Con số may mắn ngày 31/3 - số tài lộc 12 con giáp - số cát lành đầu tuần theo năm sinh

Con số may mắn hôm nay 31/3 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 31/3 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 31/3 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay 31/3 theo năm sinh 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 31/3 dành cho tuổi Tý

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 76 02 98 Nữ 8 34 95 07 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 59 13 75 Nữ 2 22 78 40 1948 2008 Mậu Tý Hỏa Nam 7 1 80 16 35 68 19 84 Nữ 8 5 97 04 44 86 28 51 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 48 20 66 Nữ 2 65 58 30 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 89 37 79 Nữ 5 27 96 45

Ngoài con số may mắn hôm nay 31/3/2025, bạn có thể tham khảo tử vi hôm nay 31/3 dành cho tuổi Tý:

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 30): Bạn kiếm được một khoản tiền kha khá và bạn cũng biết để dành tiết kiệm để đảm bảo cho cuộc sống.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 42): Hôm nay dáng vẻ của bạn không thực sự tốt vì thiếu đi sự hứng thú. Có thể bạn đang cảm thấy quá nhàm chán của công việc khiến tinh thần uể oải.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 54): Ý kiến của ai đó chỉ có tính tham khảo, đừng xem là hệ quy chiếu mà về áp đặt vào người thân của mình.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ, 66): Mỗi khi làm việc gì mà thấy mệt thì hãy ngừng lại, nhớ rằng sức khỏe của bạn mới là quan trọng nhất. Những việc bạn làm trong thời gian này cho vui mà thôi.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa, 18 - 78): Nhiều tin vui về sức khỏe giúp bạn cảm thấy phấn chấn, vui vẻ hơn trong thời gian này. bạn cũng khá nhiệt tình khi tham gia các cuộc vui với các con.

2. Con số may mắn hôm nay 31/3 dành cho tuổi Sửu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 50 35 83 Nữ 9 08 89 47 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 69 18 75 Nữ 3 24 76 09 1949 2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6 9 97 13 05 67 63 98 Nữ 9 6 46 70 90 28 14 57 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 33 52 29 Nữ 3 87 44 38 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 56 85 99 Nữ 6 04 79 60

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 41): Đã đến lúc cần làm mới mình, sẵn sàng xuất hiện với một diện mạo khác và tìm kiếm cơ hội, thay vì để nó vượt khỏi tầm tay. Nhớ rằng bạn là người kiến tạo cuộc sống của mình.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 29): Một tinh thần tốt bạn sẽ dễ dàng thu hút những điều tốt đẹp ghé thăm cuộc sống của mình ngày hôm nay. Khó khăn trước đây cũng đã tạm lùi xa.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 53): Tâm trạng của bạn hôm nay không ổn lắm một phần vì sức khỏe, một phần vì công việc. Hôm nay bạn dễ bị áp lực tâm lý, căng thẳng.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ, 65): Bạn nên có chế độ ưu tiên, có những việc nên làm trước, có những việc từ từ làm cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch chung. Khi đó bạn sẽ đỡ bị rối tinh vì việc chồng việc.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa, 17 - 77): Ngày có tin vui từ người nhà, có thể cùng mọi người tham gia cuộc vui, hoặc có tin vui ở người thân ở xa về chuyện tình cảm.

3. Số hứng lộc cho tuổi Dần ngày hôm nay 31/3

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 85 36 21 Nữ 7 17 94 50 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 64 45 07 Nữ 1 20 88 65 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 55 10 38 Nữ 4 09 69 83 1950 2010 Canh Dần Mộc Nam 5 8 78 34 05 76 47 15 Nữ 1 7 92 40 28 59 96 77 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 67 70 54 Nữ 4 89 16 39

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Dần:

