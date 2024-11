Ca sĩ TikTok: Ảo tưởng và lừa dối khán giả Việt?

Nhà sản xuất Hoaprox nhận định một ca khúc viral thành công về mặt thương mại, nhưng chưa chắc thành công về mặt âm nhạc. "Khán giả cần nhạc hay để nghe, không cần nhạc viral mà nghe không đọng lại gì", Hoaprox nói.

Kể từ khi mạng xã hội TikTok phủ sóng tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, có không ít những ca khúc dễ trở thành hiện tượng. Điều này được lý giải một phần nhờ vào hoạt động của nền tảng là những chia sẻ dạng short video (video ngắn). Để video trở nên thú vị, đúng với tâm trạng người đăng, khán giả thường chọn lồng đoạn ngắn của những ca khúc vào video.

Khi đó, nếu video lên xu hướng, đồng nghĩa với việc đoạn nhạc lồng vào cũng được nhiều người biết tới hơn. Đây là lý do nhiều bài hát trở thành hiện tượng và bùng nổ trên TikTok.

Nếu bài hát đủ thu hút khán giả, lượt xem trên YouTube từ đó tăng theo. Có nhiều bài hát chỉ đủ thuyết phục khán giả trên TikTok, tức là khán giả chỉ sử dụng một đoạn nhạc trong bài và không trải nghiệm toàn bộ ca khúc.

Vì TikTok, nhiều người được "tận hưởng cảm giác" nổi tiếng quá nhanh chóng. Kéo theo đó là những ảo tưởng, những sự thật khiến khán giả vỡ mộng. Điển hình là màn hát live Là anh bị chê dở tệ của Phạm Lịch tại Đà Lạt dù trước đó, cô nhận cơn mưa lời khen từ khán giả và nhận về 15 triệu lượt nghe ca khúc này trên YouTube.

"Khán giả cần nhạc hay để nghe, không cần nhạc viral"

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà sản xuất, quán quân The Remix New Generation 2017 Hoaprox (Nguyễn Thái Hòa) cho rằng: "Mỗi nền tảng đều là sân chơi và sân chơi nào cũng đều có luật chơi riêng. Mỗi nghệ sĩ sẽ cần chọn cho mình một cách riêng phù hợp với bản thân để đạt hiệu quả. Việc này giúp nghệ sĩ không bị ảnh hưởng bởi con dao hai lưỡi tồn tại ở mọi nền tảng, không riêng TikTok".

Hoaprox là producer, người từng bị hiểu lầm là producer người Trung Quốc khi anh có những ca khúc bùng nổ ở đất nước tỷ dân, ví dụ With You (Ngẫu hứng) và I Can't Find You - hai ca khúc mang tên tuổi Hoaprox đến với khán giả quốc tế.

Chia sẻ về điều này, Hoaprox cho rằng bất kể bài hát nào đạt được thành công cũng cần có yếu tố may mắn: "Không chỉ là TikTok, YouTube, may mắn là yếu tố hiện hữu và thành công là sự cộng hưởng của chất lượng bài hát cùng sự may mắn. Đó là sự công bằng".

Khi được hỏi về việc một ca khúc viral sẽ đạt được thành công như thế nào, Hoaprox nói: "Chất lượng của sản phẩm và sự sáng tạo không ngừng nghỉ vẫn là cốt lõi quyết định sự phát triển của mỗi nghệ sĩ. Tôi cho rằng chính mình và các nghệ sĩ khác cần tập trung vào điều này nhiều hơn là chăm chăm vào thành tích viral. Khán giả cần nhạc hay để nghe, không cần nhạc viral mà nghe không đọng lại gì".

Hoaprox nói thêm nếu dựa vào yếu tố thương mại, chắc chắn một ca khúc viral sẽ đem lại thành công lớn. Tuy nhiên về mặt âm nhạc, không phải ca khúc viral nào cũng thành công. Thậm chí, có nhiều bài hát viral không phải vì chính bài hát mà là vì phong trào nào đó liên quan khiến người dùng chỉ sử dụng đoạn nhạc để tham gia trào lưu không thực sự thưởng thức trọn vẹn bài hát đó.

Với việc nhiều gương mặt mới trên TikTok khiến khán giả thất vọng khi hát live, Hoaprox nhận định rằng Live Performance là một yếu tố không thể thiếu của nghệ sĩ. Đây là cách tốt nhất để nghệ sĩ và người hâm mộ kết nối với nhau trong âm nhạc và hát live cũng vậy.

Vì vậy, một nghệ sĩ có khả năng hát live, biểu diễn sân khấu tốt sẽ có nhiều cơ hội để tiến xa hơn trong sự nghiệp bởi sau cùng, mọi sản phẩm phát hành trực tuyến nhưng cuối cùng vẫn cần biểu diễn trực tiếp cho khản giả thưởng thức. Việc đứng trước khán giả và phiêu theo điệu nhạc, đó là lúc thăng hoa nhất của người nghệ sĩ.

