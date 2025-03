Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 - số tài lộc 12 con giáp tuần mới

Tham khảo con số may mắn hôm nay 24/3/2025 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 24/3/2025 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 theo năm sinh 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 dành cho tuổi Tý

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 76 54 20 Nữ 8 38 12 89 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 66 96 67 Nữ 2 07 37 14 1948 2008 Mậu Tý Hỏa Nam 7 1 85 13 28 45 92 81 Nữ 8 5 40 91 80 09 55 70 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 26 78 02 Nữ 2 52 65 36 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 61 23 86 Nữ 5 18 98 57

Ngoài con số may mắn hôm nay 24/3, bạn có thể tham khảo tử vi hôm nay 24/3/2025 dành cho tuổi Tý:

Tử vi tuổi Bính Tý : Tiền bạc dồi dào hơn trước, cơ hội kết giao mới hứa hẹn mang đến những nguồn lợi trong tương lai.

Tử vi tuổi Giáp Tý: Tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng với mọi người xung quanh dù chỉ là chuyện nhỏ.

Tử vi tuổi Nhâm Tý: Những lời chia sẻ chân thật sẽ giúp hai người xóa bỏ những hiểu lầm trước đó.

Tử vi tuổi Canh Tý: Đừng để những lo lắng phiền muộn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Hãy thả lỏng tâm trí và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.

Tử vi tuổi Mậu Tý: Nhân duyên tốt lành tìm đến, lộc ăn uống gõ cửa, có thể thoải mái tận hưởng mà không phải e ngại điều gì.

2. Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 dành cho tuổi Sửu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 73 98 48 Nữ 9 69 24 11 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 73 77 87 Nữ 3 09 65 30 1949 2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6 9 70 06 08 55 08 63 Nữ 9 6 01 02 90 04 78 53 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 20 88 38 Nữ 3 51 43 21 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 80 36 92 Nữ 6 67 79 01

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu: Một vài tranh cãi về vấn đề tiền bạc có thể khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn.

Tử vi tuổi Đinh Sửu: Hiệu quả công việc được đánh giá cao. Bạn dễ dàng ghi dấu ấn của mình với đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi tuổi Quý Sửu: Vận tài lộc không được ổn định cho lắm, Sửu vẫn cần quản lý chi tiêu thật chặt chẽ, đừng hoang phí lúc này.

Tử vi tuổi Tân Sửu: Đừng để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn trong ngày này.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu: Người trẻ tuổi đưa ra được những ý tưởng mới mẻ, nhờ thế mà bạn nhận được không ít lời khen ngợi của mọi người xung quanh.

3. Số hứng lộc cho tuổi Dần ngày hôm nay 24/3/2025

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 89 79 26 Nữ 7 05 47 83 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 99 13 53 Nữ 1 01 69 91 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 50 58 49 Nữ 4 25 97 04 1950 2010 Canh Dần Mộc Nam 5 8 80 04 33 82 18 75 Nữ 1 7 66 07 05 21 34 63 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 02 19 50 Nữ 4 01 40 16

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Dần:

Tử vi tuổi Bính Dần: Công việc trôi chảy, sớm thu về thành tích đáng nể. Các nguồn lợi từ hợp tác cũng đổ về dồn dập.

Tử vi tuổi Mậu Dần: Người độc thân nếu có thể mở lòng mình, thoải mái giao lưu kết thân thì chẳng mấy chốc sẽ tìm được người tâm ý hợp.

Tử vi tuổi Giáp Dần: Thu nhập tăng đều đều, túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo lắng đến chuyện chi tiêu.

Tử vi tuổi Nhâm Dần: Đây là ngày các cặp đôi cần dành nhiều thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi tuổi Canh Dần: Có thể gặp một vài vấn đề về sức khỏe, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chính ngôi nhà của bạn.

