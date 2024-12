Cháy nhà ở TPHCM khiến 16 người thương vong: Nhiều ca ngạt khí, bỏng hô hấp

Là khách mời trong chương trình giải trí "You Quiz on the Block" của đài tvN (Hàn Quốc), tài tử Hyun Bin tiết lộ những câu chuyện thú vị về đời sống, đặc biệt là cậu con trai 2 của anh và Son Ye Jin.

