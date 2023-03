Cuộc hôn nhân "khác lạ" của một cặp đôi nổi tiếng Vbiz: Không sinh con, chồng "cân" toàn bộ việc nhà nhưng gần 1 thập kỷ bên nhau vẫn hạnh phúc

Khởi My - Kelvin Khánh là minh chứng rõ ràng cho việc không sinh con nhưng hôn nhân chưa bao giờ bớt đi sự hạnh phúc.

Chính thức về chung một nhà vào năm 2017, Khởi My - Kelvin Khánh là một trong những cặp vợ chồng có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt, và cuộc hôn nhân của họ cũng không đi theo một quy chuẩn truyền thống nào.

Vợ chồng "không ai sợ ai"

Trước khi yêu và cưới nhau, Khởi My - Kelvin Khánh đã là một đôi bạn thân thiết nên giữa hai người luôn có sự thoải mái, cởi mở hơn. Khởi My là mẫu phụ nữ cá tính, độc lập, giỏi kiếm tiền nên nhiều người thường cho rằng nữ ca sĩ là "nóc nhà" của Kelvin Khánh. Tuy nhiên, Khởi My nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa hai vợ chồng mình rất bình đẳng, không ai sợ ai. Chính sự tôn trọng lẫn nhau đó là bí quyết giữ lửa tình yêu sau gần một thập kỷ bên nhau của cặp đôi.

Trong một lần livestream, Khởi My nhận được câu hỏi: "Chị có sợ anh Khánh không?", cô thẳng thắn trả lời: "Gia đình nhà chị là vậy nè vợ chồng sống tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, chứ không kèo trên kèo dưới gì hết. Tự nhiên vợ chồng sống chung nhà, ngày nào cũng gặp mặt mà đứa này sợ đứa kia là sao? Mọi người yêu nhau, mọi người thương nhau thì mọi người mới cưới nhau về ở chung đúng không? Chứ sợ nhau thì cưới về làm gì? Giống như lấy con quái vật về nhà để sợ à? Vợ chồng phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau mới bền vững được".

Thống nhất không sinh con

Khi chia sẻ quyết định này, Khởi My và Kelvin Khánh từng nhận phải không ít ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Sau vài năm kết hôn, cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu thông báo tin vui khiến người hâm mộ nhiều lần tò mò, thậm chí thể hiện sự nôn nóng thay cho người trong cuộc. Trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ, vợ chồng nữ ca sĩ đã chính thức có câu trả lời rằng cả hai không có ý định sinh con.

Kelvin Khánh chia sẻ: "Chúng tôi thống nhất không sinh con mà sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại rất vui, do đó, cứ sống với nhau như vậy. Đến thời điểm nào, chúng tôi thấy cần có con sẽ tính tiếp". Khởi My bổ sung: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí chóe rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy".

Mặc dù quyết định này của cặp đôi khiến nhiều người khó hiểu nhưng Khởi My và Kelvin Khánh lại nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh hai bên. Mẹ của Khởi My từng chia sẻ, nữ ca sĩ và chồng không muốn sinh đẻ vì không thích con nít, bà tôn trọng sự lựa chọn này bởi chỉ cần các con sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc là được.

Dành thời gian để tận hưởng không gian riêng

Những năm gần đây, Khởi My và Kelvin Khánh đều không còn đi diễn nhiều, cũng không ra sản phẩm âm nhạc mới mà chủ yếu dành thời gian cho những đam mê, sở thích chung của hai vợ chồng.

Khởi My chuyển hướng sang làm streamer để tương tác với khán giả của mình. Trong những buổi livestream, cô vừa hát, vừa chơi game, vừa trò chuyện, trả lời câu hỏi mà fan gửi đến. Khởi My được nhiều người ngưỡng mộ vì có ông xã cưng chiều hết mực. Kelvin Khánh là người đảm nhiệm toàn bộ từ việc nấu ăn, lau dọn nhà cửa đến chăm sóc cún con. Nữ ca sĩ từng tiết lộ trên livestream công việc một ngày của chồng gồm giặt đồ, nấu ăn, làm "vú em" cho vợ, đưa vợ đi mua đồ, cùng đi tập gym với vợ.

Vợ chồng nữ ca sĩ cũng thường có những chuyến đi phượt bằng mô-tô, hoặc đưa hai mẹ đi du lịch nhiều nơi.

Hiện tại, Khởi My và Kelvin Khánh đang sống trong một căn penthouse rộng hơn 300m2. Không gian sống được thiết kế theo sở thích của hai vợ chồng, có sự phóng khoáng, hiện đại và nhiều góc được bày trí không khác gì quán cafe.