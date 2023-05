“Cha đẻ” ChatGPT lo AI được dùng để can thiệp vào các cuộc bầu cử

CEO Sam Altman của OpenAI tỏ ra lo ngại về vấn đề trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử.

Theo Reuters, tại phiên điều trần trước Tiểu ban Tư pháp, Công nghệ và Quyền riêng tư của Thượng viện Mỹ của Thượng viện Mỹ ngày 16/5, CEO OpenAI Sam Altman - công ty tạo ra ứng dụng ChatGPT nói rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để can thiệp vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử là một “vấn đề đáng quan tâm”.

“Tôi cảm thấy lo lắng về điều đó”, CEO của OpenAI nói về bầu cử và AI. Bên cạnh đó, Altman cũng cho rằng cần bổ sung các quy tắc và hướng dẫn điều chỉnh lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Trong nhiều tháng qua, các công ty công nghệ lớn nhỏ chi hàng tỷ USD và cung cấp dữ liệu liên tục để phát hành phiên bản AI ngày càng ưu việt hơn ra thị trường.

Một số nhà phê bình lo ngại công nghệ này sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội, trong đó có định kiến và thông tin sai lệch. Một số người lại cảnh báo về việc AI có thể chấm dứt sự tồn tại của con người.

Thượng nghị sĩ Cory Booker - một trong nhiều nhà lập pháp đặt câu hỏi về cách tốt nhất để điều chỉnh AI chia sẻ: “Không có cách nào đưa mọi chuyện trở lại như trước đây. Cơn sốt AI đang bùng nổ trên toàn cầu”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mazie lưu ý về nguy cơ thông tin sai lệch khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến gần.

“Thử nghĩ xem trong bối cảnh bầu cử, tôi nhìn thấy bức ảnh Cựu Tổng thống Donald Trump bị cảnh sát New york bắt giữ và hình ảnh này lan truyền nhanh chóng”, bà nói và hỏi CEO Altman về việc liệu anh có nghĩ bức ảnh giả mạo đó có hại hay không.

CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: Reuters/Elizabeth Frantz

Lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Mỹ, “cha đẻ” ChatGPT đề nghị Mỹ nên xem xét các yêu cầu cấp phép và thử nghiệm để phát triển các mô hình AI.

Khi được yêu cầu đưa ra ý kiến về việc mô hình AI nào nên được cấp phép, CEO Altman bày tỏ mô hình có thể thuyết phục hoặc thao túng niềm tin của người khác sẽ là một “ngưỡng cần xem xét”.

Theo CEO Altman, các công ty nên có quyền nói rằng họ không muốn dữ liệu của mình được dùng để đào tạo AI, trừ các tài liệu trên trang web công khai. Vấn đề này đang được thảo luận tại Quốc hội Mỹ.

Nhà Trắng đã triệu tập các CEO công nghệ hàng đầu, bao gồm cả CEO Altman để giải quyết vấn đề về AI. Tương tự, các nhà lập pháp Mỹ đang tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao lợi ích của công nghệ này và an ninh quốc gia, đồng thời hạn chế việc lạm dụng nó nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận chắc chắn.

Reuters đưa tin, gần đây, một nhân viên của OpenAI đã đề xuất thành lập cơ quan cấp phép AI của Mỹ, có thể gọi là Văn phòng An toàn và An ninh cơ sở hạ tầng AI (OASIS). Trong khi đó, CEO Altman cũng đang kêu gọi hợp tác toàn cầu về AI và khuyến khích tuân thủ an toàn.

Đinh Kim (Theo Reuters)