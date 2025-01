Cuối năm Giáp Thìn 2024, làm ngay 4 việc này rũ bỏ vận xui, năm mới đón lộc

Dịp cuối năm là thời điểm lý tưởng để chúng ta tạm biệt những khó khăn, thử thách và chuẩn bị đón nhận những cơ hội mới. Dưới đây là 4 điều quan trọng bạn nên làm để xua tan những điều xui xẻo, mở đường cho may mắn và thịnh vượng trong năm mới.

Dọn dẹp nhà cửa để đón năng lượng mới

Theo phong thủy, một ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp không chỉ giúp tạo không gian sống thoải mái mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút tài lộc, vận may. Một ngôi nhà bừa bộn có thể làm cản trở sự lưu thông của năng lượng tích cực, giữ lại những điều không may của năm cũ và ngăn cản những cơ hội tốt trong năm mới.

Vì thế, vào dịp cuối năm, việc dọn dẹp nhà cửa trở nên vô cùng cần thiết. Các gia đình nên dành thời gian để lau chùi, sắp xếp lại từng không gian trong nhà: phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, nhà bếp và cả nhà vệ sinh. Đặc biệt, khu vực trước cửa nhà, nơi năng lượng và tài lộc bước vào, cần phải được làm sạch, không có vật cản hay rác thải. Để không gian thêm phần ấm cúng và tạo không khí Tết, gia chủ có thể trang trí với các câu đối đỏ, đèn lồng đỏ hay những món đồ may mắn.

Cuối năm Giáp Thìn 2024, làm ngay 4 điều này để rũ bỏ vận xui, năm mới rước lộc (Ảnh: Sưu tầm)

Tẩy uế cho ngôi nhà – Thu hút tài lộc

Một yếu tố quan trọng trong phong thủy là tẩy uế cho căn nhà, giúp xua đi những uế khí xấu và cải thiện vận khí. Suốt cả năm, những uế khí này có thể tích tụ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và công việc của gia đình. Do đó, tẩy uế giúp tạo ra môi trường sống trong lành và mang lại may mắn cho năm mới.

Một phương pháp phổ biến là xông nhà với thảo mộc hoặc nụ trầm. Khi thực hiện, hãy mở cửa sổ để không khí trong nhà lưu thông, giúp mọi năng lượng cũ bị đẩy đi. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng nước ấm pha với các nguyên liệu tự nhiên như bồ kết, gừng, quế để lau chùi đồ đạc trong nhà. Cách này không chỉ làm sạch không gian mà còn tạo ra cảm giác thoải mái, dễ chịu cho các thành viên trong gia đình.

Muối – Bí quyết xua đuổi xui, đón may

Muối từ lâu đã được coi là một công cụ mạnh mẽ để xua đuổi tà khí và thu hút tài lộc. Người xưa tin rằng muối có khả năng làm sạch không khí, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may. Vì thế, vào dịp cuối năm, nhiều gia đình sẽ rắc muối ở các góc nhà và trước cửa, giúp gia đình đón nhận may mắn và bình an.

Phong tục này không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện mong muốn một năm mới luôn đầy đủ, hòa thuận và thịnh vượng. Ngoài ra, trong ngày đầu năm mới, gia chủ cũng có thể mua muối để mong muốn gia đình luôn đoàn kết, đón nhận nhiều vận may.

Cây xanh – Biểu tượng của sự thịnh vượng

Cây xanh không chỉ giúp Làm đẹp không gian sống mà còn mang lại sự sinh sôi, phát triển. Chúng được coi là biểu tượng của sự sống và năng lượng tích cực. Vào dịp cuối năm, gia chủ có thể lựa chọn những loại cây như kim tiền, kim ngân, phát tài để trang trí trong nhà. Những loài cây này không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp gia đình gia tăng vượng khí, thu hút tài lộc và may mắn trong năm mới.

Bên cạnh đó, những loài hoa tươi sắc màu cũng là lựa chọn lý tưởng để làm mới không gian, tạo sự rộn ràng, vui tươi, hòa hợp với không khí của mùa xuân. Sắc hoa không chỉ làm sáng bừng không gian mà còn là yếu tố góp phần giúp gia đình đón một năm mới đầy niềm vui và thành công.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm