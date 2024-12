Cảnh tỉnh từ diễn biến dị thường của mùa bão 2024

Mùa bão Đại Tây Dương kết thúc ngày 30.11. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang tiếp tục tìm hiểu về những diễn biến dị thường của bão trong 6 tháng qua.

Thời khắc siêu bão Milton đổ bộ Florida, Mỹ. Ảnh: CIRA

Mùa bão 2024 kỳ lạ đến mức chuyên gia về bão Phil Klotzbach của Đại học Bang Colorado, Mỹ đã gọi đây là mùa bão dữ dội dị thường nhất trong lịch sử.

Có 11 cơn bão cuồng phong ở Đại Tây Dương trong mùa bão năm nay, cao hơn mức trung bình 7 cơn bão cuồng phong ghi nhận hàng năm.

Số lượng bão lớn - từ cấp 3 trở lên hơn theo thang đo gió bão Saffir-Simpson - cũng cao hơn bình thường, ở mức 5 cơn bão lớn so với 3 cơn bão lớn ghi nhận ở các năm bình thường.

Theo ước tính ban đầu của AccuWeather, mùa bão 2024 có một số cơn bão gây tổn thất nặng nề, với tổng thiệt hại kinh tế khoảng 500 tỉ USD.

Tuy nhiên, điều khiến mùa bão 2024 trở nên kỳ lạ, theo chuyên gia dự báo bão Klotzbach và các nhà khoa học khác là: Mùa bão cực kỳ bình lặng sau đó lại cực kỳ dữ dội.

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Đại Tây Dương bình yên giữa mùa bão. Trong một năm bình thường, sẽ có 4 cơn bão được đặt tên trong khoảng thời gian từ ngày 13.8 đến ngày 8.9 và ít nhất 2 cơn bão trong số đó có khả năng mạnh lên thành bão cuồng phong.

Những cơn bão cuồng phong mạnh kỷ lục như bão Andrew, Katrina, Laura và Ida đều hình thành trong giai đoạn này của mùa bão. Nhưng mùa bão năm 2024, không có một cơn bão nào được đặt tên xuất hiện.

Danh sách tên bão của mùa bão Đại Tây Dương 2024, trong đó gạch đỏ là tên bão đã sử dụng. Ảnh: NOAA

“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra và xác định xem mức độ dự báo của chúng tôi về những sự kiện tương tự trong tương lai" - nhà dự báo bão Klotzbach chia sẻ.

Giai đoạn yên tĩnh kỳ lạ của mùa bão 2024 bị phá vỡ bởi loạt bão dữ dội dồn dập, với 3 cơn bão trong số đó nhắm vào đông nam của Mỹ.

Bão Francine tấn công Louisiana trong khi Helene trở thành cơn bão cấp 4 tàn phá trên diện rộng, khiến ít nhất 214 người chết sau khi đổ bộ Florida, Mỹ.

Vài ngày sau, siêu bão Milton thần tốc tăng cấp, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất từng được quan sát thấy ở lưu vực Đại Tây Dương.

Theo Bloomberg, có nhiều giả thuyết về nguyên nhân bão mạnh như vậy hình thành. Biến đổi khí hậu là "nghi phạm" hàng đầu, khi Đại Tây Dương có nhiệt độ kỷ lục hoặc gần kỷ lục 32 độ C vào thời điểm siêu bão Milton hình thành, cao hơn nhiều so với so với ngưỡng 26 độ C - mức nhiệt đủ để một cơn bão hình thành.

Một nghiên cứu mới của tổ chức phi lợi nhuận Climate Central xác định, những vùng nước cực nóng ấm đã tiếp thêm năng lượng cho những cơn bão, đẩy tốc độ gió tối đa của bão lên cao hơn nhiều so với dự kiến.

Nếu không chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, siêu bão Milton có thể đạt đến cực đại là bão cấp 4 trước khi đổ bộ đất liền trong khi Helene có cường độ cực đại là bão cấp 3.

Nhà dự báo bão Klotzbach cho biết, các dấu hiệu cho thấy La Nina yếu sẽ xuất hiện trước mùa xuân này. Tuy nhiên, các chuyên gia không thể dự đoán được La Nina có kéo dài tới mùa hè hay không, nhưng nếu có, La Nina sẽ tiếp thêm nhiên liệu cho mùa bão năm 2025.