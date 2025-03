Cảnh báo mới về mùa nắng nóng và nguy cơ bão mạnh năm 2025

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, trong năm 2025, khả năng xuất hiện những cơn bão có cường độ mạnh từ cấp 12 trở lên vẫn ở mức đáng lo ngại.

Sáng ngày 24/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới năm 2025. Sự kiện diễn ra trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các Đài Khí tượng Thủy văn trên cả nước, bao gồm các tỉnh, thành phố, khu vực cùng 210 điểm cầu liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh rằng chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới năm nay là "Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện".

Bão số 3 Yagi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua trên Biển Đông. Đây là hình ảnh vị trí và đường đi của bão Yagi ngày 5.9.2024. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Thông điệp này mang ý nghĩa quan trọng, kêu gọi nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai của từng quốc gia cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Việc xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả từ quy mô toàn cầu đến địa phương sẽ giúp tăng cường khả năng dự báo, rút ngắn khoảng cách trong công tác ứng phó với thiên tai, góp phần bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân.

"Đồng thời, thông điệp cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Khí tượng Thủy văn trong việc cung cấp thông tin phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh đất nước" - ông Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn - phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hoài Linh

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh rằng ngành Khí tượng Thủy văn cần tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác và đầu tư mạnh mẽ hơn để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của Nhà nước.

Trong đó, ngành sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW, ưu tiên ứng dụng các Công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) vào công tác dự báo khí tượng thủy văn. Việc phát triển mạng lưới quan trắc hiện đại, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, cũng được xem là một nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, ngành sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ dữ liệu để nâng cao độ chính xác của dự báo.

Bên cạnh đó, ngành Khí tượng Thủy văn sẽ tăng cường năng lực dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai nhằm cung cấp thông tin kịp thời và chính xác hơn. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo thế hệ trẻ có chuyên môn sâu cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của khí tượng thủy văn trong phòng chống thiên tai. Ngành cũng sẽ tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ và đào tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Toàn cảnh lễ phát động hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới 2025. Ảnh: Hoài Linh

Đáng chú ý, tại lễ phát động, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - đã đưa ra cảnh báo sớm cho mùa thiên tai 2025.

Theo đó, năm 2025 - dự báo có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể cao hơn 1,29 - 1,53 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Tại Việt Nam, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao nhưng ít có khả năng phá kỷ lục năm 2024. ENSO đang từ La Nina suy yếu và có thể trạng thái trung tính vào giữa năm, làm tăng nguy cơ mưa lớn cục bộ, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

"Biển Đông có thể đón 11-13 cơn bão, trong đó 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, với nguy cơ xuất hiện bão mạnh cấp 12 trở lên vẫn cao" - ông Mai Văn Khiêm cho hay.