Tuy nhiên, khả năng hát live được quyết định rất nhiều bởi những yếu tố như yếu tố thiên bẩm, cộng với việc học tập, rèn luyện để đạt trạng thái tốt nhất.

Hoaprox cho rằng trên thế giới, có nhiều ngôi sao hát live không tốt nhưng họ dám thẳng thắn thừa nhận điều này. Khán giả vẫn ủng hộ những ngôi sao này và thấu hiểu công sức họ đã bỏ ra cho một sản phẩm.

"Tôi không cố xúy cho việc ủng hộ những nghệ sĩ hát live không tốt những vẫn làm ca sĩ. Tuy nhiên, theo tôi, một nghệ sĩ hát live không tốt chưa chắc đã là một nghệ sĩ tồi", Hoaprox nhấn mạnh.

Không chấp nhận ca sĩ TikTok

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà sản xuất âm nhạc Quang Di cho rằng: "Mạng xã hội cuối cùng vẫn chỉ là một công cụ. Nếu biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm nghệ thuật thì đó là bước đầu của thành công. Có nhiều góc nhìn để khán giả đánh giá hơn là một đoạn nhạc 15 giây, 30 giây được viral trên TikTok. Hơn nữa, đoạn nhạc ngắn hay điệu nhảy trở nên quá dễ dàng viral cũng chưa thể hiện được nhiều ý tưởng và giá trị nghệ thuật".

Anh Quang Di quan điểm nghệ sĩ nếu hoạt động nghệ thuật bằng chất xám, nỗ lực, tài năng, nét riêng... sẽ tạo ra giá trị lâu bền để cống hiến cho khán giả. Từ đó, nghệ sĩ sẽ nổi tiếng thực sự, có thể đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp một cách bền vững.

Về việc một vài ngôi sao nổi tiếng nhanh nhờ mạng xã hội nhưng gây thất vọng khi hát live, Quang Di cho rằng đây là việc "không thể chấp nhận được".

"Khán giả đã dành thời gian, tiền bạc đến để nghe nghệ sĩ biểu diễn hát live thì họ xứng đáng được thưởng thức nghệ thuật một cách trọn vẹn nhất", anh Quang Di khẳng định.

Thành công nhanh đến, dễ đi

PV Tiền Phong liên hệ với Phạm Lịch về việc gây thất vọng khi hát live nhưng không nhận được phản hồi. Hiện tại, phía dưới nhiều bài đăng của Phạm Lịch, khán giả để lại bình luận theo hai hướng.

Một bộ phận cho rằng Phạm Lịch đã cố gắng. Là ca sĩ tay ngang lần đầu hát live, cô không thể tránh khỏi cảm giác chông chênh, một chút hồi hộp, lo lắng nên không xử lý được trọn vẹn những nốt cao.

Số khác cho rằng Phạm Lịch đang lừa gạt khán giả khi sử dụng kỹ thuật mixing và mastering kỹ lưỡng biến giọng hát thật có nhiều điểm trừ của cô thành một giọng ca nội lực. Nhiều người nói rằng sau khi xem màn trình diễn của Phạm Lịch ở Đà Lạt, họ mất thiện cảm với Là anh và sẽ không sử dụng ca khúc này để chèn vào những clip trên TikTok.

Đối diện với bình luận tiêu cực, Phạm Lịch không né tránh. Cô trả lời khán giả: "Lịch cần cố gắng hơn mỗi ngày". Giọng ca Là anh khiêm tốn viết: "Hôm nay đỡ sợ hơn rồi, nhà mình ủng hộ cho Lịch không sợ luôn đi".

Trước Phạm Lịch, có nhiều "ca sĩ TikTok" nổi lên như một hiện tượng. Điển hình là Chu Thúy Quỳnh với Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Thời điểm đó, ca khúc của Chu Thúy Quỳnh xuất hiện trên mọi mặt trận. Thành công lớn nhất được cho đến từ câu từ của ca khúc và giọng ca nội lực, căng tràn của Chu Thúy Quỳnh. Tuy nhiên, khi hát live, Chu Thúy Quỳnh bị chê thô, hát thiếu mềm mại, khác hẳn bản gốc.

Chỉ sau thời gian ngắn kể từ khi hát live, Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây cũng đã "tan". Từ đó đến nay, khán giả không còn quan tâm đến những sản phẩm tiếp theo của Chu Thúy Quỳnh.

Đây là minh chứng rõ nét nhất cho việc thành công đến dễ dàng cũng ra đi nhanh chóng. Ngày nay, khán giả đã đủ tinh tế để biết cách tận hưởng trọn vẹn những sản phẩm được đầu tư của nghệ sĩ.

Giống quan điểm của Hoaprox, một ca khúc viral có thể thành công về mặt thương mại, tuy nhiên, nó có thực sự thành công về mặt âm nhạc hay không là phụ thuộc vào giá trị đem đến cho người nghe.