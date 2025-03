Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 - số tài lộc, số cát lành 12 con giáp theo năm sinh

Tham khảo con số may mắn hôm nay 27/3 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 27/3 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 27/3/2025 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 theo năm sinh 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 dành cho tuổi Tý

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 23 68 56 Nữ 8 76 15 94 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 08 93 48 Nữ 2 45 26 03 1948 2008 Mậu Tý Hỏa Nam 7 1 91 11 78 55 17 89 Nữ 8 5 84 53 12 86 25 71 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 38 09 66 Nữ 2 60 37 35 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 47 62 74 Nữ 5 29 43 98

Ngoài con số may mắn hôm nay 27/3, bạn có thể tham khảo tử vi hôm nay 27/3/2025 dành cho tuổi Tý:

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 30): Nay là ngày dễ xảy ra chuyện hỗn loạn trong gia đạo, ra ngoài cẩn thận giữ gìn ví tiền và đồ vật có giá trị, nếu mất đồ thì đừng buồn bực, coi như của đi thay người.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 42): Vận may tài chính của bạn không tốt, vì vậy bạn phải cẩn thận khi đầu tư tiền bạc để tránh mất mát.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 54): Con giáp này dễ mang chuyện buồn bực bên ngoài về nhà, hễ không hài lòng việc gì là lại trút giận lên người thân.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ, 66): Sẽ có nhiều điều không vui xảy ra trong cuộc sống của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bạn.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa, 18 - 78): Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn và hạn chế giúp người không công trong ngày này.

2. Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 dành cho tuổi Sửu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 16 67 99 Nữ 9 52 28 46 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 79 83 23 Nữ 3 44 15 57 1949 2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6 9 07 86 76 01 89 35 Nữ 9 6 20 95 94 33 74 08 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 37 50 66 Nữ 3 68 47 29 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 54 26 41 Nữ 6 73 12 36

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 41): Ngày hôm nay vận khí không tốt, tâm trạng không tốt, dễ mắc lỗi sai trong công việc nhưng sẽ sửa chữa được lỗi sai khá nhanh.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 29): Bạn của ngày hôm nay tràn đầy năng lượng, có thể dốc hết sức lực vào công việc, nhiệm vụ càng khó khăn thì càng khơi dậy hứng thú của bạn.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 53): Thần Tài sẽ chiếu sáng cho bạn, bạn sẽ có khả năng thu hút tiền bạc mạnh mẽ, bạn sẽ có thể ký được những đơn hàng lớn và khách hàng lớn.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ, 65): Ngày hôm nay bạn làm việc chăm chỉ và cố gắng trong thầm lặng, thành quả sẽ được thể hiện ngay trong ngày hôm nay.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa, 17 - 77): Bạn đang có tâm trạng tốt và phấn chấn. Nếu có thời gian hãy đi du lịch hoặc đi bộ ngoài trời vào buổi sáng.

3. Số hứng lộc cho tuổi Dần ngày hôm nay 27/3/2025

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 84 30 57 Nữ 7 37 72 95 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 22 17 36 Nữ 1 58 69 88 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 76 08 23 Nữ 4 02 93 79 1950 2010 Canh Dần Mộc Nam 5 8 98 44 46 51 03 62 Nữ 1 7 13 65 87 25 40 73 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 94 48 27 Nữ 4 28 64 55

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Dần:

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 40): Con giáp này cảm thấy bất mãn và khó chịu trong công việc khi mà công sức mình bỏ ra có nguy cơ biến thành công cốc.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 28): Những người đang trong một mối quan hệ cần chú ý đến tâm trạng của đối phương để tránh tranh cãi.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 52): Thi thoảng nên xem lại cách chi tiêu của bản thân, gần đây bạn mua hàng hơi nhiều, hay tiêu tiền tùy hứng.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 64): Khi giao tiếp với người ngoài, hãy chú ý đến lời nói và giọng điệu để tránh mắc lỗi vì điều này chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc, 16 - 76): Hoạt động thể chất nhiều hơn sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Đừng nằm dài ở nhà, hãy ra ngoài hít khí trời buổi sáng và vận động nhẹ nhàng.

