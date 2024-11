Chiếc váy Kỳ Duyên không được trình diễn

Á hậu Việt Nam Huyền My trở lại đường đua Carpet Check tuần qua với xiêm y sắc đỏ - đen, đính đá lấp lánh. Kiểu đầm đuôi cá, hở vai, xẻ cao khoe chân dài vốn được cô ưu tiên hàng đầu trong những lần xuất hiện. Nhìn chung, Huyền My không có nhiều sáng tạo hay F5 hình ảnh, song các quyết định váy áo của cô phù hợp với vóc dáng, đường cong cơ thể. Người đẹp cũng ít khi mắc lỗi hớ hênh hay tham phụ kiện. 8/10 điểm dành cho Huyền My. Ảnh: Fb Nguyen Tran Huyen My.