4. Số cát lành hôm nay 24/3/2025 cho tuổi Mão

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 94 33 50 Nữ 8 73 22 93 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 92 66 23 Nữ 2 45 22 44 1939 1999 Kỷ Mão Thổ Nam 7 1 02 08 07 62 86 03 Nữ 8 5 46 01 49 27 75 38 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 20 54 16 Nữ 2 08 98 60 1963 Quý Mão Kim Nam 1 97 14 56 Nữ 5 05 70 29

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Mão:

Tử vi tuổi Đinh Mão: Thần Tài gọi tên, vận may tiền bạc kéo đến, các khoản thu nhập cứ tăng lên không ngừng khiến ai nấy đều phải ghen tị.

Tử vi tuổi Kỷ Mão: Đừng vì mải mê công việc mà quên đi sự tồn tại của người ấy.

Tử vi tuổi Ất Mão: Cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt, hãy nhanh chóng nắm bắt và thu về khoản tiền đáng mơ ước.

Tử vi tuổi Quý Mão: Đừng để những công việc còn tồn đọng làm ảnh hưởng đến quãng thời gian nghỉ ngơi của bạn.

Tử vi tuổi Tân Mão: Những thói quen không lành mạnh đang dần bào mòn sức khỏe của bạn.

5. Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 cho tuổi Thìn

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 02 43 61 Nữ 6 40 82 10 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 98 06 33 Nữ 9 30 99 93 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 60 70 76 Nữ 3 09 13 01 1940 2000 Canh Thìn Kim Nam 6 9 50 79 38 55 56 89 Nữ 9 6 77 85 64 22 47 25 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 69 94 17 Nữ 3 90 07 52

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Mậu Thìn: Nếu cứ buông thả bản thân, không sinh hoạt điều độ thì chẳng mấy chốc sức khỏe của bạn sẽ bị hao mòn đi trông thấy.

Tử vi tuổi Bính Thìn: Dù có tiền trong túi nhưng bản mệnh cũng chớ tiêu xài một cách phung phí.

Tử vi tuổi Giáp Thìn: Công việc ổn thỏa, những thành tích thu về hoàn toàn xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Tử vi tuổi Canh Thìn: Lứa đôi vì vô số rào cản mà con đường chung đôi mãi chẳng thể bước tiếp.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn: Các mối quan hệ với mọi người xung quanh trở nên hài hòa hơn hẳn.

6. Số phát lộc cho tuổi Tị ngày hôm nay 24/3/2025

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1965 Ất Tị Hỏa Nam 8 50 67 98 Nữ 7 78 90 37 1977 Đinh Tị Thổ Nam 5 42 24 66 Nữ 1 06 89 03 1989 Kỷ Tị Mộc Nam 2 65 12 45 Nữ 4 18 77 29 1941 2001 Tân Tị Kim Nam 5 8 96 39 40 01 76 59 Nữ 1 7 88 20 35 58 19 80 1953 Quý Tị Thủy Nam 2 71 95 62 Nữ 4 57 13 75

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Tị:

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ: Tình cảm lứa đôi thắm thiết, hai người tận hưởng ngày cuối tuần bên nhau, trải nhiệm những điều hạnh phúc.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ: Sức khỏe tuy không đáng lo ngại nhưng vẫn cần lưu tâm.

Tử vi tuổi Tân Tỵ: Đừng vội ngủ quên trên chiến thắng.

Tử vi tuổi Ất Tỵ: Công việc thuận lợi hơn hẳn, phát huy được năng lực nên con đường thăng tiến ngày một rộng mở hơn.

Tử vi tuổi Quý Tỵ: Gia đạo an lành, bản mệnh chẳng cần lo nghĩ thêm về gia đình con cháu nữa.

7. Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 68 78 22 Nữ 5 04 39 53 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 36 02 96 Nữ 8 75 90 19 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 20 43 73 Nữ 2 81 14 46 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 58 26 87 Nữ 5 17 66 05 1942 2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 4 7 40 99 57 82 33 61 Nữ 2 8 07 85 09 70 54 11

Điểm chú ý hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Canh Ngọ: Đề phòng tiểu nhân quấy nhiễu hòng chiếm lợi từ bạn, nhất là trong chuyện hợp tác làm ăn.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ: Tình cảm lứa đôi có chuyển biến tích cực, sự quan tâm và thấu hiểu mà hai người dành cho nhau chính là chìa khóa gỡ bỏ mọi mâu thuẫn trước đó.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ: Đừng mù quáng tin lời người không đáng tin kẻo tiền bạc tiêu tán trở tay không kịp.

Tử vi tuổi Bính Ngọ: Sức khỏe tương đối bình ổn, bạn cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống và tập luyện điều độ.

Tử vi tuổi Giáp Ngọ: Đừng vì nhẹ dạ cả tin mà rơi vào bẫy, có không ít kẻ xấu bụng đang nhăm nhe vào số tiền mà bạn có trong tay.

8. Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 cho tuổi Mùi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 55 39 77 Nữ 6 86 71 46 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 12 02 14 Nữ 9 96 48 98 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 37 90 59 Nữ 3 08 25 07 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 43 63 34 Nữ 6 75 87 81 1943 2003 Quý Mùi Mộc Nam 3 6 26 60 17 58 66 20 Nữ 3 9 03 80 32 05 16 93

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Tân Mùi: Lứa đôi vì mâu thuẫn mà tranh cãi triền miên. Nếu cả hai có thể hạ cái tôi xuống, đứng trên lập trường của nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tử vi tuổi Quý Mùi: Đừng để phí hoài tài năng của mình. Hãy kiên nhẫn bền bỉ, chấp nhận mọi thử thách để có thể khai mở con đường phát triển bản thân.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi: Những sáng kiến ý tưởng của bạn nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi tuổi Đinh Mùi: Tài chính có nhiều điểm sáng. Các khoản đầu tư trước đó sớm thu về khoản lợi nhuận như mong đợi.

Tử vi tuổi Ất Mùi: Nếu thấy thân thể ngày một yếu nhược thì cần sớm thăm khám kịp thời, chớ để ủ bệnh lâu ngày.

9. Con số may mắn trong ngày 24/3/2025 cho tuổi Thân

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 67 37 32 Nữ 7 05 80 70 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 34 11 95 Nữ 1 75 78 18 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 19 29 49 Nữ 4 86 56 84 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 23 93 03 Nữ 7 90 48 63 1944 2004 Giáp Thân Thủy Nam 2 5 46 55 07 60 22 51 Nữ 4 1 12 76 53 89 98 77

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Thân:

Tử vi tuổi Nhâm Thân Họa tiểu nhân rình rập, đề phòng kẻ xấu bụng ngấm ngầm hãm hại khiến tiền tài, danh tiếng tiêu tán.

Tử vi tuổi Canh Thân: Cần có kế hoạch quản lý chi tiêu rõ ràng, đừng để những khoản không cần thiết tiêu tốn túi tiền của bạn.

Tử vi tuổi Giáp Thân: Người độc thân đừng vội tin lời ái mộ từ ai đó. Hãy dành thời gian để tìm hiểu đối phương trước, đừng để bị lừa gạt.

Tử vi tuổi Mậu Thân: Gia đình không mấy thuận hòa, cha mẹ con cái vì bất đồng quan điểm mà khó giữ hòa khí.

Tử vi tuổi Bính Thân: Người đã có tuổi cần chú ý đến chế độ ăn uống nhiều hơn.

10. Số vượng tài hôm nay 24/3/2025 cho tuổi Dậu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 60 33 08 Nữ 8 94 80 36 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 13 18 77 Nữ 2 37 27 40 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 50 69 98 Nữ 5 81 97 55 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 03 02 15 Nữ 8 76 58 64 1945 2005 Ất Dậu Thủy Nam 1 4 25 44 47 72 88 20 Nữ 5 2 51 67 83 90 71 09

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Quý Dậu: Thách thức liên tục tìm đến đòi hỏi Dậu phải thật tỉnh táo, đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào

Tử vi tuổi Tân Dậu: Tiến độ công việc trì trệ khiến bạn phải nhận không ít chỉ trích.