4. Số cát lành hôm nay 27/3/2025 cho tuổi Mão

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 14 68 23 Nữ 8 63 25 87 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 39 59 05 Nữ 2 75 17 48 1939 1999 Kỷ Mão Thổ Nam 7 1 08 94 93 40 16 77 Nữ 8 5 27 86 84 35 39 66 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 41 76 92 Nữ 2 55 09 48 1963 Quý Mão Kim Nam 1 06 64 53 Nữ 5 38 95 46

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Mão:

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 39): Đây là ngày liên tục có nhiều điều tốt lành cho người tuổi Đinh Mão. Họ thông minh, năng động và có hiệu suất làm việc tốt.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 27): Bạn có nhiều lộc nhỏ liên tiếp đến, có nhiều cơ hội kiếm tiền bên ngoài nhanh chóng nên có rất nhiều tiền trong ví.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 51): Ngày mới bạn tràn đầy năng lượng, có thể dốc hết sức lực vào công việc hiện tại, một ngày làm được khá nhiều việc.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 63): Vận may gia đình bạn cũng rất tốt, bạn cảm nhận được có may mắn đang dần tìm đến nhà mình.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc, 15 - 75): Con giáp này hay được quý nhân giúp đỡ trong những lúc bế tắc nhờ phước phần của bản thân đã gieo từ trước.

5. Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 cho tuổi Thìn

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 76 36 50 Nữ 6 34 87 96 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 02 54 47 Nữ 9 68 09 35 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 19 93 82 Nữ 3 83 18 04 1940 2000 Canh Thìn Kim Nam 6 9 25 99 60 27 78 65 Nữ 9 6 57 41 79 84 23 11 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 06 48 95 Nữ 3 85 17 24

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 38): Bạn khá may mắn nhưng hơi thiếu tự tin, cần nhận được sự ủng hộ và chấp thuận của mọi người cho mọi việc bạn muốn làm để cảm thấy thoải mái.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 50): Con giáp này sẽ có một ngày nhanh trí và sáng tạo. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng của mình và gây ấn tượng với người khác trong công việc.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 62): Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, có lợi cho việc phát triển và thực hiện kế hoạch, tỷ lệ thành công khá cao.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 26): Bạn sẽ gặp may mắn trong việc tìm kiếm việc làm mới, bạn có thể tìm ra cách nếu bạn muốn thay đổi kế hoạch bất ngờ.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy, 14 - 74): Ngày này có nhiều tin vui liên quan tới tiền hoặc gia đạo tìm tới người tuổi này.

6. Số phát lộc cho tuổi Tị ngày hôm nay 27/3/2025

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1965 Ất Tị Hỏa Nam 8 56 25 98 Nữ 7 90 48 13 1977 Đinh Tị Thổ Nam 5 32 96 65 Nữ 1 74 07 46 1989 Kỷ Tị Mộc Nam 2 08 39 88 Nữ 4 69 84 05 1941 2001 Tân Tị Kim Nam 5 8 15 47 72 18 31 79 Nữ 1 7 82 26 63 55 22 87 1953 Quý Tị Thủy Nam 2 93 37 58 Nữ 4 67 24 95

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Tị:

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc, 37): Con giáp này cảm thấy không mấy thiết tha cống hiến cho công việc hiện tại, nhiều người đang có suy nghĩ xin nghỉ việc.

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ, 49): Nhiều rắc rối trong gia đạo xảy đến khiến bạn không làm chủ được cảm xúc, nhiều lúc cảm thấy khó chịu vì những chuyện rất nhỏ nhặt.

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim, 25): Nếu cảm thấy công việc hiện tại không phù hợp với mình thì bạn có thể cân nhắc hướng đi mới, đừng than vãn nhiều quá, không tốt cho bản thân bạn.

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa, 61): Con giáp này nên tỉnh táo hơn trong những chuyện liên quan tới bản thân, không phải ai nói gì bạn cũng phải nghe theo nhé.

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy, 72): Sức khỏe dạo gần đây không được tốt cho lắm do lịch trình ăn uống ngủ nghỉ của bạn bị xáo trộn.

7. Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 80 13 47 Nữ 5 35 79 28 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 72 46 99 Nữ 8 11 85 50 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 96 03 61 Nữ 2 07 98 16 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 65 24 75 Nữ 5 23 56 04 1942 2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 4 7 57 48 39 64 87 30 Nữ 2 8 94 36 17 55 58 97

Điểm đáng chú ý hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 36): Ngày hôm nay đầu óc sáng suốt, có mục tiêu trong đầu, bạn đang tích cực tiến về phía trước.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 48): Tăng thu nhập, giảm chi tiêu, ngày này bạn hoàn toàn có thể quản lý tốt tiền bạc của bản thân.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 24): Nay bạn tràn đầy cảm hứng trong công việc hiện tại và dường như có một nguồn sáng tạo đang lóe lên trong đầu bạn.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 60): Hãy khôn ngoan khi chi tiêu tiền bạc, bạn sẽ được ban phước trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim, 72): Bạn được khá nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống ngày này, mọi việc đã dự tính sẽ hoàn thành sớm hơn dự định.

8. Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 cho tuổi Mùi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 22 90 07 Nữ 6 78 17 60 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 59 65 13 Nữ 9 14 72 95 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 93 04 29 Nữ 3 05 58 86 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 68 26 37 Nữ 6 41 89 74 1943 2003 Quý Mùi Mộc Nam 3 6 87 34 31 48 49 52 Nữ 3 9 16 97 73 25 35 69

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 35): Khi gặp khó khăn, những người từng được bạn giúp đỡ trước đây có thể sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn mà không do dự.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 23): Sự rạng rỡ bên ngoài và sự tự tin bên trong bổ sung cho nhau và sẽ giúp bạn giành được nhiều thành tích trong ngày này.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 47): Đã đến lúc thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của bạn trong công việc, qua được thời gian này đời bạn sẽ sang trang mới.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 59): Chuyện tiền bạc có tiến triển tích cực, con giáp này sẽ được nhiều lộc hơn mọi ngày.

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim, 71): Sức khỏe dạo gần đây có tiến triển khá tốt, bạn hoàn toàn có được vận khí tốt nhờ lối sống tích cực.

9. Con số may mắn trong ngày 27/3/2025 cho tuổi Thân

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 78 15 67 Nữ 7 43 82 09 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 05 66 42 Nữ 1 61 04 98 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 11 73 26 Nữ 4 84 47 59 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 37 97 14 Nữ 7 96 23 75 1944 2004 Giáp Thân Thủy Nam 2 5 25 50 54 38 30 87 Nữ 4 1 46 89 71 40 29 72

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Thân:

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 34): Một ngày nhiều may mắn trong công việc hiện tại, bạn có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ cùng một lúc mà không thấy mệt chút nào.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 46): Hãy cẩn thận khi ra ngoài và người nào phải lái xe đường dài càng phải cẩn thận hơn vì bạn có thể bị thương hoặc bị phạt lỗi giao thông.

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy, 22): Bạn hành động độc lập, có chút kiêu ngạo nhưng không ai có thể phê bình bạn bởi vì bạn nói được làm được, có thành tích rất tốt.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 58): Bạn phải giảm thời gian nhìn vào điện thoại và cố gắng không thức khuya vì bất kỳ lý do gì thì mới có năng lượng cho công việc ngày mai.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa, 70): Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mất ngủ, ác mộng hoặc dễ bị chóng mặt, đau đầu, dị ứng da và ngứa vào ngày này, nhưng đừng lo vì bệnh sẽ sớm khỏi.

10. Số vượng tài hôm nay 27/3/2025 cho tuổi Dậu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 79 38 05 Nữ 8 46 85 67 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 08 43 98 Nữ 2 53 76 34 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 90 21 59 Nữ 5 22 94 45 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 37 09 83 Nữ 8 68 57 16 1945 2005 Ất Dậu Thủy Nam 1 4 15 84 62 18 78 27 Nữ 5 2 97 26 86 55 35 60

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 33): Hôm nay sẽ phải làm việc rất vất vả. Ba muốn hoàn thành nhiệm vụ bằng cả trái tim, nhưng lại cảm thấy mình không thể phát huy hết năng lượng.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 45): Ngày hôm nay tâm trạng rất không tốt, vận rủi theo sau, tốt nhất là cứ chậm mà chắc, đừng vội vàng trong bất cứ việc gì.

