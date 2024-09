Con số may mắn hôm nay 14/9/2024 - số tài lộc 12 con giáp - số cát lành cuối tuần

Tham khảo con số may mắn hôm nay 14/9/2024 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 14/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 14/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 14/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 1 54 90 Nữ 8 20 56 95 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 11 38 88 Nữ 2 3 46 76 1948



2008 Mậu Tý Hỏa Nam 7

1 8 37 75 Nữ 8

5 29 35 85 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 30 36 95 Nữ 2 27 43 90 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 19 51 88 Nữ 5 23 45 92

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Vận trình công danh, sự nghiệp gặp trở ngại nhất định.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có cơ hội thành công, may mắn đến từ nhiều lý do.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nhận được những khoản thu bất ngờ.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng lên, thu nhập được cải thiện.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tránh nói những cụm từ gây ra những hiểu nhầm với người khác.

2. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 14 40 81 Nữ 9 3 53 99 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 23 49 74 Nữ 3 10 52 69 1949



2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6

9 23 37 82 Nữ 9

6 6 47 85 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 17 51 85 Nữ 3 14 35 74 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 2 56 98 Nữ 6 32 49 84

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Các kế hoạch vấp phải những trục trặc, sự cố bất ngờ.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): BCó được giấc ngủ ngon sau những ngày mệt mỏi và căng thẳng.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Công việc có khi thuận lợi, khi khó khăn, là điều bình thường.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Tình cảm lứa đôi không có bước ngoặt đáng kể nào trong ngày.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nên tham khảo ý kiến của đồng nghiệp hoặc những người đi trước.

3. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 28 40 79 Nữ 7 27 41 67 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 16 60 92 Nữ 1 22 52 96 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 33 58 76 Nữ 4 24 41 67 1950



2020 Canh Dần Mộc Nam 5

8 12 51 87 Nữ 1

7 13 45 68 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 32 61 86 Nữ 4 33 48 69

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Đường tình duyên sa sút, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nếu bị phản đối nên bình tĩnh suy xét, không nên khăng khăng theo ý mình.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nhắc nhở bản thân luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Đường tài lộc trong giai đoạn ổn định, vững vàng.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Thể hiện sự nghiêm túc, hết mình với công việc.

4. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 25 36 97 Nữ 8 86 16 89 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 11 19 44 Nữ 2 98 81 63 1939



1999 Kỷ Mão Thổ Nam 7

1 2 53 21 Nữ 8

5 25 97 46 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 86 33 93 Nữ 2 98 97 65 1963 Quý Mão Kim Nam 1 6 36 11 Nữ 5 40 84 61

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Tài chính ổn định, không có thêm cũng không chi ra quá nhiều.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Có thể mạnh dạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô sản xuất.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Cố gắng phân định rạch ròi giữa công việc và đời sống cá nhân.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Vận trình sự nghiệp tăng tiến, thể hiện tốt bản lĩnh.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Người làm ăn kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để tránh rủi ro.

5. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 37 9 7 Nữ 6 68 92 42 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 83 53 13 Nữ 9 43 39 45 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 35 86 4 Nữ 3 57 78 42 1940



2000 Canh Thìn Kim Nam 6

9 23 69 50 Nữ 9

6 82 57 47 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 96 85 26 Nữ 3 12 19 10

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Đối mặt với nhiều lời đồn đoán thị phi cùng họa tiểu nhân.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nỗ lực nhiều hơn mới có thể đạt được mục tiêu mong muốn.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tình yêu cần có sự chung sức vun vén của cả hai phía.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Không còn phải lo lắng về thăng trầm của thị trường đầu tư.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Tài chính có nhiều nguy cơ, càng nóng vội càng dễ thua thiệt.

6. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1965 Ất Tị Hỏa Nam 8 7 48 9 Nữ 7 97 3 31 1977 Đinh Tị Thổ Nam 5 47 23 18 Nữ 1 15 53 57 1989 Kỷ Tị Mộc Nam 2 14 10 71 Nữ 4 59 13 54 1941



2001 Tân Tị Kim Nam 5

8 85 4 54 Nữ 1

7 92 3 42 1953 Quý Tị Thủy Nam 2 86 13 32 Nữ 4 1 87 3

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Các mối quan hệ hài hòa tạo điều kiện tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Tiến độ hoàn thành mọi việc chậm lại, phải nỗ lực hơn.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi bỏ tiền đầu tư.

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Những khả năng tiềm ẩn bên trong sẽ được khai phá.

Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Có thể được cấp trên trao cho nhiều trọng trách trong công việc.

7. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 7 41 82 Nữ 5 1 42 87 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 6 35 94 Nữ 8 15 66 69 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 27 62 91 Nữ 2 0 36 87 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 24 60 91 Nữ 5 33 48 88 1942



2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 4

7 5 55 71 Nữ 2

8 1 47 95

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Đường tình duyên êm đẹp, hài hòa, tình cảm gia đình gắn bó.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Đưa ra những giải pháp phù hợp cho vấn đề gặp phải.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Làm việc chăm chỉ và có nhiều cơ hội được đánh giá cao.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Cơ hội không chờ đợi ai, càng quyết đoán càng dễ thành công.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy kề vai sát cánh với bạn đời của mình trong mọi hoàn cảnh.

8. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 7 55 89 Nữ 6 1 58 69 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 21 65 81 Nữ 9 13 48 78 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 13 40 78 Nữ 3 8 37 68 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 10 55 96 Nữ 6 19 57 96 1943



2003 Quý Mùi Mộc Nam 3

6 1 59 68 Nữ 3

9 11 45 77

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Người làm nghề dịch vụ, buôn bán kinh doanh thu lợi nhuận lớn.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Sự nghiệp thuận lợi nếu kiềm chế được bản tính bướng bỉnh, hiếu thắng.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Chớ nên vung tay quá trán cũng đừng phóng khoáng quá mức.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Có thể đạt được mục tiêu thăng tiến, cải thiện thu nhập.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Cứ làm việc theo suy đoán hoặc cảm tính thì rất dễ tiêu tán tiền bạc.

9. Con số may mắn hôm nay 14/9/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 16 40 72 Nữ 7 19 52 77 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 22 34 83 Nữ 1 9 37 94 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 23 43 89 Nữ 4 22 50 85 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 29 53 67 Nữ 7 28 34 72 1944



2004 Giáp Thân Thủy Nam 2

5 19 41 76 Nữ 4

1 26 60 74

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Chuyện tình cảm đôi lứa vô cùng tốt đẹp sau những sóng gió.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Có một ngày làm việc chủ động nên hiệu quả tăng cao.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Đạt được những kết quả khá khả quan trong công việc.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nên giữ mọi thứ càng đơn giản càng tốt và giải quyết lần lượt.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Luôn làm việc nghiêm túc, có kỹ năng chuyên môn vững chắc.

10. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 0 58 87 Nữ 8 22 45 82 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 3 38 76 Nữ 2 4 42 75 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 31 41 77 Nữ 5 0 54 81 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 18 57 68 Nữ 8 17 39 68 1945



2005 Ất Dậu Thủy Nam 1

4 3 36 78 Nữ 5

2 6 36 75

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Trạng thái tinh thần khá ảm đạm, khó hoàn thành nhiệm vụ.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Quan hệ xã giao hài hòa đem lại nhiều cơ hội để phát triển.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Những tài lẻ vẫn giấu kín từ trước được dịp phát huy.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Giữa đôi lứa có nhiều vấn đề xảy ra, tiềm ẩn từ lâu.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Được đền đáp xứng đáng sau khi trải qua bao ngày vất vả, mệt nhọc.

11. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1946



2006 Bính Tuất Thổ Nam 9 1 42 95 Nữ 6 6 40 81 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 14 48 82 Nữ 9 9 36 85 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 4 55 90 Nữ 3 33 51 86 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 16 53 84 Nữ 6 8 57 71 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9

3 22 58 91 Nữ 6

3 16 48 90

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Có thể thoải mái làm mọi việc theo kế hoạch, thu nhập đều đặn.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Thị phi vây quanh, các mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Dễ dàng nhận được sự yêu mến, kính trọng của mọi người.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên thận trọng khi đầu tư, không nên ham lợi trước mắt.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Phải chịu sự chèn ép từ chính đồng nghiệp của mình.

12. Con số may mắn hôm nay 14/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 14/9/2024 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 26 61 93 Nữ 1 23 50 89 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 9 55 76 Nữ 1 12 53 74 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 27 50 89 Nữ 4 18 36 90 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 25 49 70 Nữ 7 3 45 67 1947



2007 Đinh Hợi Thổ Nam 8

2 25 53 86 Nữ 7

4 2 34 89

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 14/9/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Đừng cố bắt ép người khác làm mọi thứ theo ý của mình.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có duyên với buôn bán nên được khách hàng tin tưởng.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Có một ngày làm việc khá suôn sẻ, làm việc có trật tự.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Vận may đang đến, có cơ hội để xua tan những căng thẳng trước đó.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Người độc thân ngậm ngùi vì tình yêu vẫn chưa tìm đến.