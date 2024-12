Con số may mắn hôm nay 18/12/2024 - số tài lộc 12 con giáp theo năm sinh

Tham khảo con số may mắn hôm nay 18/12/2024 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 18/12 theo năm sinh 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 18/12 dành cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim Nam 7 67 87 27 Nữ 8 78 87 62 1996 Bính Tý Giản Hạ Thủy Nam 4 42 94 14 Nữ 2 26 27 28 2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa Nam 1 17 47 73 Nữ 5 29 27 27 1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ Nam 4 91 19 49 Nữ 2 28 28 92 1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc Nam 1 14 16 21 Nữ 5 26 27 28

Ngoài con số may mắn hôm nay 18/12, bạn có thể tham khảo tử vi hôm nay 18/12 dành cho tuổi Tý:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Tự tin, phát huy được các thế mạnh của mình trong công việc.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Khiến mọi người xung quanh phải nhìn nhận bằng đôi mắt khác xưa.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đưa ra được những quyết sách đúng đắn dẫn lối cho tập thể.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Có thể tìm ra hướng đi mới, giúp tập thể thoát khỏi tình trạng bế tắc.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những vấn đề nhỏ nhặt.

2. Con số may mắn hôm nay 18/12 dành cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim Nam 6 62 86 72 Nữ 9 94 12 31 1997 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy Nam 3 39 34 31 Nữ 3 31 34 93 2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa Nam 9 92 12 19 Nữ 6 62 62 67 1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ Nam 3 39 93 39 Nữ 3 31 93 34 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc Nam 9 13 92 12 Nữ 6 68 62 62

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Cần phải hết sức thận trọng khi giải quyết các thủ tục, giấy tờ.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Dễ gây ra những rắc rối tốn thời gian giải quyết.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Tránh đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Kẻ xấu có thể dùng lời ngon tiếp cận và đánh lừa bạn.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nên đi khám chữa kịp thời, bởi càng để lâu thì bệnh tình càng dễ trở nặng.

3. Số hứng lộc cho tuổi Dần ngày hôm nay 18/12

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1974 Giáp Dần Đại Khe Thủy Nam 8 62 72 27 Nữ 7 82 26 72 1986 Bính Dần Lư Trung Hỏa Nam 5 23 26 28 Nữ 1 73 14 18 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ Nam 2 72 28 32 Nữ 4 34 91 14 2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc Nam 8 62 76 76 Nữ 7 68 62 62 1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim Nam 2 62 32 62 Nữ 4 49 94 14

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay18/12 của người tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn và nửa kia dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh trong ngày hôm nay.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Cần hạ cái tôi của mình xuống để chủ động làm lành với nửa kia.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Vấn đề cần phải được giải quyết chứ không thể làm ngơ.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Bạn rất vững vàng trước những khó khăn.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Phương diện sự nghiệp của bản mệnh khá hanh thông.

4. Số cát lành hôm nay 18/12 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1975 Ất Mão Đại Khe Thủy Nam 7 77 27 86 Nữ 8 27 62 78 1987 Đinh Mão Lư Trung Hỏa Nam 4 44 42 94 Nữ 2 92 72 28 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ Nam 1 21 17 14 Nữ 5 27 23 62 1951 Tân Mão Tùng Bách Mộc Nam 4 14 42 41 Nữ 2 32 72 28 1963 Quý Mão Kim Bạch Kim Nam 1 13 16 18 Nữ 5 72 92 72

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Mão:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hăng hái, tích cực giải quyết các nhiệm vụ được phân công.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Trong quá trình làm việc bạn cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Dám nghĩ dám làm nên dễ trở thành người dẫn đầu xu thế.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Công sức được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Cần quan tâm hơn đến người thân trong gia đình mình.

5. Con số may mắn hôm nay 18/12 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa Nam 9 92 92 93 Nữ 6 87 78 62 1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ Nam 6 62 87 68 Nữ 9 49 94 92 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc Nam 3 43 33 13 Nữ 3 43 33 43 2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim Nam 9 93 92 99 Nữ 6 67 67 87 1952 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy Nam 3 39 13 34 Nữ 3 39 43 39

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Lơ là trong công việc, không nhận ra rắc rối tiềm ẩn.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Đừng để xảy ra những lỗi sai không đáng có, gây ảnh hưởng đến tập thể.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nếu cảm thấy công việc nhàm chán, bạn nên tìm ra hướng đi mới cho mình.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Hãy tìm cách đổi mới phương thức làm việc.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo nếu muốn thuận lợi.

6. Số phát lộc cho tuổi Tị ngày hôm nay 18/12

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1965 Ất Tị Phú Đăng Hỏa Nam 8 87 27 26 Nữ 7 77 72 72 1977 Đinh Tị Sa Trung Thổ Nam 5 28 82 26 Nữ 1 11 11 97 1989 Kỷ Tị Đại Lâm Mộc Nam 2 72 72 26 Nữ 4 19 94 41 2001 Tân Tị Bạch Lạp Kim Nam 8 28 28 27 Nữ 7 77 68 26 1953 Quý Tị Trường Lưu Thủy Nam 2 82 28 72 Nữ 4 14 43 41

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Tị:

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Cứng đầu cứng cổ không rút ra được bài học từ những sai lầm trước đó.

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Bạn thích làm việc theo ý mình và bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ.

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Chớ đưa ra những quyết định độc đoán, gây nên bất mãn trong tập thể.

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Luôn nhận được sự lắng nghe và thấu hiểu từ người thân.

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Nếu thấy công việc bế tắc, bạn có thể trao đổi với nửa kia.

7. Con số may mắn hôm nay 18/12 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1954 Giáp Ngọ Sa Trung Kim Nam 1 41 91 16 Nữ 5 23 72 23 1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy Nam 7 82 77 27 Nữ 8 82 82 87 1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa Nam 4 41 94 42 Nữ 2 27 72 23 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ Nam 1 13 47 21 Nữ 5 72 27 72 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc Nam 7 78 77 86 Nữ 8 77 82 27

Điểm đáng chú ý hôm nay 18/12 của người tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có cơ hội gặp được người phù hợp trong ngày hôm nay.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Bạn bao dung hơn và không còn so đo tính toán những sai lầm nhỏ nhặt.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Bầu không khí trong gia đình trở nên nhẹ nhõm hơn.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nên học cách hợp tác với mọi người xung quanh nhiều hơn.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nếu biết hợp tác, mọi việc đều sẽ tiến triển hanh thông.

8. Con số may mắn hôm nay 18/12 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1955 Ất Mùi Sa Trung Kim Nam 9 93 91 12 Nữ 6 78 87 62 1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy Nam 6 76 66 86 Nữ 9 93 31 92 1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa Nam 3 34 34 31 Nữ 3 43 93 43 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ Nam 9 19 23 13 Nữ 6 67 76 72 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc Nam 6 66 62 87 Nữ 9 19 31 39

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Dễ bị cấp trên gây khó dễ trong ngày hôm nay.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Bạn nên đứng lên bảo vệ lợi ích và lập trường của mình.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Không nên quá nóng nảy, nói lời xúc phạm người khác.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Người độc thân vẫn chưa gặp được ai khiến mình rung động.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Càng vội vàng thì càng dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

9. Con số may mắn trong ngày 18/12 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1956 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa Nam 8 62 78 87 Nữ 7 27 62 82 1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ Nam 5 92 72 92 Nữ 1 93 73 13 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc Nam 2 27 28 28 Nữ 4 19 41 34 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim Nam 8 27 78 26 Nữ 7 68 86 72 2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy Nam 5 92 26 26 Nữ 1 13 93 17

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Các công việc nhóm được hoàn thành nhanh chóng ngoài dự kiến.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Có thể gặp được đối tác, khách hàng triển vọng.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không cần phải tốn quá nhiều công sức vẫn có tiền chảy về tú.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Cả hai đều thành thật với những cảm xúc bên trong và ngày càng thấu hiểu nhau.

10. Số vượng tài hôm nay 18/12 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Nam 7 26 68 26 Nữ 8 77 78 27 1969 Kỷ Dậu Đại Trạch Thổ Nam 4 41 43 43 Nữ 2 28 82 62 1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc Nam 1 18 16 13 Nữ 5 22 82 72 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim Nam 7 26 82 72 Nữ 8 67 76 76 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy Nam 4 94 14 43 Nữ 2 32 27 28

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): May mắn được tiếp xúc với người giàu kinh nghiệm đi trước.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Có người giới thiệu cho bạn những cơ hội quý giá.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Luôn phát hiện ra những cơ hội đầu tư, kinh doanh sớm hơn đối thủ.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Đem về lợi ích cho bản thân và những người tin tưởng đi theo

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Những lời nói và hành động của bạn có thể gây ấn tượng sâu sắc với người khác.

11. Số may hôm nay 18/12 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1946

2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ Nam 9 92 19 13 Nữ 6 87 86 68 1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc Nam 6 67 76 72 Nữ 9 91 91 99 1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim Nam 3 34 93 33 Nữ 3 33 31 34 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy Nam 9 93 13 39 Nữ 6 87 66 62 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa Nam 3 93 43 43 Nữ 3 93 13 34

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Con đường tài lộc của bạn hanh thông rộng mở.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Có thể được hưởng lợi từ những mối đầu tư trước đó.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Hãy đưa ra những quyết sách chính xác để tiền đẻ ra tiền.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Bạn không dám nói lên những cảm xúc của mình

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Phương diện tình cảm không có nhiều biến động.

12. Con số may mắn hôm nay 18/12 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi nạp âm Mệnh ngũ hành Giới tính Quái số Con số may mắn hôm nay 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa Nam 5 28 32 27 Nữ 1 17 14 11 1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc Nam 5 26 72 29 Nữ 1 21 21 21 1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim Nam 2 26 62 27 Nữ 4 24 41 42 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy Nam 8 77 28 78 Nữ 7 62 62 87 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ Nam 2 28 72 23 Nữ 4 19 19 49

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 18/12 của người tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Hai người cần phải bình tĩnh trò chuyện thì mới có thể tháo gỡ mọi chuyện.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên xiêu lòng vì lời ngon tiếng ngọt của một người nào đó.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Cần đánh giá xem người đó có thật lòng với mình hay không.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Bạn và nửa kia dễ hiểu nhầm nhau trong một vấn đề nào đó.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Đã đến lúc bạn cần đối diện với những vấn đề trong công việc của mình.

Con số may mắn hôm nay 18/12 theo 12 cung hoàng đạo

12 cung hoàng đạo COn số may mắn Bạch Dương (21/3 – 20/4) 45 - 72 - 98 Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 64 - 64 - 64 Song Tử (21/5 – 20/6) 21 - 14 - 53 Cự Giải (21/6 – 22/7) 72 - 52 - 76 Sư Tử (23/7 – 22 /8) 43 - 71 - 13 Xử Nữ (23/8 – 22/9) 45 - 23 - 65 Thiên Bình (23/9 – 22/10) 42 - 64 - 46 Bọ Cạp (23/10 – 21/11) 70 - 87 - 9 Nhân Mã (22/11 – 23/12) 31 - 36 - 36 Ma Kết (22/12 – 19/1) 84 - 62 - 85 Bảo Bình (20/1 – 18/2) 34 - 51 - 45 Song Ngư (19/2 – 20/3) 3 - 70 - 64

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.