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 40): Bạn cảm thấy rằng mình quá may mắn khi làm gì cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Có người giúp bằng lời nói, có người bằng những món quà, và điều gì cũng thực sự đáng quý.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 28): Đừng quên càng mệt mỏi, căng thẳng, bạn càng nên chăm sóc bản thân tốt. Mọi khó khăn rồi sẽ đi qua đi đừng vì mấy chuyện buồn mà làm hại sức khỏe của mình.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 52): Một ngày khá thuận lợi của bản mệnh. Hãy thể hiện cử chỉ thân thiện và mỉm cười với những người bạn gặp gỡ hôm nay! Điều này sẽ gia tăng vận may cho bạn đấy.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 64): Bạn luôn cố gắng tìm những cách thức phù hợp để hỗ trợ cho người khác tuy nhiên không phải khi nào cũng được đáp trả tương ứng. Hôm nay bạn có một chút thất vọng về ai đó.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc, 16 - 76): Mọi việc không nên đương đầu một cách cứng nhắc, cần phải có sự khéo léo, cần đến ý kiến của người đối diện. Đừng lấy chuyện tuổi tác của mình ra để lấn át người khác.

4. Số cát lành hôm nay 31/3 cho tuổi Mão

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 66 08 72 Nữ 8 25 99 34 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 40 13 98 Nữ 2 81 47 15 1939 1999 Kỷ Mão Thổ Nam 7 1 17 59 69 28 52 87 Nữ 8 5 92 06 50 84 03 49 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 75 36 68 Nữ 2 38 78 20 1963 Quý Mão Kim Nam 1 67 90 76 Nữ 5 86 45 58

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Mão:

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 39): Niềm tin mới đã mang lại cho bạnnhiều hi vọng, nhất là hôm nay có chút thành quả từ nỗ lực trước đây. Bạn cũng đã cảm thấy thoải mái với những thay đổi thời gian gần đây vì biết rằng chúng là cần thiết.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 27): Dù bạn trẻ và có nhiều người theo đuổi nhưng tránh đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Trong một mối quan hệ, hãy xem chân thành là ưu tiên hàng đầu bạn nhé.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 51): Khả năng linh hoạt, nắm bắt xu hướng của giới trẻ đã mang lại cho bạn không ít tiền bạc trong hôm nay. Có thể thấy tài lộc của bạn khá dồi dào.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 63): Kiềm chế tính nóng nảy là điều cần chú ý trong hôm nay. Tránh nói nặng lời khiến người khác phật lòng và giận dỗi.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc, 15 - 75): Một ngày hao tổn tiền bạc của bản mệnh do đó phải thận trọng. Có thể xảy ra sự hư hại nhẹ về đồ đạc, vật dụng cần đến sửa chữa, mua sắm.

5. Con số may mắn hôm nay 31/3 cho tuổi Thìn

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 92 48 05 Nữ 6 36 07 64 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 87 54 38 Nữ 9 15 96 77 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 69 25 41 Nữ 3 08 79 26 1940 2000 Canh Thìn Kim Nam 6 9 43 74 18 80 95 58 Nữ 9 6 28 59 65 34 83 19 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 67 99 35 Nữ 3 85 57 24

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 38): Hãy cố gắng nghĩ mọi việc một cách tích cực hơn thay vì chỉ nhìn dưới góc độ tiêu cực nhé! Hãy tiếp nhận những ý kiến trái chiều như là cơ hội để sửa đổi.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 50): Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong bạn, đừng quá để ý tới lời bàn ra tán vào của thiên hạ! Họ cũng chỉ nói đúng vấn đề và suy nghĩ của họ chứ không phải của bạn.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 62): Thể hiện được sự đồng cảm với con cái trong nhà bạn thấy mình cũng gần gũi với chúng hơn. Tình cảm gia đình lúc này trở nên hài hòa, vui vẻ hơn.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 26): Hãy tập trung vào những việc có ích bạn sẽ thấy mình không hề lãng phí thời gian một chút nào đâu.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy, 14 - 74): Một ngày tốt lành, dễ gặp quý nhân mang tới tin vui. Sức khỏe tài lộc của mình và người thân, bè bạn khá tốt.

