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Ngay sau khi trình làng, BigCityBoi đã tạo cơn sốt lớn trên mạng xã hội, đồng thời đạt các thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến: #2 Youtube Trending Vietnam, #18 Worldwide trending, #1 Vietnam Top 50 của Spotify hay #1 iTunes Vietnam. BigCityBoi có thể coi là một trong những bản hit đình đám nhất sự nghiệp âm nhạc của Binz tính đến thời điểm hiện tại.

Rapper Binz

The Expendables (tựa Việt: Biệt Đội Đánh Thuê) là loạt phim hành động của Mỹ được biên kịch bởi Sylvester Stallone, dựa trên các nhân vật do David Callaham sáng tạo. Ba phần phim trước lần lượt ra mắt năm 2010, 2012 và 2014, thu về trên 800 triệu đô-la toàn cầu. Loạt phim kể về một biệt đội đánh thuê, dẫn đầu bởi Barney Ross (Sylvester Stallone thủ vai), chuyên đảm nhận các nhiệm vụ từ ám sát đến giải cứu và đối đầu những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm.

Loạt phim được biết đến với phong cách phim hành động đặc trưng những năm 80 - 90, đồng thời tri ân các ngôi sao hành động nổi tiếng trong giai đoạn này. Một số diễn viên nổi tiếng từng tham gia The Expendables có thể kể đến: Sylvester Stallone, Jason Statham, Lý Liên Kiệt, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Glen Powell, Chuck Norris, Harrison Ford, Liam Hemsworth…

Rapper Binz bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2008 với tư cách một rapper underground. Năm 2017, anh trở về từ Mỹ và gia nhập SpaceSpeakers Group, bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Binz được đông đảo khán giả yêu mến nhờ vào phong cách âm nhạc độc đáo cùng khả năng viết lời ấn tượng, biến anh trở thành một trong những “nhà thơ” của giới rap Việt. Một số bản hit nổi tiếng của Binz có thể kể đến They Said, OK, BigCityBoi…

EXPEND4BLES - tựa phát hành tại Việt Nam: BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ 4 - Dự kiến khởi chiếu 22.09.2023

PV