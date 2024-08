Cảnh báo triệu chứng viêm cơ tim có thể gây tử vong sau khi mắc Covid-19

Chuyên gia Andy Jansons (Chủ tịch Tổ chức Myocarditis UK, Anh) nhấn mạnh sự quan trọng của việc phát hiện triệu chứng viêm cơ tim, nên tìm sự trợ giúp y tế ngay khi cảm thấy có dấu hiệu không khỏe.

Tăng cường nhận biết về viêm cơ tim sau dịch Covid-19

Viêm cơ tim, một tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Bệnh lý này gây viêm nhiễm ở cơ tim và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận diện rõ ràng các triệu chứng của viêm cơ tim. Các dấu hiệu như sưng tấy, nhịp tim không đều, mệt mỏi bất thường, chóng mặt và khó thở đều có thể là biểu hiện của bệnh này.

Một nghiên cứu cho thấy, 82% người tham gia không có ý định tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi gặp phải các triệu chứng tương tự như cúm, chẳng hạn như đau đầu, đau cơ, đau khớp hoặc sốt. Đặc biệt, chỉ có hơn một phần tư số người biết đến sự tồn tại của bệnh viêm cơ tim.

Nhiều người vẫn coi thường những triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau cơ hoặc sốt (Ảnh: Internet)

Với sự khởi đầu của Ngày Nhận Thức về Viêm Cơ Tim đầu tiên, hy vọng rằng cộng đồng sẽ được nâng cao nhận thức về tình trạng này và biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ y tế khi cần thiết.

Nhận biết dấu hiệu viêm cơ tim để có biện pháp kịp thời

Chuyên gia Andy Jansons, Chủ tịch Tổ chức Myocarditis UK tại Anh, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện sớm các triệu chứng viêm cơ tim. Ông khuyến khích mọi người nên chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ y tế khi cảm thấy không khỏe.

Ông nhấn mạnh: "Việc hiểu rõ các triệu chứng viêm cơ tim và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi gặp phải những dấu hiệu bệnh là điều hoàn toàn cần thiết." Ông cũng chia sẻ về những tiến bộ trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về viêm cơ tim, đặc biệt sau khi mất con trai Alexander ở tuổi 18.

Nên tìm đến sự hỗ trợ của y tế khi cảm thấy không khỏe trong người (Ảnh: Internet)

Ông cho biết: "Kể từ khi chúng tôi bắt đầu công việc này vào năm 2013, khi thông tin về viêm cơ tim gần như không tồn tại, chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ. Tổ chức Ngày Nhận Thức Quốc Gia về Viêm Cơ Tim là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng này."

Mối liên hệ giữa viêm cơ tim và Covid-19

Theo Quỹ Tim mạch Anh, có một mối liên hệ giữa các loại vắc-xin Covid-19 mRNA và nguy cơ gia tăng viêm cơ tim cũng như viêm màng ngoài tim. Tổ chức này cho biết trên trang web của mình: "Dù các trường hợp viêm cơ tim sau tiêm vắc-xin Covid-19 là hiếm, chúng thường gặp hơn ở nam giới trẻ dưới 25 tuổi." Nguy cơ này có vẻ cao hơn sau liều vắc-xin thứ hai so với liều đầu tiên hoặc các liều nhắc lại.

Những người chưa tim vắc-xin Covud-19 có nguy cơ bị biến chứng tim cao hơn (Ảnh: Internet)

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nguy cơ mắc viêm cơ tim do Covid-19 cao hơn nhiều so với nguy cơ liên quan đến việc tiêm vắc-xin. Những người đã được tiêm vắc-xin Covid-19 có nguy cơ thấp hơn đáng kể về các biến chứng tim nghiêm trọng khác, bao gồm cả nhồi máu cơ tim và đột quỵ, do virus gây ra. Do đó, Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) khẳng định rằng lợi ích của việc tiêm vắc-xin Covid-19 vượt trội hơn nguy cơ đối với hầu hết mọi người.

Làm thế nào để phòng ngừa nguy cơ viêm cơ tim?

Hiện tại, chưa có phương pháp phòng ngừa đặc hiệu cho bệnh viêm cơ tim. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một số biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh như sau:

- Đảm bảo vệ sinh cơ thể sạch sẽ và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa bệnh và ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và virus.

Vệ sinh cá nhân và rửa tay sạch sẽ để bảo vệ bản thân và cộng đồng (Ảnh: Internet)

- Hạn chế tiếp xúc với những người đang mắc bệnh, đặc biệt là những người bị cúm hoặc nhiễm virus cho đến khi họ hồi phục. Đặc biệt chú ý với những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc mắc bệnh lý mãn tính.

- Hạn chế tối đa việc sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, và thuốc lá, vì chúng có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn như quan hệ tình dục an toàn và không chia sẻ bơm kim tiêm để giảm nguy cơ nhiễm trùng cơ tim liên quan đến HIV.

- Tuân theo các hướng dẫn của bác sĩ về việc tiêm các loại vaccine phòng bệnh phù hợp để bảo vệ sức khỏe.

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng bất thường như khó thở, tim đập nhanh, đau cơ, hãy ngay lập tức đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Áp dụng những biện pháp trên có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc viêm cơ tim và bảo vệ sức khỏe của mình một cách hiệu quả.