6. Số phát lộc cho tuổi Tị ngày hôm nay 31/3

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1965 Ất Tị Hỏa Nam 8 40 94 18 Nữ 7 88 07 46 1977 Đinh Tị Thổ Nam 5 36 68 05 Nữ 1 57 25 79 1989 Kỷ Tị Mộc Nam 2 12 86 53 Nữ 4 69 47 22 1941 2001 Tân Tị Kim Nam 5 8 28 91 11 78 87 39 Nữ 1 7 74 06 35 54 98 64 1953 Quý Tị Thủy Nam 2 59 67 41 Nữ 4 85 08 70

Điểm cần lưu ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Tị:

Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc, 37): Hôm nay rất nỗ lực, nhưng có vẻ kết quả không được như ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là bỏ cuộc, chỉ là thành công chỉ dành cho người kiên trì mà thôi.

Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ, 49): Không nên trốn chạy dù bạn đang đối mặt với chuyện gì lúc này. Hãy kiên trì và dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi, bạn sẽ tự khắc phục được tình hình!

Tử vi tuổi Tân Tị (Kim, 25): Bạn đang để bản thân đi quá xa trong chuyện tình cảm, cho đi quá nhiều mà không nhận ra mình đang thiệt thòi cỡ nào. Nhưng qua chuyện này bạn cũng sẽ học ra được nhiều điều.

Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa, 61): Ngày may mắn khởi sắc với bản mệnh, nhận được nhiều món quà ý nghĩa từ mọi người. Hoặc bạn có thể nhận được lời mời ăn uống, vui vẻ trong hôm nay.

Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy, 72): Càng đơn giản trong lối sống bạn càng cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái hơn. Từ đó bạn cũng tránh xa những khuôn mẫu áp đặt cho con cháu của mình thời gian trước.

7. Con số may mắn hôm nay 31/3 cho tuổi Ngọ

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 11 78 50 Nữ 5 68 20 07 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 37 96 45 Nữ 8 80 14 79 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 03 67 38 Nữ 2 57 08 92 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 29 85 17 Nữ 5 95 34 60 1942 2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 4 7 48 76 59 40 83 28 Nữ 2 8 39 87 94 69 55 06

Điểm chú ý hôm nay 31/3 của người tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 36): Hãy tìm những người cùng chí hướng, họ sẽ hỗ trợ bạn để cùng nhau vượt qua khó khăn này và đạt được thành công chung. Góp sức của nhiều người thì mọi thứ mới trở nên dễ dàng hơn cho bạn.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 48): Trực giác của bạn lúc này rất tốt, nó đưa ra những chỉ dẫn quan trọng giúp bạn có được kết quả ngoài mong đợi. Đôi khi không phải cứ chăm chỉ mới là khôn ngoan.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 24): Dường như bạn thấy cô độc khi phải một mình đối mặt với một vấn đề nào đó và mong đợi sự hỗ trợ của người khác. Thực tế là bạn cần xử lý nhiệm vụ hiện tại vì không ai giúp bạn được cả.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 60): Những mong muốn tốt đẹp của bạn lúc này rất dễ thực hiện với sự hỗ trợ của con cái. Ngoài ra, sự chu đáo của con cháu cũng khiến bạn ấm lòng.

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim, 72): Có kẻ tiểu nhân ghen ghét nói xấu, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân. Tuy nhiên những điều này không có ảnh hưởng tới bạn quá nhiều, bạn biết bỏ qua mọi việc.

8. Con số may mắn hôm nay 31/3 cho tuổi Mùi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 28 84 45 Nữ 6 75 16 68 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 04 97 26 Nữ 9 58 22 90 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 33 79 17 Nữ 3 86 08 54 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 47 65 88 Nữ 6 13 57 72 1943 2003 Quý Mùi Mộc Nam 3 6 60 92 39 40 05 37 Nữ 3 9 38 55 76 18 64 91

