Công ty đầu tư Nam Nhật Khang, ca sĩ Khánh Phương bị ngăn chặn giao dịch tài sản

Mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nhật Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đề nghị phong tỏa tài sản của Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang và nhiều cá nhân khác.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh này rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.

Động thái này của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện công tác phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội về việc đang điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 496/QĐ-CSKT-Đ2).

Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang (mã số doanh nghiệp 0317497398, địa chỉ L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, số 72, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chính Minh) do ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Phạm Khánh Phương) làm đại diện, bị ngăn chặn giao dịch tài sản.

Các cá nhân, gồm Vũ Duy Nga (sinh năm 1962), Lưu Thị Luật (sinh năm 1959); Vũ Văn Hoàng (sinh năm 1991, cùng thường trú khu 4, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Văn Hùng (sinh năm 1988, thường trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Ngô Thị Quyên (sinh năm 1976, thường trú tại căn hộ 1915, Dự án The Park Home, lô đất N02, ô đất D12, KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Văn Hảo (sinh năm 1987, thường trú số 110 Nguyễn Hiệu, phường Đông Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1979, thường trú CT2-15A02 Chung cư Iris Garden, TDP 5, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1974, thường trú CH 0903, Tòa nhà Golden Park, số 2 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1972, thường trú số 12, Phùng Chí Kiên, phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); Trần Thiện Tâm (sinh năm 1990, thường trú số 799/29 Hùng Vương, cụm 5, tổ 15, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Thị Lâm Nhi (sinh năm 1993, thường trú 45/3A Khu phố 1, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh); Phạm Khánh Phương (sinh năm 1981, thường trú 67 Nguyễn Thái học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) cũng bị ngăn chặn giao dịch tài sản.

Cùng với đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan (nếu có) đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội.

Hôm qua, ngày 2/10/2023, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2023. Tại họp báo, liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP. Hà Nội, Công ty Nhật Nam đầu tư số tiền khoảng 150 tỉ đồng mua bất động sản, góp vốn dự án tại Bắc Giang, đầu tư mua 16 biệt thự tại Sơn Tây (Hà Nội), 7 ô đất tại Thanh Hóa (chưa xác định giá trị đầu tư).

Ngoài ra, cá nhân Vũ Thị Thúy và Mai Thanh Tùng đứng tên cá nhân để đầu tư mua các bất động sản, cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỉ và 8 bất động sản tại Mỹ Đức, Hà Nội.

Từ năm 2019 đến nay, công ty có mở 3 nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nên đã đóng cửa vào cuối năm 2022.

Bị can Vũ Thị Thúy đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền hơn 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Công ty sử dụng chi trả tiền gốc, lãi cho các cá nhân số tiền hơn 4.000 tỉ đồng. Theo Thiếu tướng Tùng, Công ty này đã lấy tiền người sau trả lãi cho người trước.

Đặc biệt, Công ty này chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn là hơn 2.000 tỷ đồng; chi cho cá nhân bị can Thúy là hơn 600 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, hơn 1.000 tỉ đồng này chưa rõ đã chi đi đâu.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan đến vụ án. Đến nay, công an xác định có 20 tài khoản bị phong tỏa với số dư đã hết hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng) và tiếp tục kê biên nhà cửa đất đai, truy tìm truy lùng các tài sản liên quan đến các bị can để bảo đảm quyền lợi của các bị hại. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỷ đồng.