Tử vi tuổi Ất Dậu: Dù bạn có năng lực nhưng cũng đừng tỏ ra kiêu ngạo. Hãy học cách tôn trọng những người xung quanh, mỗi ý kiến đưa ra đều là đóng góp chung.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu: Đừng tự mình tạo ra bức tường chắn giữa bạn với mọi người.

Tử vi tuổi Đinh Dậu: Hãy thông cảm cho con trẻ nhiều hơn, đừng chấp nhặt nữa.

11. Số may hôm nay 24/3/2025 cho tuổi Tuất

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1946 2006 Bính Tuất Thổ Nam 9 36 79 63 Nữ 6 89 18 96 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 15 65 33 Nữ 9 74 92 04 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 07 47 78 Nữ 3 48 29 40 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 60 88 22 Nữ 6 93 05 81 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9 3 24 56 54 31 16 57 Nữ 6 3 76 13 66 27 39 01

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất: Các kế hoạch được lập ra một cách chỉn chu, lại thêm sự phối hợp ăn ý với đồng nghiệp đối tác khiến thành quả thu về vượt cả mong đợi.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất: Được quý nhân phù trợ, mọi việc phát sinh trong ngày đều được xử lý một cách nhanh chóng.

Tử vi tuổi Bính Tuất: Chuyện tình cảm không nên quá vội vàng, trước khi nhận lời đối phương, hãy tìm hiểu thật kỹ càng.

Tử vi tuổi Canh Tuất: Tiền bạc tuy không cần phải lo lắng nhưng vẫn chớ nên lơ là.

Tử vi tuổi Mậu Tuất: Sức khỏe không được như trước, có vẻ như thời gian này bạn có phần bỏ bê bản thân.

12. Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 cho tuổi Hợi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 90 58 29 Nữ 1 53 97 78 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 28 36 40 Nữ 1 73 03 93 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 41 69 15 Nữ 4 08 80 63 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 66 22 07 Nữ 7 37 76 50 1947 2007 Đinh Hợi Thổ Nam 8 2 88 12 18 45 86 34 Nữ 7 4 20 47 83 61 91 70

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 24/3/2025 của người tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi: Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp giúp một phần không nhỏ cho thành công của bạn trong ngày này.

Tử vi tuổi Quý Hợi: Sự nghiệp có bước tiến triển rất tích cực.

Tử vi tuổi Tân Hợi: Đừng lập kế hoạch xong rồi để đấy, hãy suy tính thực tế hơn rồi triển khai chúng ngay khi thời cơ đến.

Tử vi tuổi Đinh Hợi: Người trẻ tuổi đừng tự cho mình là đúng, hành xử tùy tiện sẽ khiến cho mọi việc đi lệch quỹ đạo ban đầu.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi: Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên biết quan tâm chăm sóc cho nhau.

Con số may mắn hôm nay 24/3/2025 theo 12 cung hoàng đạo

12 CUNG HOÀNG ĐẠO CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY Bạch Dương (21/3 – 20/4) 58, 4 Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 34, 13 Song Tử (21/5 – 20/6) 21, 64 Cự Giải (21/6 – 22/7) 12, 56 Sư Tử (23/7 – 22 /8) 10, 42 Xử Nữ (23/8 – 22/9) 44, 91 Thiên Bình (23/9 – 22/10) 27, 29 Bọ Cạp (23/10 – 21/11) 20, 57 Nhân Mã (22/11 – 23/12) 89, 11 Ma Kết (22/12 – 19/1) 46, 88 Bảo Bình (20/1 – 18/2) 30, 73 Song Ngư (19/2 – 20/3) 73, 81

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.