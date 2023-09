Bộ sưu tập iPhone 15 vừa ra mắt đã “đốn tim” người hâm mộ

Sau bao ngày chờ đợi thì bộ sưu tập iPhone 15 đã chính được ra mắt vào ngày 13/9/2023 với nhiều cải tiến ấn tượng làm siêu lòng giới mộ điệu. Cùng Trang Thiên Long Mobile vén bức màn bí mật về các siêu phẩm mới nhất nhà Apple.

Sự nâng cấp vượt trội của iPhone 15

Thị trường công nghệ toàn cầu vẫn đang “sốt” với series iPhone 15 vừa mới ra mắt. Các dòng sản phẩm này của Apple được cho là có thể đáp được được kỳ vọng của người hâm mộ nhờ vào những thiết kế và tính năng mới. Phiên bản iPhone 15 Plus trình làng với 5 màu sắc là đen, xanh lam, xanh lá cây, vàng và hồng. So với người tiền nhiệm là iPhone 14 Plus, màu sắc của iPhone 15 có sắc độ hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh đó, tất cả các phiên bản của iPhone 15 đều có sự thay đổi về camera. Tuy nhiên, điểm nhấn rõ nhất của iPhone 15 là ở cổng Lightning độc quyền được thay thế bằng cổng USB-C. Như vậy, người dùng không còn phải sử dụng sạc dành riêng cho iPhone như trước.

iPhone 15 với phiên bản màu hồng siêu dễ thương

Hai mẫu iPhone 15 và 15 Plus có sự kế thừa những đặc điểm nổi bật của đàn anh iPhone 14. Phiên bản này vẫn sử dụng camera kép và vỏ nhôm. Kích thước là 6,1 và 6,7 inch. Một sự cải tiến nhỏ của 2 model này là chi tiết “tai thỏ” được thay thế bằng màn hình Dynamic Island tương tự như phiên bản Pro. Camera chính được nâng cấp lên độ phân giải 48 megapixel, mang đến cho người dùng những bức ảnh zoom 2x chất lượng. Dung lượng pin cũng được nâng cao nên thiết bị dùng “trâu” hơn. iPhone 15 và 15 Plus vẫn được trang bị chip Apple A16 tương tự người tiền nhiệm.

iPhone 15 và iPhone 15 Plus được cải tiến ở nhiều chi tiết

Đáng chú ý hơn trong buổi ra mắt iPhone 15 đó là 2 dòng sản phẩm iPhone 15 Pro và Pro Max. Đây là 2 phiên bản táo khuyết mạnh mẽ nhất mà hãng từng tạo ra. Đây cũng là lần đầu tiên, “ông lớn” Apple thay thế vỏ nhôm và vỏ thép bằng vỏ titan sáng bóng. Hai model này có khối lượng nhẹ nhất từ trước đến nay. iPhone 15 Pro chỉ nặng 187g và 15 Pro Max nặng 221g. Cả 2 phiên bản đều được hãng trang bị chip A17 Pro, CPU 6 nhân cho hiệu năng làm việc nhanh hơn 10% so với thế hệ trước. Khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max cực cao, lên đến 10 Gbps qua cáp 3.0. Hai model này còn giúp người dùng quay video 4K ProRes và video không gian (spatial videos). Với iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, người dùng có 4 lựa chọn về màu là titan tự nhiên, đen, trắng và xanh.

iPhone 15 Pro Max hiện là phiên bản mạnh nhất của nhà Táo

Với nhiều cải tiến mới, iPhone 15 chắc chắn sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. iPhone 15 ra mắt cũng là thời điểm cực kỳ thích hợp để những ai có khả năng tài chính eo hẹp sắm cho mình chiếc iPhone 14 khi giá của dòng sản phẩm này bắt đầu giảm mạnh. Về cơ bản, iPhone 14 vẫn đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của người dùng trong thời gian dài. Dòng sản phẩm này có camera cực kỳ mạnh mẽ, thiết kế thời thượng và màn hình đáng kinh ngạc. iPhone 14 rất đáng sử dụng với những ai chưa có điều kiện tài chính để mua iPhone 15. Giá iPhone 14 new 100% chỉ từ 16,2 triệu – 30,5 triệu tùy từng phiên bản. Người dùng có thể qua hệ thống cửa hàng Trang Thiên Long Mobile để tìm hiểu kỹ hơn về các phiên bản này.

Địa chỉ mua iPhone 14, iPhone 15 chất lượng, giá tốt nhất thị trường

Kinh nghiệm của nhiều người khi mua các sản phẩm công nghệ như điện thoại iPhone, iPad, MacBook là nên tìm đến các địa chỉ uy tín, bán hàng chính hãng. Điều này sẽ giúp khách hàng được sở hữu những sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất.

Hiện nay, Trang Thiên Long Mobile đang là điểm đến đáng tin cậy của các tín đồ yêu công nghệ. Được thành lập cách đây hơn 20 năm, Trang Thiên Long Mobile đã xây dựng được hệ thống cửa hàng quy mô lớn tại TPHCM, Tiền Giang, Long An, Singapore. Cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm như điện thoại iPhone, Apple Watch, Macbook & iMac, Máy tính bảng, các phụ kiện điện thoại. Tại đây, người dùng được trải nghiệm tất cả những công nghệ tiên tiến nhất của nhà Táo.

Trang Thiên Long Mobile giúp khách hàng sở hữu sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất

Mỗi cơ sở của Trang Thiên Long Mobile đều hướng đến không gian hiện đại, thân thiện. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình để người dùng thoải mái trải nghiệm các sản phẩm, từ đó lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, cửa hàng cũng rất chú trọng đến chất lượng dịch vụ. Trong đó phải kể đến chính sách 1 đổi 1 đến 30 ngày, bảo hành máy cũ 9 tháng, bảo hành máy mới 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng có thể mua trả góp với lãi suất 0%.

Đại diện Trang Thiên Long Mobile cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành nhà bán lẻ điện thoại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng các dòng sản phẩm có chất lượng tốt nhất với giá bán thấp nhất so với các hệ thống khác. Tại hệ thống cửa hàng của chúng tôi, người dùng luôn được cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất, mua iPhone 14, iPhone 15 và các sản phẩm khác với dịch vụ hậu mãi tốt nhất”.

TRANG THIÊN LONG MOBILE

Cửa Hàng: 24 Hùng Vương, Q.10

Hotline: 0939.02.1234

Website: https://trangthienlong.com.vn/