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 21): Bạn có thể gặp một số rắc rối nhỏ hôm nay trong các mối quan hệ thân cận vì tính cách quá thẳng thắn của mình.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 57): Bạn không thể có tất cả và cũng không thể muốn tất cả. Hãy đưa ra quyết định sáng suốt và tốt nhất cho bạn trong ngày này.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa, 69): Bạn nên đi ngủ sớm hơn mọi ngày và hạn chế đi đến nơi đông người coi chừng lây bệnh cúm.

11. Số may hôm nay 27/3/2025 cho tuổi Tuất

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1946 2006 Bính Tuất Thổ Nam 9 47 65 89 Nữ 6 03 48 74 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 68 16 27 Nữ 9 19 73 66 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 75 07 43 Nữ 3 34 99 18 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 97 20 52 Nữ 6 56 35 94 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9 3 28 81 58 14 05 46 Nữ 6 3 77 53 83 09 29 85

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 32): Sự tự tin là nền tảng của thành công, nhưng sự tự tin quá mức có thể trở thành rào cản của bạn.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 44): Được thần may mắn ban phước, bạn có đầu óc rất linh hoạt và thích hợp cho việc đàm phán hợp đồng, mua bán xe cộ, đất đai vào ngày này.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ, 20): Con giáp này khá linh hoạt trong công việc hiện tại, nhiều người có thể thu hút người khác giới và thoát ế khi chuyển sang môi trường làm việc mới.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 56): Trong công việc bạn đừng quá hung hăng, hãy giữ thái độ thân thiện và tôn trọng để đạt được tình huống đôi bên cùng có lợi.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc, 66): Con giáp này có một ngày nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc cũng như gia đạo.

12. Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 cho tuổi Hợi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 54 78 83 Nữ 1 82 24 98 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 04 57 26 Nữ 1 38 95 59 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 61 03 75 Nữ 4 17 66 41 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 90 48 07 Nữ 7 25 89 64 1947 2007 Đinh Hợi Thổ Nam 8 2 44 79 12 37 39 18 Nữ 7 4 35 86 60 02 73 47

Điểm đáng chú ý trong tử vi hôm nay 27/3/2025 của người tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 31): Hãy cẩn thận trong lời nói và hành động, tránh xung đột với những người có chức quyền trong ngày này, cuối ngày sẽ gặp may trong công việc.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 43): Thay vì lãng phí thời gian quý báu của bạn vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa, tốt hơn là hãy cống hiến hết mình cho công việc.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 55): Bạn nhận được sự ủng hộ của thần may mắn trong công việc hiện tại, nhiều việc thuận lợi hơn bạn nghĩ.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ, 19 - 79): Hãy hết sức cẩn thận với lời nói và hành động của bạn hôm nay để tránh gây ra bất hòa trong gia đạo.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc, 67): Con giáp này có duyên lành, gặp được nhiều người hợp vía mình trong ngày mới.

Con số may mắn hôm nay 27/3/2025 theo 12 cung hoàng đạo

12 CUNG HOÀNG ĐẠO CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY Bạch Dương (21/3 – 20/4) 1, 9 Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 22, 46 Song Tử (21/5 – 20/6) 15, 69 Cự Giải (21/6 – 22/7) 50, 58 Sư Tử (23/7 – 22 /8) 31, 54 Xử Nữ (23/8 – 22/9) 11, 99 Thiên Bình (23/9 – 22/10) 32, 68 Bọ Cạp (23/10 – 21/11) 13, 58 Nhân Mã (22/11 – 23/12) 42, 98 Ma Kết (22/12 – 19/1) 51, 90 Bảo Bình (20/1 – 18/2) 12, 19 Song Ngư (19/2 – 20/3) 92, 78

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.

(*) Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.