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 35): Ngày hôm nay tâm trạng của bạn có chút bấp bênh. Bạn dễ lo lắng vì những chuyện ngoài khả năng của mình.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 23): Bạn nên sắp xếp chi tiêu hợp lý, cắt giảm một số khoản không cần thiết, nhờ thế bớt nỗi lo. Ngoài ra, bạn cũng đã bắt đầu biết tiết kiệm tiền bạc của mình.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 47): Đây là ngày để theo đuổi những mục tiêu và hoàn thành chúng hiệu quả nhất, thay vì chờ đợi vào vận may. Hãy tích lũy từng chút một như kiến tha lâu cũng đầy tổ, bạn sẽ không phải hối hận đâu.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 59): Bạn có cơ hội cải thiện sức khỏe trong thời gian gần đây nên hôm nay bạn cảm nhận thể lực của mình khá tốt. Ngoài ra, bạn cũng giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim, 71): Khuyên bản mệnh nên coi trọng cảm xúc cá nhân hơn mọi thứ khác trong hôm nay. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi nếu đó là điều mà bạn muốn.

9. Con số may mắn trong ngày 31/3 cho tuổi Thân

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 10 67 79 Nữ 7 84 23 16 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 36 78 53 Nữ 1 55 46 91 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 02 87 44 Nữ 4 69 05 86 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 47 98 09 Nữ 7 93 14 68 1944 2004 Giáp Thân Thủy Nam 2 5 75 28 39 56 26 37 Nữ 4 1 50 88 97 45 08 19

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Thân:

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 34): Những cảm xúc tiêu cực vô nghĩa hiện tại cần được loại bỏ. Một phần là do bạn suy nghĩ quá nhiều gây ra những ảnh hưởng không đáng có mà thôi.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 46): Hôm nay tình cảm có chút bất ổn. Bạn cần dừng lại và suy nghĩ xem, liệu mối quan hệ này có đáng để bạn hy sinh và bỏ công bỏ sức nữa hay không nhé!

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy, 22): Mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tốt về khía cạnh tình cảm và công việc. Hôm nay là một ngày tốt để điều chỉnh những nỗi lo lắng và sợ hãi.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 58): Khi người thân trong nhà chia sẻ câu chuyện của họ thì bạn nên giữ bí mật, tránh tiết lộ ra ngoài. Nếu không bạn đang sẽ đánh mất niềm tin của họ dành cho bạn.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa, 70): Nghe được những lời hay ý đẹp của con cái bạn cảm thấy an lòng. Dù sao công mình nuôi dưỡng chúng cũng có chút thành quả.

10. Số vượng tài hôm nay 31/3 cho tuổi Dậu

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 34 90 63 Nữ 8 70 13 47 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 28 67 84 Nữ 2 56 38 19 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 03 85 76 Nữ 5 95 22 08 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 18 59 97 Nữ 8 87 07 53 1945 2005 Ất Dậu Thủy Nam 1 4 66 41 48 74 20 36 Nữ 5 2 77 25 10 69 94 86

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 33): Sức mạnh của bạn là vô song vì thế dù hoàn cảnh nào hãy cố gắng thoát ra khỏi đám mây mù này, dũng cảm đối mặt với những thách thức phía trước.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 45): Hôm nay giao tiếp của bạn với đồng nghiệp hay đối tác dường như khá căng thẳng. Nhưng yên tâm, bạn và họ sẽ làm hòa sớm thôi.

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 21): Kết quả mà bạn đạt được hôm nay ngoài cả sự mong đợi. Bạn cần hiểu rõ những gì bạn mong muốn đạt được và nỗ lực làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 57): Bạn vui khi ý tưởng hay đóng góp của bạn được đón nhận. Dù ở lứa tuổi nào, bạn cũng biết cách giữ cho tâm hồn mình trẻ trung.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa, 69): Dù đi đâu cũng nhớ mang theo món đồ phong thủy mà bạn tin rằng nó sẽ mang lại may mắn cho mình. Giữ niềm tin cũng rất quan trọng vào lúc này.

11. Số may hôm nay 31/3 cho tuổi Tuất

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1946 2006 Bính Tuất Thổ Nam 9 70 14 45 Nữ 6 36 88 17 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 95 07 63 Nữ 9 27 79 98 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 66 34 05 Nữ 3 04 57 81 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 58 99 30 Nữ 6 10 23 78 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9 3 49 82 68 46 53 24 Nữ 6 3 25 76 87 39 69 40

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 32): Kết quả công việc diễn ra như ý trong ngày hôm nay. Đây cũng là ngày để bạn theo đuổi những đam mê đích thực, thay vì để bất cứ điều gì tác động đến quyết định và tâm trạng của mình.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 44): Thành tích của bạn rất đáng nể và nó có sức ảnh hưởng tới số đông. Sự chăm chỉ giúp bạn đạt được kết quả tốt trong mọi công việc.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ, 20): Sự quan tâm thái quá này có thể khiến bạn chịu áp lực, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu suất công việc trong hôm nay. Do đó, hãy nhắc nhở bản thân chỉ nên quay về việc của mình mà thôi.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 56): Vì có những mong muốn có vẻ vô lý nhưng không kiểm soát tốt cảm xúc nên bạn cũng đòi hỏi nhiều hơn vào lúc này. Bạn không nhận ra rằng mọi người đang tỏ thái độ không hài lòng.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc, 66): Ngày hôm nay bản mệnh dễ tức giận vì những việc không liên quan tới mình. Nên học cách nhẫn nại, không nên nghe những kẻ khác nói gì về mình.

12. Con số may mắn hôm nay 31/3 cho tuổi Hợi

NĂM SINH TUỔI NẠP ÂM MỆNH NGŨ HÀNH GIỚI TÍNH QUÁI SỐ CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 53 07 98 Nữ 1 28 65 06 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 90 58 34 Nữ 1 12 89 67 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 75 26 50 Nữ 4 38 95 16 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 66 41 79 Nữ 7 04 77 48 1947 2007 Đinh Hợi Thổ Nam 8 2 87 49 10 36 25 80 Nữ 7 4 18 96 85 27 56 68

Điểm chú ý trong tử vi hôm nay 31/3 của người tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 31): Bạn chỉ đơn giản làm tuần tự mọi việc mà không gặp chút khó khăn nào trong hôm nay. Trực giác đóng vai trò hiệu quả, mách nước cho bạn phải làm sao tốt nhất.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 43): Bạn tận dụng được sức mạnh của tập thể, từ đó mang lại kết quả rực rỡ cho cả nhóm. Khó khăn hôm nay cũng đã nhường đường cho thắng lợi của bạn.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 55): Không phải cứ lớn tuổi thì suy nghĩ khôn ngoan hơn. Lời khuyên cho bạn lúc này đó là không nên bận tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ, 19 - 79): Có nhiều điều của con cháu khiến bạn không thấy vui, quan trọng là bạn nói chúng cũng không nghe. Thực ra chúng cũng có những góc nhìn riêng, chưa hiểu được lời khuyên của người lớn ngay được.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc, 67): Nhiều việc đã được định theo kế hoạch nhưng hôm nay mọi thứ bị phá vỡ. Đó là lý do bản mệnh bực mình và có xu hướng giận cá chém thớt.

Con số may mắn hôm nay 31/3 theo 12 cung hoàng đạo

12 CUNG HOÀNG ĐẠO CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY Bạch Dương (21/3 – 20/4) 31, 14 Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 77, 19 Song Tử (21/5 – 20/6) 20, 51 Cự Giải (21/6 – 22/7) 73, 52 Sư Tử (23/7 – 22 /8) 12, 59 Xử Nữ (23/8 – 22/9) 22, 36 Thiên Bình (23/9 – 22/10) 50, 23 Bọ Cạp (23/10 – 21/11) 09, 11 Nhân Mã (22/11 – 23/12) 83, 46 Ma Kết (22/12 – 19/1) 71, 88 Bảo Bình (20/1 – 18/2) 43, 33 Song Ngư (19/2 – 20/3) 09, 18

Con số may mắn hôm nay theo 12 cung hoàng đạo được lựa chọn theo cách tính tổng số may mắn cố định của từng chòm sao so sánh với hiện tượng chiêm tinh mỗi ngày của các hành tinh để tìm ra con số mang cát khí cho 12 cung hoàng đạo.

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.